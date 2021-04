Lene (42) ønsker å bli den første nordmannen i verdensrommet

Det er for tiden én jobbannonse som skiller seg ut på FINN.no.

En stillingsannonse for en jobb som astronaut for European Space Agency (ESA). Ja, du leste riktig. Personen som kommer gjennom det trange nåløyet blir den første nordmannen som får reise ut i verdensrommet.

Trebarnsmoren Lene Diesen (42) er en av de som skal søke på jobben. Hun er administrerende direktør i teknologibedriften SEMINE, og har lenge drømt om å jobbe som astronaut.

– Det startet da jeg var liten, og det jeg gjorde da, var å reise på andre siden av jordkloden for å studere teknologi, forteller hun til God morgen Norge.

Stor interesse

Etter alle disse årene har den store drømmen ennå ikke sluppet taket. Når den sjeldne muligheten dukket opp i år, bestemte hun seg for å hoppe i det.

– Dette er en barndomsdrøm, så hvorfor ikke bare gjøre det? Jeg har teknologibakgrunn og da ligger det en mulighet der. Jeg kan ikke krysse av på at jeg har en mastergrad, men jeg har over 20 års erfaring innen teknologibransjen, sier Diesen.

Så langt har mange tusen vært innom jobbannonsen og ESA og Norsk Romsenter får mange henvendelser fra nordmenn som ønsker å søke.

– Vi ser at over 30.000 har lest annonsen, forteller Marianne Vinje Tantillo, sektoransvarlig for ESA og internasjonalt samarbeid i Norsk Romsenter.

Dette skremmer ikke Diesen.

– Man kommer seg ikke noe sted om man ikke prøver. Alt er mulig og man må prøve, påpeker hun.

Ble historisk

Den første fra Skandinavia som fikk reise ut i verdensrommet, var svenske Christer Fuglesang. Som astronaut fra ESA ble han historisk, da han dro til verdensrommet i 2006.

– Det begynte også på samme måte som det som skjer nå. Jeg så en annonse i avisen 1990 og jeg søkte. Etter to år ble jeg en av de seks kandidatene som ble med videre, forteller Fuglesang til God morgen Norge.

Siden har han vært på flere oppdrag som astronaut i verdensrommet.

– Det er en helt fantastisk opplevelse og det er vanskelig å forklare opplevelsen av vektløshet. Den utsikten når ser man jorden, er ubeskrivelig, sier han.

God på å samarbeide

Hans beste tips til Diesen og andre nordmenn som skal søke på den ledige astronautstillingen er følgende:

– Du må ha en god utdannelse i bunn, men man må også ha god helse. Det viktigste er at man er god på å samarbeide, forteller Fuglesang.

Vinje Tantillo forklarer hvorfor det å ha god samarbeidsevne er så viktig:



– Det er viktig å kunne samarbeide godt i team. Man skal sitte i veldig små omgivelser over lang tid med andre mennesker, forteller hun.

Dette er noen av kravene: · Statsborgerskap i et land som er ESA-medlem

· Mastergrad eller en høyere akademisk grad innen medisin, teknologi-, ingeniør- eller realfag

· Minst tre års arbeidserfaring

· Må kunne engelsk flytende (minimum CEFR C1)

· Kjennskap til et annet språk er en fordel

· God og stabil fysisk og psykisk helse

· Må ha helseattest fra flylege – husk å bestille time i god tid

· Være villig til å delta som testperson i medisinsk forskning

· Kvalifiserte personer med enkelte funksjonsnedsettelser kan bli para-astronaut

· Fullstendig liste over kvalifikasjoner og forklaringer kan leses på ESAs nettsider.

Kilde: ESA og jobbannonsen på finn.no

Lang prosess

Ved siden av å ha gode samarbeidsevner, søker ESA etter en person med en masterutdanning og tre års arbeidserfaring.



– ESA sier også at hvis man mener man oppfyller de kravene, kan man prøve å søke. Mastergraden kan være fra realfag, teknologi, medisin, biolog eller vitenskapelig rettet, sier Vinje Tantillo.

Hvis søkerne tror de kommer seg raskt ut i verdensrommet, må de derimot smøre seg med en god dose tålmodighet.

– Selve prosessen tar lang tid. Nå skal de først velge ut astronautene og det svaret kommer høsten i 2022. De blir ikke ansatt før i 2023. Etter det skal de gjennom en basistrening på halvannet år, og etter det mer spesifikk trening. Så må man vente på et oppdrag, forteller Tantillo.

Håper neste astronaut blir en nordmann

Både dansker og svensker har jobbet i verdensrommet for ESA. Nå har Fuglesang stor tro på nordmennene.

– Jeg tror det er en god sjanse for at det blir en norsk kvinne eller mann får jobben som ESA- astronaut denne gangen, sier han.





– Det å høre Fuglesang si dette er stort, og jeg håper det er mange kvinner som søker på denne stilingen, sier Lene Diesen, som forteller at hun har fått god støtte fra hennes tre barn.

– Jeg tror de er vant til at mammaen deres er mye på farten og jobber en del. For dem er dette like naturlig som alt annet. Det er veldig fint å se at den generasjonen ikke har de begrensingene som vi eldre over 40 har, sier hun.