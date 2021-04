– Tsunami av covid-pasienter

– Jeg står midt i en tsunami av pasienter som kommer til sykehuset, sier intensivlege Monica Thallinger (42). Hun behandler covid-syke i krigsherjede Jemen.

Pågangen er enorm til Al Gamhouria-sykehuset i Aden, der hun jobber for Leger uten grenser. Sykehuset har den eneste avdelingen for alvorlig syke covid-pasienter i millionbyen. Antallet syke eksploderer, også blant unge. Og Thallinger er nå avdelingens eneste intensivlege. Hun forteller at kapasiteten er sprengt.

– Det er kjempe-overveldende med det store antall dødsfall som vi får midt i ansiktet hver eneste dag, sier hun.

Mister flere pasienter daglig

Intensivavdelingen har kun 11 sengeposter, men Thallinger og kollegene prøver desperat å utvide kapasiteten. For behovet bare fortsetter å øke.

– Hver eneste dag dør det fire til seks pasienter her ved sykehuset, sier Thallinger, og forteller at kontrasten er enorm til hennes vanlige jobb som anestesi-og intensivlege ved Bærum sykehus.

– Det er som natt og dag. Her kommer pasientene inn veldig sent i sykdomsforløpet, og de er svært vanskelig å behandle. Det er også ofte unge pasienter. Det gjør et enormt inntrykk.

Covid-pasienter trenger mye oksygen, men også det er mangelvare i Jemen. Foto: Leger uten grenser

Thallinger forteller også om mangel på utstyr, utstyr man tar for gitt i Norge.

– Man føler seg litt maktesløs når man gjør alt man kan for å redde pasientene med de ressursene vi har, men så klarer vi det ikke.

Thallinger tenker særlig på utfordringene de lokalt ansatte står overfor.

– De har jo for eksempel familiemedlemmer som blir innlagt, så det berører de veldig.

Krigen forverrer pandemien

Helsevesenet i Jemen har brutt sammen etter over seks år med krig. Thallinger forteller også om lav internasjonal innsats.

– Det er kun vi i Leger uten grenser og Røde Kors som er på bakken her for å hjelpe med pandemien, forteller hun.

Samtidig er det ingen som har oversikt over hvor stor smitten faktisk er. Registreringen av covid-smittede og døde er svært mangelfull, mange steder ikke-eksisterende. Mørketallene er høye.

Monica Thallinger er på sykehuset 14 timer hver dag. Foto: Leger uten grenser

– Ut fra den økende pågangen til sykehuset må vi anta at smitten er svært, svært høy ute i befolkningen, sier Thallinger. Hun legger til at utenfor byene er situasjonen enda mer dramatisk.

– Der er folk enda fattigere og det finnes ikke noe behandlingstilbud.

Dette er Thallinger sitt 11. risikooppdrag for Leger uten grenser. Hun har blant annet jobbet i Irak og Syria.

– Men det her er noe av det vanskeligste jeg har stått i hittil, forteller hun.

Reddet høygravid kvinne

Men der er lyspunkt. For bare noen dager siden kom en høygravid kvinne inn på intensivavdelingen. Tilstanden var kritisk.

I IRAK: Reporter Bent Skjærstad og fotograf Halkawt Mustafa.

– Det er ekstra vanskelig med gravide, da er det jo to liv det er snakk om, sier Thallinger. Hun skjønte at barnet måtte ut raskt, og fikk organisert keisersnitt.

– Jeg fikk være med å gjøre anestesien på keisersnittet, og det ble født en frisk, liten jente. Nå gjør også mor det kjempemye bedre. Men det var på hengende håret at det gikk.

– Det må da gjøre godt når det går bra?

– Ja, det er nettopp det. Det er så mye død ellers og det er psykisk vanskelig å jobbe med dette. Når man da får disse få lyspunktene så gjør det veldig godt. Det er godt for hele teamet, det gjør at vi klarer å fortsette.

Tar viktig kunnskap med hjem til Norge

Thallinger har jobbet med covid-syke på Bærum sykehus siden starten av pandemien, og har derfor uvurderlig kunnskap med seg til Jemen. Men hun forteller at hun også får mye viktig erfaring med seg tilbake til Norge når oppdraget i Aden er ferdig.

– Jeg lærer veldig mye her for vi ser sykdommen i mye, mye mer ekstrem skala enn det vi har sett hjemme. Vi har for eksempel langt flere gravide syke her, som er en svært vanskelig pasientgruppe. Men nå har jeg fått mer kunnskap om hvordan vi kan behandle også dem.

Smittetoppen ikke nådd

Men Thallinger frykter hva den nærmeste tiden vil bringe for ennå er ikke smittetoppen nådd.

