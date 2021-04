Bruker humor for å takle morens sykdom: – Det er en ubetinget kjærlighet til mamma i dette

Komiker Terje Sporsem er aktuell med et nytt show, og forteller i «Senkveld med Helene og Stian» at hans mor blir en viktig del av det.

For å takle morens sykdom med Alzheimer har nemlig han og familien brukt humor for å komme seg gjennom det.

HUMOR: For Terje Sporsem har humor vært viktig når han og familien skulle takle morens sykdom. Foto: TV 2

– Jeg husker da vi begynte å teste det ut så var det sånn: «Shit, kommer folk til å føle at jeg tuller med moren min?» Men det har bare vært en enorm mottakelse på det, forteller Sporsem.

– Kjenner seg igjen

Komikeren forklarer at det er mange som er pårørende av nære og kjære som har fått Alzheimers og demenssykdommer.

Derfor tror han responsen har vært så bra som den er:

– Det er veldig mange som kjenner seg igjen, forklarer Sporsem.

Han understreker at humoren om hans egen mor ikke er for å gjøre narr. Det hele handler om å hedre henne og vise hvor glad han er i henne.

– Folk ler fordi de skjønner at det er en ubetinget kjærlighet fra meg til min mor i dette her, forklarer han.

– Viktig

Han føler også at det har lettet litt på for familien hans ved å spøke litt rundt sykdommen. Humor har blitt et godt verktøy for dem.

– Samtidig føles det som at jeg gjør noe som er viktig. Både for meg selv, for pappa og for å hedre moren min.

Og Sporsem er ikke i tvil om hva hans mor hadde sagt dersom hun så showet hans og ikke var syk.

– Jeg er sikker på at hun hadde ledd og sagt: «Det er måten å gjøre det på!», smiler han.

