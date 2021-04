Det er ikke nok plass lenger – nå bygger de en vertikal kirkegård

Leger i Brasil må velge hvilke pasienter som skal få behandling. Samtidig er kirkegårdene fulle, og myndighetene går drastisk til verks for å øke kapasiteten.

På intensivavdelingen der legen Lara Kretzer jobber, lå tre koronasyke pasienter i respirator. Alle var fra den samme familien. Først mistet to av dem livet. Til slutt gikk også den tredje bort.

Da ble det tre nye sengeplasser ledig, men pågangen er så stor at legene må velge mellom de alvorlig syke koronapasientene.

De som har størst sjanse til å overleve, blir valgt.

Må velge mellom pasienter

Slik er hverdagen til Lara Kretzer.

Hver dag dør to til tre koronapasienter på intensivavdelingen ved Florianópolis sykehus, hvor hun jobber.

Lara Kretzer har jobbet som lege på intensivavdelingen i 20 år. Hun sier hun aldri har sett noe lignende. Foto: Privat

Siden avdelingen er full, må legene ta tøffe valg om hvilke pasienter som skal prioriteres.

– Alder er ikke et kriterium for oss. Dersom pasienten er for syk til å kunne dra nytte av behandlingen, prioriterer vi ikke vedkommende, sier hun til TV2.

Hun legger til at noen av koronapasientene som ikke blir valgt, dør av den grunn.

Over 4000 døde - på én dag

6. april ble det det registrert 4195 dødsfall i Brasil. Dette var det høyeste tallet så langt under pandemien.

Kretzer forteller at gjennom denne mest dramatiske perioden gjorde de ansatte absolutt alt de kunne for å hjelpe de syke, men likevel mistet de minst fire pasienter hver eneste dag.

Legen sier at etter en stund føltes alt hjelpeløst. Mange av de utmattede og frustrerte legene og sykepleierne begynte å gråte på jobben.

Dette er avdelingen der intensivlege Lara Kretzer jobber. Foto: Privat

– Jeg kommer aldri til å glemme de dagene. Det er det verste jeg har opplevd, sier Kretzer.

Mental påkjenning

Det tærer på å måtte velge mellom pasienter om hvem som skal få behandling. Det fører til at mange leger har vurdert å bytte spesialitet. De mentale påkjenningene ved intensivavdelingen er rett og slett for store.

Det sier psykolog Rita Gomes Prieb, som jobber ved intensivavdelingen til Porto Alegre sykehus.

– Denne avdelingen har blitt mer skremmende på grunn av pandemien. Leger føler ofte på maktesløshet, og tenker at det ikke finnes noen måte å redde pasientene på, sier Prieb til TV2.

Bygger vertikal kirkegård

Den dramatiske situasjonen har også ført til overfylte kirkegårder, særlig i Sao Paulo, Brasils største by.

Graverdsbyråene jobber nærmest døgnet rundt, men det strekker ikke til.

I en epost til TV 2 sier Alexandra Modonez, Sao Paulos kommunesekretær, at kommunen planlegger å øke kapasiteten ved å kremere de døde.

Kommunen planlegger også å bygge en vertikal kirkegård i Itaquera, et av distriktene i Sao Paulo.

Sao Paulo kommune planlegger å bygge en vertikal kirkegård. Foto: Sao Paulo kommune

Kirkegården skal stå ferdig allerede om tre måneder, og vil da kunne romme 26.000 gravsteder.

Raser mot presidenten

Til tross for den alvorlige situasjonen ber Brasils president Jair Bolsonaro landets innbyggere om å slutte og sutre over korona.

– Slutt å sutre! Hvor lenge skal dere gråte over dette? Hvor lenge skal dere bli hjemme? Hvor lenge skal dere fortsette og holde alt stengt? Folk orker det ikke mer, har Bolsonaro sagt.

Han sier også at han han ikke vil ta vaksinen.

Det er hektisk aktivitet på intensivavdelingene i Brasil. Foto: Privat

– Hva tenker du om Bolsonaros utsagn?

– Det er ekstremt frustrerende og skremmende. Det gjør meg sint. Hver dag blir jeg vitne til at koronasyke pasienter dør foran øynene mine, så kjører jeg hjem og hører Bolsanaro på nyhetene som latterliggjør de grunnleggende tiltakene. Derfor har jeg sluttet å se på nyheter, sier legen Lara Kretzer.

Økningen i antallet koronasmittede og døde er enorm i Brasil og landet har nest flest koronasmittede i verden.

Til tross for at situasjonen er svært alvorlig for Brasils omlag 212 millioner innbyggere, stritter fortsatt presidenten mot å stenge ned landet.

Journalisten bak artikkelen, Aysun Yazici, er en journalist fra Tyrkia som lever i eksil i Norge. Hun er tilknyttet TV 2s utenriksavdeling.