I 2014 lanserte BMW nyheten M4. En sportslig coupe – som virkelig fikk bilentusiaster til å sette seg opp i stolen.

Under panseret skjulte det seg en 3-liters twin tubo bensinmotor på 430 hk. Alle kreftene ble sendt til bakhjulene. Her sto kjøreglede, ikke nødvendigvis raskest mulig akselerasjon, i fokus.

Herligheten var ikke billig. 1,2 millioner kroner kostet den ny, før du spekket den med litt ekstrautstyr.

Likevel var det en del kunder som åpnet lommeboken og fikk navnet i vognkortet. BMWs M-biler har en sterk posisjon i sitt segment.

Nå, seks år senere, er det aller største verditapet unnagjort. Fra rundt 600-650.000 kroner, kan du sikre deg en slik bil.

Kontroversielt navn

La oss aller første bare forklare litt mer om bakgrunnen for denne bilen – og modellnavnet.

Fram til 2014 besto 3-serie av sedan, coupe, cabriolet og stasjonsvogn. Men så valgte BMW å endre navnestrukturen. Coupe, Gran Coupe og cabriolet ble 4-serie. Sedan og stasjonsvogn forble 3-serie.

Med utgangspunkt i BMW-logikk, er dette naturlig: Oddetall betyr mer fokus på praktiske egenskaper og komfort – mens partall er de mer sportslige modellene.

Men det var ikke alle som likte at M3-navnet som en konsekvens ble fjernet fra coupe- og cabrioletmodellene. De fikk det nye navnet M4.

Flere kontroverser

Men én ting var at navnet var "feil". Enda mer furore ble det av at BMW for første gang i denne generasjonen M3/M4 brukte turbo. Ikke én, men to! Dessuten var det to færre sylindre.

Her var det altså ikke noe selvpustende V8-maskin, slik som i generasjonen før. For en del, er en selvpustende, og da veldig gjerne en V8-er, selve definisjonen på perfekt motorisering.

BMW gikk imidlertid tilbake til en oppskrift de har hatt suksess med mange ganger: Seks sylindre i rekke.

Skal du først ha heftig bil, kan du kanskje spandere på den litt tøff lakk, også.

Gamle verdier

Uansett hva man måtte mene om betegnelsen på bilen, og pustehjelp fra turboer, er det ingen som helst tvil om at den lever opp til ryktet som BMW M-avdeling har skaffet seg.

Her er det rå muskelkraft og et særdeles avstemt understell, som sikrer en raus porsjon kjøreglede. 0-100 km/t serveres på bare 4,1 sekund. Men da skal du ha tørr og helst varm asfalt/varme dekk. For bakhjulene har et svare strev med å få plantet kreftene i bakken. Akkurat sånn er det mange som vil at det skal være.

Ikke monster-grill

I skrivende stund blir M4 erstattet av en helt ny generasjon. Og i kjent stil gjør BMW noen grep som er kontroversielle, der også. Denne gangen er det den nye grillen, eller nyrene, som får det til å koke i kommentarfeltene.

Noen mener faktisk den er så stor og brautende at den er en "dealbreaker" – og Brooms bilekspert, Benny Christensen, synes de ligner på kanintenner.

Om det får noen betydning for annenhåndsverdien av utgående generasjon av M4, får vi jo bare vente og se.

Interiøret er typisk BMW. Høy opplevd kvalitet – men begynner å merkes at det er blitt noen år gammelt.

En del å velge mellom

På bruktmarkedet starter M4 på rundt 600.000 kroner. I skrivende stund er det 23 forskjellige å velge mellom. Og du får M4 i flere varianter, fra M Performance-utgave, Competition, CS og GTS. De to sistnevnte koster betydelig mer enn de andre. Noen få cabrioleter, er også til salgs.

Vil du ha den med fire dører – er altså navnet M3.

Uansett om du velger M3 eller M4, så husk at det ikke bare er innkjøpet du må ta høyde for. Det koster å eie disse bilene, også.

– Alt fra service, deler, forsikring og ikke minst drivstoff og dekkutgifter, er godt over det du kan forvente i en "vanlig" bil. Sånn er det bare. Ved kjøp av en slik bil, er det ekstra viktig å sjekke at servicer er fulgt opp og dokumentert, sier Brooms bilekspert, Benny Christensen.

PS: I sjette episode av BroomPodden forteller Brooms redaksjonssjef, Vegard Møller Johnsen, at han nettopp har kjøpt en brukt BMW M4. Hvorfor det ble den og mer om bilbyttet kan du høre om ved å spille av episoden under.

