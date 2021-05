Fløy valpene til Polen for å redde dem

I januar flyttet 13 valper av typen fransk bulldog inn hos sine nye familier i Norge. Men etter kort tid ble de hentet av Mattilsynet fordi de mente at valpene var ulovlig importert av mannen som familiene hadde kjøpt dem av. Valpene ble plassert på isolat og Mattilsynet vedtok at de enten måtte returneres til Polen eller avlives.

– Det var helt uaktuelt for oss at Vera skulle avlives, sier Noraldin Nia. Sammen med de andre eierne bestemte han og samboer Tonje Therese Håkonsen seg for å redde valpene.

Tok med valpene til Polen

I tur og orden bestilte eierne billetter for seg og sine hunder og dro til Polen for å få de nødvendige papirene på plass, og ta alle vaksiner som norske myndigheter mente at valpene ikke hadde fått før de kom til Norge.

Nia forteller at det var en svært positiv opplevelse å komme til Polen.

– Helt fra tollen på flyplassen til veterinæren og oppdretteren som ikke hadde trengt å gjøre dette for oss, så har vi blitt veldig godt mottatt.

Norske myndigheter har vært usikre på hvor i Polen valpene kom fra, om de for eksempel kunne stamme fra såkalte valpefabrikker. Eierne mener de nå har dokumentert at valpene kommer fra en seriøs oppdretter.

TV 2s nyhetssak om valpene ble også vist på polsk tv, og ifølge Nia ble budskapet ikke spesielt godt mottatt. Han oppsøkte veterinæren og det som skal være valpenes oppdretter i landet.

HJEMME IGJEN: Tonje Therese Håkonsen synes det er godt å ha Vera hjemme igjen. Med nytt pass og ny vaksine. Foto: Aage Aune / TV 2

Opprørte polakker

– Veterinæren hadde ikke sovet på flere dager, og det hadde ikke oppdretteren heller. Veterinæren hadde fått tilsyn tre, fire ganger av polske myndigheter og dette ble videreformidlet til Mattilsynet. Likevel er de skeptiske, forteller Nia.

Samboeren hans synes det er rart at Mattilsynet ikke kunne utvise mer skjønn i saken og la valpene få de nødvendige vaksinene mens de satt på isolat i Norge. Papirene mener de at de kunne innhentet herfra.

– Vi har bevis for hvor de kommer fra og har lagt det frem for Mattilsynet. Da skjønner jeg ikke at de ikke kan vise litt mer forståelse og hjelpe oss, slik at vi ikke må fly frem og tilbake nå i koronatida. Jeg er enig at man må ha regelverk, men når man har bevis, så skjønner jeg ikke at det må være så strengt, sier Tonje Therese Håkonsen.

– Burde tatt hensyn

Flere av valpeeierne har gått sammen og fått juridisk bistand fra advokat Rolf Odner. Han mener saken kunne vært løst i Norge.

KRITISK: Advokat Rolf Odner mener Mattilsynet kunne løst denne saken annerledes. Foto: Aage Aune/TV 2

– Jeg mener det var fullt mulig å få gjennomført en godkjenning uten at hundene ble ført tilbake til Polen. EU-regelverket åpner for det og det er ingen hindringer i det nasjonale regelverket. Der er vi uenige med Mattilsynet. Her burde man tatt mer hensyn til de individuelle forhold i saken. Mattilsynet har jo argumentert med de forebyggende hensyn, det er selvfølgelig også viktig, men i denne saken mener vi det ikke slår de individuelle hensyn.

Dette er Mattilsynet helt uenige i.

– Regelverket har den hensikt å beskytte mot alvorlige smittsomme sykdommer og sørge for god dyrevelferd. I tillegg skal det systemet og regelverket vi har sikre at vi hindrer kriminell virksomhet. Veldig mange useriøse aktører tjener mye penger på å smugle hunder til Norge. Og hvis vi åpner for en karantene i Norge, vil det undergrave et systemet og lage et type sikkerhetsnett for de useriøse og kriminelle miljøene, sier seksjonssjef i Mattilsynet Nina Brogeland Laache.

Hjemme igjen

Det har kostet Tonje Therese Håkonsen og Noraldin Nia i underkant av 80 000 kroner å redde Vera fra å bli avlivet. Men det mener de det har vært verdt.

For et par uker siden kom Vera hjem fra karantene i Polen, med nye papirer og nye vaksiner.

– Det er veldig deilig å ha henne hjemme igjen. Nå er jeg så rolig, nå er ting på plass. Jeg er veldig fornøyd med det, sier Håkonsen.

Mannen som importerte valpene til Norge er nå politianmeldt.