Avslører sin drømmedeltager i «Maskorama»: – En vinterforelskelse

GOD KVELD NORGE (TV 2): Silje Nordnes (36) er for første gang nominert til Gullruten, og avslører et «girlcrush» som hun vil se i neste sesong.

«Maskorama» ble fredag nominert til Gullruten for «årets underholdningsprogram», og i den anledning gjestet programleder Silje Nordnes God kveld Norge med Marte og Niklas.

Der kom de i prat om sesong to, som er under planlegging nå.

– Hvordan går castingen? Har dere funnet ugler og rotter og.. sånt?

– Altså det må dere jo ikke spørre meg om. Det får ikke jeg vite. Når vi sier at jeg ikke vet noe så er jo det sant. De elsker hemmelighetskremmeri de som lager det, og de er immune mot mine forsøk, forteller Nordnes.

Avslører «girlcrush»

Det eneste hun vet er at de er i gang og at det går bra. Men da hun får spørsmål om hvem som er hennes drømmedeltager har hun et svar.

– Jeg svarer alltid Marit Bjørgen. Uansett i hvilken sammenheng, hvis jeg skal ønske noen så er det Marit, sier Nordnes.

– Er det ditt girlcrush?

– Dette er en ti år lang saga med min vinterforelskelse i Marit Bjørgen. Men det var mest da hun var aktiv på landslaget, ler hun.

– Har du møtt henne?

– Jaja.

– Blir du flau da?

– Kjempeflau, ler Nordnes, noe brydd.

Derfor elsker vi det

Programlederen har gjort seg opp noen tanker rundt hvorfor folk elsker «Maskorama».

– Jeg tror det er så enkelt som at nysgjerrigheten vår er en sterk kraft, og et sterkt instinkt. Uansett hva én vet som noen andre ikke får vite, så vil du vite det.

– Dét kombinert med fantastiske kostymer, lyd, lys og show, sier Nordnes.

Hun kan også bekrefte at Kjell Nordström, kjent som Baron von Bulldog, lager kostymene også i år.

Nordnes kommer til slutt med litt hjelp til dere der hjemme som skal sitte å tolke hint i neste sesong.

– Alle hintene er sanne, så lenge man tolker dem riktig.

Så spørs det om det var til noe hjelp.