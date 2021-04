Camilla fikk TV-seerne til å måpe: – Derfor drikker jeg min egen urin

Camilla Varming Nielsen kalles «Årets mest givende TV-personlighet» etter at hun drakk sin egen urin foran kameraene.

Camilla Varming Nielsen og kona Martha Marie Jensen er aktuelle i det danske overlevelsesprogrammet «Alene i vildmarken», som er spilt inn i Norge.

SPIRITUELLE: Camilla Varming Nielsen og Martha Marie Jensen under innspillingen av «Alene i vildmarken». Foto: United Production

Flere TV-seere satte kaffen i halsen under torsdagens episode, hvor de kunne se Varming Nielsen drikke sin egen urin.

I programmet fortalte hun ifølge Dansk Radio at hun har drukket sin egen urin i fem dager fordi hun mener at det gir henne energi og hjelper på muskelsmerter.

Camilla, som bor sammen med Martha Marie Jensen på Fyn, kaller urinen for «trylledrikk».

– Urin smaker ikke supermye urin, men mer som urtete. Ettersmaken, den er hundre prosent urin, sier hun i episoden som spres på nett.

Mest givende tv-personlighet

Reaksjonene har ikke latt vente på seg, og i en anmeldelse av episoden på det danske nettstedet Heartbeats står dette:

«Denne kvinnen tar prisen for 'Mest givende tv-personlighet’ anno 2021. Takk!».

Og:

«Å se henne på et skogsdass med en skitten kopp mellom beina, det var i hvert fall lovlig spennende TV, for å si det sånn. Man zapper i hvert fall ikke videre».

Tusind tak Alene i Vildmarken. Som om jeg ikke allerede var bange for naturen. #dktv pic.twitter.com/MmKS6DaSw6 — Lasse Kyed Rasmussen (@lassekrasmussen) April 15, 2021

At holde med AGF svarer til det, Camilla fra Alene i Vildmarken gør hver morgen, når hun drikker en kop af sit eget pis. “Det smager ikke af urin, men af urtete. Eftersmagen er så 100% urin.”

Godnat. I morgen er det ud af fjerene og skænke en ny kop. #næsteår #ultratwitteragf — Jesper Krusell (@JKrusell) April 15, 2021

At se ‘Alene i vildmarken’ er at leve - nu med morgentis, hjemmehøvlet kalahaspil og truckerbad https://t.co/lWLkX989P3 — Ditte Giese (@dittegiese) April 15, 2021

Satte ut TV-deltakere

I 2010 skapte den britiske overlevelseseksperten Bear Grylls (46) stor ståhei da han drakk urin i sitt program «Mann mot natur».

Det var da han utforsket Kimberley i Australia at han drakk urinen sin for å vise hvordan man får i seg væske under ekstreme forhold.

Også vår egen Dag Otto Lauritzen (64) vakte oppsikt da han destillerte og drakk urin i en episode av «På tur med Dag Otto» og satte ut de andre deltakerne:

Ser ikke poenget

Michael Borre er klinisk professor ved Institut for Klinisk Medicin og Urinvejskirurgi på Aarhus Universitet.

Han sier til Dansk Radio at urin består av avfallsstoffer og væske, men at den er steril hvis man er frisk og rask.

Han sier at det ikke er skadelig å gjøre som Camilla, men at han ikke har hørt at urindrikking hjelper mot noe.

– Kroppen har utskilt avfallsstoffene av en grunn i første omgang. Det er neppe farlig å drikke urin, men jeg kan ikke se poenget med det, sier han.

Camilla er kjent for å gå sine egne veier, og hun har tidligere fortalt danske B.T at hun og kona alltid har drømt om å delta i et overlevelsesprogram og leve på naturens premisser.

De to driver sin egen bedrift hvor de selger økologiske råvarer og spesialprodukter, og på fritiden har de flere alternative hobbyer.

– Det er meditasjoner, psykedeliske reiser og slikt. Vi er svært søkende og undersøkende, sier hun, og forteller hvordan hun og kona har drukket te som får deg til å hallusinere, og røyket rapé, som brukes som spirituell medisin i Sør-Amerika.

En deltager i #AleneIVildmarken har lige drukket sit eget pis. Det er for meget Bear Grylls. — Kim Ninn (@KiimNinn) April 15, 2021