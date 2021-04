Markedet koker for disse hyttene

Noen selgere overvurderer verdien av utsikten. På Hvaler gikk en hytte med vakker sjøutsikt tyve prosent under prisantydningen.

I mars ble en hytte på Spjærøy i Hvaler lagt ut for 5.990.000 kroner.

Hytta lå vakkert til, med nydelig sjøutsikt, men prisen viste seg likevel å være for drøy.

Bare ett bud på 4 millioner kom inn, og etter forhandlinger endte prisen på 4.750.000 kroner, som var hele 20 prosent under prisantydningen.

– Markedet bestemmer

– Det var veldig god interesse, men tilbakemeldingen fra alle de som skulle på visning var at den prisen må nesten være litt for høy, sier Atle Horvei i Dnb Eiendomsmegling.

– Men de kom likevel , og det vitner om at folk vil ha hytter, men jeg tror heller aldri de som er på hyttejakt har vært mer prisbevisste, sier Horvei.

På Spjærøyhytta trakk det trolig ned at bilveien slutter et par hundre meter fra hytta, og da faller ofte de mest kjøpesterke fra. Uansett oppgir både kjøper og selger at de er fornøyde med prisen.

– Det viser at det er ikke gull alt som glimrer, sier regiondirektør Tone Cecilie Krange i Dnb Eiendom.

– Vi ser at selgerne har hatt høye forventninger, men det er faktisk markedet som bestemmer, sier hun.

Beliggenheten er alt (nesten)

Nylig ble det også solgt en meget sliten liten hytte på Kjøvangen i Son.

Interessen var enorm, og prisen endte til slutt på rundt 9 millioner kroner, som var det dobbelte av prisantydningen på 4,5 millioner.

– Folk i hyttemarkedet har ofte mye penger, sier Tone Cecilie Krange.

– Og så er det en unik beliggenhet, og da spiller det ikke så stor rolle hva som er oppå tomten.

Det store spørsmålet er nå om det brennhete hyttemarkedet vil få en reaksjon når reiserestriksjonene heves, og folk igjen kan dra til utlandet. Det tror ikke DNBs regiondirektør.

– Jeg tror ikke det blir noen panikk i hyttemarkedet. Folk sier at de vil tilbringe mer tid på hytta, også når det blir mulig å reise igjen. Folk har kjøpt hytta for å ha den, sier hun.