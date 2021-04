Spiller sin første World Tour på to år: – Har vært frustrerende

Anders Mol og Christian Sørum gleder seg over å vende tilbake til sandvolleyballsirkuset etter en lengre konkurransefri periode.

FIVB World Tour på TV 2 Sport 2 og Sumo kl. 16.00 lørdag

Lørdag starter årets første sandvolleyballturnering, når FIVB World Tour går av stabelen i Cancún i Mexico.

Det blir et etterlengtet gjensyn med sandvolleyball-sirkuset for verdensenerne Anders Mol (23) og Christian Sørum (25). De har ikke spilt sammen siden EM-triumfen, som begynner å nærme seg et halvt år gammel. Det var fjorårets eneste internasjonale konkurranse.

I verdensserien har de ikke konkurrert på nærmere siden 2019.

– Vi er veldig glade for å være tilbake i sirkuset. Det er nesten to år siden forrige turnering, og vi er veldig giret på å komme i gang her i Mexico, sier Mol.

Det er koronapandemien som i lang tid har satt en stopper for de internasjonale turneringene. Perioden uten sand mellom tærne har vært lang for den norske duoen. Anders Mols har nemlig vært skadeplaget gjennom store deler av den.

– Kroppen kjennes mye bedre ut nå, og spiller endelig litt på lag igjen. Det har vært mye opp og ned det siste året. Det har vært frustrerende å ikke kunne trene som normalt og stadig bli satt tilbake, sier 23-åringen om skadeperioden.

Hans skade har gjort at de to ikke har kunnet trene sammen.

– Det har vært frustrerende for Christian også, som er makkeren min. Vi skal spille i lag. Når jeg er satt ut, er hele laget satt ut, og da blir det er frustrerende for oss begge. Det er skikkelig godt å være tilbake. Det blir gøy å spille sammen igjen, og vise at vi forhåpentligvis er nummer én i verden, sier Mol.

Det lange oppholdet gjør at han gleder seg ekstra mye til helgens World Tour-turnering.

GLEDER SEG: Anders Mol og Christian Sørum gleder seg til å spille sin første turnering på nærmere to år. Foto: Volleyball World

– Det blir veldig gøy! Jeg tror vi er i god form. Selv om vi ikke har fått trent så alt for mye, kjennes det veldig bra ut. Vi holder et bra nivå enda, så det blir veldig spennende å komme i gang, sier han.

Mols makker peker på at de nå må bruke tid på å finne rytmen igjen.

– Først og fremst er det utrolig morsomt å være tilbake i sanden sammen igjen. Vi får se hvilket nivå vi holder, sier Sørum.

Han sier duoen ikke stresser med å finne nivået før årets store høydepunkt: OL i Tokyo, hvor ilden tennes om under 100 dager.

– Anders er frisk som en fisk og nivået begynner å komme. Vi har tid på oss til å finne nivået. Først og fremst er det utrolig moro å komme i gang og spille turneringer og ikke minst spille OL, avslutter Sørum.

FIVB World Tour ser du på på TV 2 Sport 2 og Sumo klokken 16.00 lørdag.