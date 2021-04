Ble omtalt som «Norges farligste forbryter» - nå har Trond samlet inn 20 millioner til ungdomsprosjekt

Trond Henriksen har i flere år jobbet for å forebygge at ungdommer kommer skeivt ut i livet. Nå har han samlet inn 20 millioner til et nytt ungdomsprosjekt. – Dette har vært en drøm i fire år som nå blir realisert, sier han.