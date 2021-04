Byrådslederen i Bergen: – Vi er i en situasjon vi ikke vil være i

Byrådsleder Roger Valhammer (Ap) er bekymret for at Bergen har sett et høyt smittenivå over tid. Kommunen vurderer å sette inn en rekke tiltak.

– Vi er i en situasjon vi ikke vil være i, sier byrådsleder Valhammer.

Han er bekymret for at kommunen har et for høyt smittenivå.

– Vi har ikke hatt rekordtall eller en eksplosiv vekst i smitten, men vi har for høyt nivå av smitte over tid. Vi har fått det som kalles en høy grunnsmitte, sier han.

Til tross for tiltak har ikke kommunen klart å få smitten ned. Tvert imot har nivået gått noe opp. Kommunen har vært i møter med FHI, som anbefaler kommunen å vurdere målrettede tiltak mot gruppene som står for den største andelen av smittetilfeller.

– Vi er i en situasjon hvor vi må vurdere tiltak som rammer barn og unge for smitten er stor blant ungdom. Det vil vi virkelig ikke gjøre. Vi ønsker derfor å ta oss litt tid for å vurdere hvilke tiltak som er nødvendig, sier Valhammer.

Tiltakene vurderes nå av fagfolk i Bergen, og byrådslederen varsler at avgjørelsen vil komme mandag.

Vil unngå full nedstenging

Trolig vil ikke tiltakene ramme serveringsbransjen, som fikk åpne opp fredag.

– Vi håper at vi slipper en stor og bred nedstengning og at de målrettet tiltakene vil ha god effekt, sier Valhammer.

Helsebyråd Beate Husa (KrF) sier at situasjonen raskt kan endre seg, og at Bergen nå er ved et veiskille.

– Tiden har kommet for tiltak. Det har bakgrunn i vurderinger gjort det siste døgnet i samsvar med FHI, sier hun.

FHI har anbefalt Bergen å vurdere og innføre følgende tiltak:

Rødt nivå i barnehage og skoler i områder med høy smitte

Begrensinger på fritidsaktiviteter for barn og unge

Begrensinger på arrangement og sosiale sammenkomster ute og inne

Krav om bruk av munnbind

– Bergen vil komme med tiltak for skolene og se på andre tiltak, sier Husa.

Smitte blant unge

Medianalderen på de smittede i Bergen gjennom pandemien har vært 30 år. Nå er den sunket til 27 år.

3,8 prosent av de smittede er i barnehagealder, mens 6 prosent er i barneskolealder. 19,3 prosent er i ungdoms- og videregåendeskolealder.

– En betydelig andel av smitten er knyttet til den yngre generasjonen og der vil tiltakene målrettes, sier Husa.

Hun minner alle innbyggerne om å følge smittevernreglene.