Det har aldri vært så stor tilvekst av nye bilmerker i Norge, som det er nå. Mye handler om elektrifisering – og om kinesiske bilindustri.

Men nå kan vi fortelle om et rykende ferskt merke – som kommer fra Spania. Nemlig Cupra.

Hvis du er over middels bilinteressert, vet du nok at det navnet har tilhørighet til Seat – som igjen ligger under VW-paraplyen.

Cupra var betegnelsen på de mest sporty modellene til Seat. Men nå dyrkes det altså som eget merke.

Fokus er på sportslighet og følelser. Ole Kristian Ågotnes, som er direktør for Cupra Norge, sier det ganske enkelt:

– Du vil ikke se en Cupra på hvert gatehjørnet. Men de du ser, legger du merke til.

Ole Kristian Ågotnes er direktør for Cupra Norge.

Har blitt eget bilmerke – snart kommer de til Norge

Netthandel

Han har akkurat åpnet et showroom i Harbitzallén i Oslo. Men utgangspunktet for de fleste kundene vil være netthandel.

– Vi har hjemmeside med en enkel konfigurator. Noen få valg er det som må til, før du har bestilt en bil. Så kommer vi hjem til kunden med bilen levert på døra, forteller Ågotnes.

For øyeblikket er det kun én modell: Formentor. Det er en kompakt SUV, ladbar hybrid med rekkevidde på 59 kilometer – og startpris på 399.000 kroner.

Slik unngår du lade-fellene med elbil

– Cupra skal skille seg ut med sporty design som legges merke til, sier Ole Kristian Ågotnes.

Skiller seg ut

– Vi mener denne bilen passer veldig godt i Norge. Det sportslige DNA-et er godt synlig i designet, understreker Cupra-direktøren.

Mulighet for matt lakk (koster 20.000 kroner), opptil 19" felger, detaljer i bronse og karbon er noe av det som gjør at Formentor kan få folk til å snu seg.

Innstegsmodellen har 204 hk – mens toppmodellen har 245 hk. Sistnevnte koster fra 429.000 kroner.

Fjorårets bestselger får en voldsom prisøkning

Matt lakk og bronsedetaljer gjør Formentor til en barsk bil.

Elbil på vei

Men det er likevel neste modell ut, det knyttes mest spenning til. Da kommer de nemlig med en elbil – som kort og godt heter Born.

Siden Cupra er del av VW-konsernet, får de bruke MEB-plattformen som vi kjenner fra blant annet ID.3.

– Men Cupra vil sikre at også den får særpreg, både med tanke på design og kjøreegenskaper. Vi gleder oss veldig til å kunne lansere den i Norge.

I utgangspunktet kan vi nok forvente mye av det samme som vi ser i ID.3. Men enn så lenge er det lite konkret informasjon fra Cupra.

– Vi må vente litt tid, men om et par uker håper jeg å kunne komme med mer informasjon.

Bronsedetaljene går igjen på innsiden, også.

Se – her debuterer et nytt bilmerke

El-SUV på vei

Nylig ble det bekreftet at merkets helelektriske konseptbil Cupra Tavascan skal lanseres som produksjonsmodell, og dermed bygger den ytterligere ut den elektrifiserte modellporteføljen til merket som nå er på plass i Norge.

Offensiviteten knyttet til elektrifisering illustreres også tydelig gjennom Cupras satsing på Extreme E, et løp som tar e-racing til noen av de mest avsidesliggende stedene på planeten. Målet er å promotere nullutslippsteknologi, samtidig som man demonstrerer ytelsen til helelektriske SUV-er under ekstreme forhold.

Broom skal selvsagt få testet Formentor så snart det er praktisk mulig. Følg med!

Dette er en skikkelig undervurdert bil

Video: Her kan du et innblikk i Cupras første modell – Formentor:

Dette er en godbit i bruktmarkedet