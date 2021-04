– Han har ikke gjort dette uten å være syk

Moren til mannen som er siktet for drapet på Tor Kjærvik (70), sier hun fryktet at noe forferdelig ville skje, men ikke at han skulle ta livet av faren sin.

Mandag kveld troppet politiet og ambulansen opp på døra hennes. De spurte om hun hadde det bra, men hun ante ikke hva som hadde skjedd.

Hennes sønn i 30-årene hadde noen timer tidligere blitt pågrepet og siktet for å ha drept sin far, den profilerte advokaten Tor Kjærvik.

– Jeg ante ikke hva som hadde skjedd. Jeg trodde først at han hadde tatt sitt eget liv, forteller Kjærviks ekskone og moren til den drapssiktede mannen i 30-årene.

Kvinnen forteller at hun ble kald og varm om hverandre da hun mottok nyheten.

DREPT: Advokat Tor Kjærvik, her avbildet som forsvarer i en tidligere rettsak. Foto: NTB

– Jeg tenkte jo at noe forferdelig kunne komme til å skje. Det er grusomt, sier hun.

Moren har tidligere uttalt seg til Nettavisen.

Ingen kontakt

Kvinnen forteller at hun og Tor Kjærvik skilte lag på slutten av 90-tallet.

– Sønnen min tok skilsmissen tungt, men jeg har ikke opplevd at det var en konflikt mellom han og Tor.

Moren sier at gutten har slitt psykisk i mange år, men at det i noen år gikk bedre, før hun opplevde at situasjonen igjen forverret seg.

– Var du redd for at han skulle gjøre noe slik det som skjedde på mandag?

– Nei. Jeg trodde ikke at han skulle gjøre noe mot Tor.

Selv har ikke mor og sønn hatt kontakt de siste to årene.

– Må ha vært syk

– Forsvareren til din sønn har sagt at det har vært en langvarig konflikt. Hva tenker du om det?

– Det er ikke riktig, slik jeg ser det, men jeg kan ikke sette meg inn i min sønns opplevelse av det.

Til tross for at sønnen tidvis har slitt, sier moren at han var en «veldig god gutt da han var frisk».

– Vil du oppsøke ham nå?

– Jeg har bedt politiet formidle til ham at jeg tenker på han. Nå er jeg preget av det som har skjedd. Han må ta den straffen han fortjener.

ÅSTED: Flere personer i nabolaget hørte skudd og så deler av hendelsesforløpet da Tor Kjærvik ble drept i hjemmet sitt her på Røa i Oslo. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Hun er imidlertid klar på én ting: Sønnen har ikke gjort dette uten å være svært syk.

Gikk på skytekurs

Hun kjenner ikke til om han eide våpen, men forteller at han for noen år siden gikk på et skytekurs. Moren forteller at hun stilte ham flere spørsmål knyttet til dette, men uten å få noen gode svar.

I forbindelse med drapssaken har politiet beslaglagt et våpen som de knytter til siktede.

Onsdag ble det påbegynt en primærpsykiatrisk undersøkelse av den drapssiktede mannen. Dette er vanlig å gjøre i drapssaker.

Resultatet av undersøkelsen gir politiet et svar på om det er grunnlag for å gå videre og gjennomføre en full observasjon som kan avdekke om siktede var tilregnelig på gjerningstidspunktet.

Det er planlagt flere avhør av siktede, men det er foreløpig ikke bestemt når disse vil finne sted.

Siktede, som ikke tidligere er straffedømt, ble onsdag fengslet i fire uker med brev- og besøksforbud og med medieforbud de to første ukene.

Mannen har ikke formelt tatt stilling til spørsmålet om straffskyld.

Politiet mener at også Kjærviks samboer ble forsøkt drept under hendelsen mandag. Hennes bistrandsadvokat Ellen Holager Andenæs ønsker ikke å kommentere uttalelsene fra den siktedes mor.

Tidligere har Andenæs uttalt at Kjærviks samboer har hatt et godt forhold til den siktede mannen.

TV 2 har ikke lyktes med å få en kommentar fra siktedes forsvarer, advokat John Christian Elden.