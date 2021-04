Her står folk i kø i håp om å sikre seg en plass: – Fantastisk

På Bryggen i Bergen i 17-draget er det folksomt. Etter flere uker med skjenkestopp kan endelig barer og restauranter servere øl til tørste bergensere.

GLAD: Ruben Løvvang er glad for å være tilbake på jobb. Foto: Martine Onstad / TV 2

TV 2s reporter på stedet forteller at alle bordene er opptatt og at folk står i kø i håp om å sikre seg en plass i sola.

– Dette er jo bare helt fantastisk, sier Ruben Løvvang.

Han er restaurantsjef på Madam Felle.

– Det er utrolig gøy at folk virkelig bruker det fine været i Bergen nå, tar seg en matbit, noen øl og jobber litt på tanen de har manglet det siste halve året, sier han.

Løvvang forteller at det har vært et tøft og uforutsigbart år for bransjen, men at han ser fremover.

– Vi ser lyst på det nå og håper at det vedvarer slik at både vi som jobber og gjestene våre for kost oss en stund fremover, sier Løvvang.

FULLT: Alle bordene i solen er tatt, men folk stiller seg håpefullt i kø. Foto: Martine Onstad / TV 2

Nyter til det fulle

Marianne James-Olsen og tre venninner er blant de heldige som har sikret seg et bord i sola.

– Stemningen er helt til å ta og føle på, forteller hun.

Vennegjengen har en klubb sammen og har sett hverandre lite det siste året.

– Det er lenge siden vi har gjort dette. Vi tok det litt på sparket og nå nyter vi dette til det fulle, sier James-Olsen.

Gradestokken viser elleve grader, men det tar godt i solen.

– Vi skal sitte her og nyte været, drikke champagne, prate litt dritt og kose oss gløgg til det blir for kaldt og vi ikke orker mer, sier Kari Sanden.

– Så håper vi på en like bra dag i morgen, sier James-Olsen.



NYTER: Marianne James-Olsen, Kari Sanden, Kristin Espetvedt og Inger-Lill Kjøllesdal koser seg i finværet. Foto: Martine ONstad / TV 2

For Løvang sin del er det også alvor knyttet til åpningen. For å kunne drive forsvarlig under korona, må han passe på at både ansatte og gjester følger en rekke smittevernregler.

– Jeg har falkeøyne overalt for å passe på og jeg småstresser litt med at folk skal følge reglene. Det er ikke alltid like lett, vi er alle mennesker, men jeg bare fortsetter å mase. Sånn er det bare, sier den daglige lederen.

– En gledens dag!

Den første ølen i Bodø ble tappet allerede i de tidlige morgentimene fredag. Den gikk til daglig leder Alf-Mangor Johannessen på Bryggerikaia.

– Det har vært krevende, men nå ser vi frem mot det som skal skje i dag. Vi har stått i førstelinja i over ett år gjennom nedstenging og åpning, skjenking og ikke skjenking, sier han.

FORNØYD: Alf-Mangor Johannessen er lykkelig over å endelig kunne holde Bryggerikaia i Bodø åpent igjen. Foto: Roy Arne Salater / TV2

Foran seg har Johannessen en nytappet pils og en tallerken med fish and chips. Restaurantene og barene får skjenke igjen mot at drikken nytes med mat.

– I dag er en gledens dag og vi ser lyset i tunnelen, sier han.

Til tross for at avstandskravet gjør at serveringsstedene bare kan åpne med redusert kapasitet, er den daglige lederen godt fornøyd med at de ansatte kan komme tilbake på jobb og at gjestene kan ta turen igjen. Stedet har holdt stengt siden februar.

– Bodøfolk fortjener at vi åpner igjen i dag.

MATKRAV: For å få en øl, må gjestene også bestille mat. Foto: Roy Arne Salater / TV 2

Bittersøt åpning

Verdensteateret bar i Tromsø har også måttet holde stengt i tre uker. Fredag kunne endelig daglig leder Frank Reithe jobbe en åpningsvakt igjen.

– Jeg er veldig klar. Jeg håper gjestene er klare også, og at de ikke har glemt oss i de ukene vi har måttet holde stengt, sier han mens han vasker over bordene.

Totalt har restauranter og utesteder i Tromsø blir rammet av tre nedstengninger under pandemien.

– Etter tre uker uten omsetning er det godt å tjene litt penger igjen, så vi kan betale folk også. En ting er lønningene, men det hoper seg opp regninger også. De slutter ikke å sende regninger selv om vi er stengt, sier Reithe.

– Begynner du å bli lei?

– Det er en understatement av det store. Jeg er pisslei for å si det på godt nordnorsk. Men vi må jo bare gjøre det vi får beskjed om. Er det noe vi er flinke til her i landet, så er det å hoppe når dem sier det, sier han.

ÅPNET: Etter skjenkestopp i tre uker, kan endelig Verdensteateret i Tromsø åpne ølkranene igjen. Foto: Daniel Fosseng / TV 2

Stamgjestene tilbake

Før Reithe har rukket å løse opp, står det tre ivrige gjester og klorer på døra. Stamgjestene setter seg på sin faste plass i hjørnet av baren og lytter til platene som snurrer på LP-spilleren.

– Godt å se dere igjen. Det har vært litt kjedelig. Tre espresso som vanlig?

Mens Reithe lager kafeen, forteller han at han håper på en bra helg til tross for restriksjonene.

– Neste helg skal vi ha festival på huset med 100 personer i kinosalen. Jeg er glad for at vi kommer i gang og at artistene kan spille for folk igjen. Men mest av alt gleder jeg meg til dagen det kan være helt fullt igjen her, ha klubb og ingen en-meters-regel.