Ingen klarte å skille Sommerhytta-tvillingene – slik lurte de alle

Da tvillingparet Trine Rishaug Lium (41) og Trude Rishaug Lium (41) ble født, var de kliss like. Det har de hatt mye moro med, til stor frustrasjon for familie og venner.

Den femte sesongen av Sommerhytta er godt i gang på TV 2, og for flere av parene har det vært en bratt læringskurve.

Til tross for lite snekkerferdigheter har tvillingparet Trine Rishaug Lium (41) og Trude Rishaug Lium (41) likevel sjarmert seerne med sitt gode humør og smittsomme latter.

For søstrene har derimot oppholdet på Mjøsli vært etterlengtet kvalitetstid.

Tvillingene, som til vanlig bor på Toten og i Rygge, meldte seg på for å blant annet få mer tid sammen.

BESTEVENNER: Trine Rishaug Lium og Trude Rishaug Lium er tvillinger og bestevenner. Foto: Espen Solli/TV 2

Rampete

Siden Trine og Trude ble født har de fulgt hverandre som skygger. Når TV 2 ringer tvillingene forteller de om klassiske tvilling-rampestreker og separasjonsangst.

– Folk tar feil av oss hele tiden – til og med familien, ler Trude på telefon med TV 2.

KLISS LIKE: Nær familie klarte sjeldent å skille Trine og Trude, da de var små. Foto: Privat

– Fra vi var små tullet vi med alle om hvem som var hvem av oss. Vi måtte skrive navnet vårt på hånden for at de ikke skulle ta feil. Da vi var babyer hadde vi ulike armbånd, for å skille oss, sier hun.

Tvillingene elsket å lure folk. På skolen fikk også venner, lærere og rektorer kjørt seg.

– Vi hadde det veldig gøy. Vi byttet plasser hele tiden. Vi hadde egentlig en kleskode – jeg var veldig glad i rosa, mens Trine likte blått. Det gjorde det jo enklere å skille oss, men når vi begynte å bytte på det óg, da ble det håpløst for folk, ler Trude.

FARGEKODER: Blått og rosa skilte ofte Trude og Trine, helt de begynte å bytte klær. Foto: Privat

– Vi har støttet hverandre hele veien. Om den ene hadde en uvenn, så var det «fy deg!». Man fikk ikke gjøre noe mot søsteren, forteller Trine når TV 2 ringer henne.

Jentene vokste opp på Toten, sammen med sin mor og to andre søsken. Annenhver helg og i ferier dro jentene og besøkte faren sin.

Trine forteller at tvillingene delte soverom helt frem til de var ferdig med utdanningen sin.

På et tidspunkt ble det derimot rabalder, da tvillingene slo seg vrang.

– Da vi skulle besøke pappa en gang, skulle vi plutselig få hvert vårt soverom. Det ble jo helt håpløst. Vi hadde visst skreket og grått, for vi ville ikke sove fra hverandre. Så da måtte de plassere oss sammen, ler Trude.

– Knyttet

På Sommerhytta så langt er det tydelig at søstrene har et nært bånd til hverandre.

– Hun er min aller beste venn, og har alltid vært der, har Trine sagt, tidligere i programmet.

– Vi har vært gjennom både godt og vondt sammen hele livet. Sorger, gleder, alt.

Til TV 2 ønsker ikke damene å utdype det nærmere, men de forteller at oppturene og nedturene er grunner til at de er svært knyttet til hverandre.

– Man blir veldig knyttet til hverandre. Trude og jeg har støttet og trøstet hverandre, og vi har vært der for hverandre hele veien, forteller Trine.

STØTTER OG TRØSTER: Tvillingsøstrene har alltid vært der for hverandre, i oppturer og nedturer. Foto: TV 2

Samme studieløp

I dag driver Trude og Trine hver sin frisørsalong på Toten og i Rygge. At damene skulle følge hverandres karrierer, falt ganske naturlig.

– Jeg tror ikke vi diskuterte noe annet enn at vi skulle bli frisører. Tanken fikk vi på ungdomsskolen, og da vi skulle velge utdannelse, ble det det, forteller Trine.

SAMME YRKESVEI: Siden ungdomsskolen var det ingen tvil om hva tvillingene skulle jobbe med. Foto: Privat

– Begge følte vel at vi ikke ville splitte veier enda, og da ble det slik, sier Trude.

I dag bruker de ofte hverandre som sparringspartner.

– Vi diskuterer, går på kurs sammen, arrangerer julebord. Også har vi av og til «Trine- og Trudedag» i en av salongene. Da ordner vi oss og koser oss, forteller Trine.

Overgang

For åtte år siden flyttet Trine til Rygge på grunn av kjærligheten. Den tok imidlertid slutt, men hun valgte likevel å bli boende.

– Jeg var inne på tanken om jeg skulle flytte hjemover, men jeg trives godt her. Jeg har et nettverk her, også har jeg jo salongen.

Trude innrømmer at da tvillingsøsteren flyttet var det en overgang.

– Det var selvsagt en overgang, men det gikk seg til. Vi har nesten blitt en daglig greie at vi FaceTimer med kaffe i hånden på morgenkvisten, forteller hun.

I og med at Trude har sitt nettverk på Toten, var det aldri aktuelt å følge etter søsteren.

– Jeg har jo barn, to jenter, og resten av familien min her – ikke bare Trine, og jobben min selvsagt. Så det var ikke i mine tanker å flytte etter. Jeg er ganske stedbundet, sier hun.

Selv om Trine trives godt i Rygge, drar hun ofte hjemover til kjente trakter. Den eldste sønnen hennes bor nemlig også på Toten, mens mellomstemann bor på Namnå, en liten bygd ikke langt unna Toten.

Sammen med Trine bor minstemann på syv i Rygge.

– Guttene er mye sammen, så jeg får ofte sett alle når jeg drar hjem. De betyr alt.

Tvillingene er foreløpig single, men de har en noe ulik tilnærming til kjærligheten.

– Jeg har det ikke noe travelt. Jeg koser meg sånn jeg har det nå, sier Trine.

Trude derimot er mer bestemt i sin uttalelse:

– Jeg tørr nesten ikke si at jeg er singel! For jeg er absolutt ikke søkende, ler hun.

