Kjendislege om vaksine-bestikkelse: – Ville vært 2021s Quisling

Rashidi er bydelsoverlege i bydel St Hanshaugen i Oslo. Der har han, sammen med flere, ansvaret for vaksinering av rundt 40 000 mennesker.

– Vi merker at folk blir veldig glade når vi ringer. Det begynner å bli litt gøy, rett og slett, forteller Rashidi til Presseklubben.

Men det er ikke alle han møter som er like positive til vaksinering.

Denne uken var Rashidi i debatt med « Charter»-Svein Østvik, som forrige helg brant munnbind foran Stortinget i protest mot koronatiltakene. Rashidi forteller at han ble forbannet under møtet med Østvik.

– Ja, jeg gjør jo det. Jeg merker at da jeg snakket med Svein og han snakker i mange minutter om prøver som ikke funker og at det er sensur at folket, så koker det inni meg, sier han.

Koronademonstrasjon foran Stortinget. Charter-Svein var en av deltakerne som blant annet brant munnbind. Foto: Silje Holtan Enghaug / TV 2

En annen virkelighet

Men han vil være den rasjonelle legen som fronter fagvitenskap. Og Rashidi har, under pandemien, viet mye tid til å skille feilinformasjon fra fakta, både om covid-19 og koronavaksiner.

– Jeg synes det er litt skummelt at vi lever i en tid der tilgjengeligheten på informasjon ikke nødvendigvis har gjort oss så mye smartere. Og at den feilaktige informasjonen har fått grobunn og lettere sprer seg, sier han.

Han mener enkelte covid-fornektere lever i en annen virkelighet, og han er opptatt av at de ikke skal stå uimotsagt i offentligheten.

– Det er rart med det. Noen trygler og ville gjort hva som helst for å få vaksinen, også er det de i motsatt ende, som mener at dette er ren og skjære gift som sprøytes inn i kroppen til folk, sier han.

FORNUFTSSTEMMEN: Rashidi vil ikke la covid-fornektere stå uimotsagt. Foto: Guro Midtmageli / TV 2

Prøver å bestikke

For det er nok av folk som er klare til å brette opp ermet og få et stikk. Rashidi forteller at han får meldinger fra folk som prøver å bestikke han for å få vaksine.

– Først spør de høflig om jeg jobber med - og har tilgang til vaksiner, og hvordan man kunne fått tak i en sånn en, humrer han.

– Har du fått noen pengetilbud?

– Ja, folk har også sendt kronetilbud!

– Hva ligger tilbudene på?

– Ha ha! De ligger på uendelig mye mindre enn det som noen gang kunne vært aktuelt. Hvor mye skulle jeg hatt for å selge sjela mi og undergrave hele det norske helsevesenet, liksom?

For Rashidi understreker at det selvfølgelig er fullstendig uaktuelt å si ja til noen form for bestikkelser

– Det ville vært 2021 sin Quisling å selge koronavaksiner på svartemarkedet, sier han med et smil.