– Det er stor fare for at vi kommer i en situasjon der vi må avvise alvorlig syke pasienter, selv om de ikke har andre steder å søke hjelp. Det vil bli veldig vanskelig, sier Thallinger.

Det er akutt vaksinemangel i Jemen. Foto: Brian Inganga/AP

Leger uten grenser har slått alarm og ber om mer internasjonal hjelp.

– Covid-19-responsen i Jemen svikter i alle ledd og det er et stort behov for større internasjonal støtte når det kommer til alt fra folkehelseopplysning til vaksinering og oksygenbehandling, sier Raphael Veicht, landsjef for Leger Uten Grenser i Jemen, i en pressemelding.

Vaksinemangel

Jemen mottok i slutten av mars sin første vaksine-levering gjennom Covax-samarbeidet, men det er bare en dråpe i havet i forhold til behovet.

– Mens noen land har vaksinert halvparten av befolkningen, befinner Jemen seg langt bak i vaksinekøen. Situasjonen tydeliggjør den ulike fordelingen av vaksiner globalt, sier Veicht.

Thallinger understreker at pandemien ikke vil gå over før også fattige land som Jemen får tilgang på vaksiner.

– Vi har jo sett hvordan viruset muterer og hvor viktig det er å slå ned på viruset og få det under kontroll. Og så lenge fattige land, hvor ressursene er få, ikke får samme tilgang på vaksiner, så blir vi ikke kvitt pandemien, avslutter Thallinger.

- Fra en katastrofe til en annen

I den irakiske byen Mosul står kvinner og menn tett i tett i kø utenfor kontorene til den lokale hjelpeorganisasjonen. Avstand og smittefrykt er det ikke så mange av dem som tenker på for disse menneskene mangler det meste, som mat, rent vann og medisiner.

Mennesker i kø for å få hjelp i Mosul. Foto: Halkawt Mustafa/TV 2

– Vi hadde det mye bedre før IS kom. Vi hadde et liv! Men på grunn av krigen og nå korona er vi på bristepunktet, forteller Aisha, som forsøker å få medisiner til sitt handikappede barn.

Mosul ble okkupert av terrorhæren IS i 2014, og krigen som fulgte da terroristene omsider ble jaget på flukt la byen i ruiner. Nå herjes byen av korona-viruset.

– Det er som å gå fra en katastrofe til en annen. Vi gjør vårt beste, men vi trenger mer støtte, forteller legen Mohanad Akram.

Han arbeider ved det største sykehuset i Mosul. Sykehuset overlevde både terrorhæren IS og krigen. Men nå sørger stadige korona-utbrudd og nye smittetopper for at situasjonen på sykehuset er kritisk.

– Vi får noen forsyninger, men vi trenger mer for pågangen av pasienter er så mye større enn vi kan håndtere, forteller Akram.

– Enorm utfordring

Utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF) og Norge er med på å lede det internasjonale vaksinesamarbeidet Covax. Det skal sørge for at Irak, Jemen og andre dårlig stilte land får vaksiner.

Utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF) er bekymret for manglende vaksiner til fattige land. Foto: Martin Leigland / TV 2

– Det er jo en enorm utfordring. Samarbeidet, som vi er med på å lede, er det eneste som er der for å nå nettopp de landene. Dersom vi når målene vi har satt oss i år, så er det kun 20 prosent av befolkningen i de landene som er vaksinert. Og det er ikke nok til å få kontroll på pandemien, slår Ulstein fast overfor TV 2.

Uten vaksiner er land som Irak og Jemen sjanseløse i krigen mot korona. Og så lenge koronaen får herje der, betyr det at også vi hjemme i Norge er i fare, advarer virusekspert ved Haukeland universitetssykehus og professor ved Universitetet i Bergen, Rebecca Cox.

Professor Rebecca Cox advarer mot mutasjoner. Foto: Robert Reinlund/TV 2

– Jo høyere antall som blir smittet i verden, jo mer sannsynlig er det at vi får nye mutanter. Disse kan kanskje unnslippe vaksinasjonens immunitet. Da oppstår det en trussel med importsmitte, sier Cox, før hun legger til:

– Dette er ikke over før alle er trygge, før alle har fått tilgang til vaksiner.

– Alt arbeidet kan bli ødelagt

Norge er en av de viktigste bidragsyterne til vaksinesamarbeidet Covax. Nå vil også Norge gi enda flere vaksinedoser til samarbeidet, opplyser utviklingsministeren.

– Hvis vi bare tenker at vi først skal sikre mitt og mine, så blir det litt som hamstringen av dopapir i mars i fjor. Det hjelper ikke oss noe som helst dersom vi bare tenker på oss. Viruset og de nye mutasjonene vil ikke bare være en trussel her og nå, det vil faktisk kunne ødelegge for alt det arbeidet som allerede er gjort, sier utviklingsminister Dag Inge Ulstein.