Går hardt ut mot podkast-episode: – Ubehagelig og respektløst

I søndagens episode av «G-punktet» med Iselin Guttormsen er artist Victoria Nadine (21) på besøk.

I etterkant av at det ble slutt med kjæresten Silas Massa Vasstrand i august 2020, har hun gitt ut to låter som omhandler kjærlighetssorg.

I episoden forteller hun i detalj hvordan hun opplevde bruddet. Det fikk eksen hennes til å reagere kraftig.

– Over streken

Silas Massa Vasstrand tyr til Instagram for å kommentere det han nettopp har hørt.

– Det er åtte måneder siden jeg gjennomgikk et brudd, og etter en kjip periode har jeg klart å legge det bak meg. Likevel har bruddet blitt diskutert og nevnt i ulike sammenhenger opptil flere ganger av min eks.

Det har han godtatt, men nå mener han imidlertid at det har gått for langt, og skriver følgende om podkast-episoden:

– Bruddet mellom meg og min ekskjæreste blir gjennomgått i detalj. At jeg ikke kjenner meg igjen i hendelsesforløpet er én ting, men at det insinueres både det ene og det andre om meg som person, synes jeg ikke er ok, skriver han.

Synes det er kritikkverdig: – Ble ikke tilbudt tilsvar

Han reagerer spesielt sterkt på at han ikke fikk muligheten til å komme med noen form for tilsvar, og sier til God kveld Norge:

EKSKJÆRESTER: Her er paret avbildet på Vixen Awards 2019. Foto: Vidar Ruud

– Jeg synes det var ubehagelig og respektløst å bli diskutert og analysert med fullt navn uten noen form for beskjed eller mulighet for å gi tilsvar på det som blir antydet.

Avslutningsvis, på sin Instagram-story, skriver han:

– At hvordan jeg var som kjæreste skal diskuteres uten at noen er kritisk i forhold til at kun en person legger frem sin versjon, synes jeg er merkelig og kritikkverdig av podkastens programleder og produksjonsselskapet som står bak.

Vasstrand er innforstått med at God kveld Norge gjengir sitater fra hans Instagram.

Ble tatt en vurdering

Sebastian Solberg, som er innholdsprodusent for «G-punktet», sier til God kveld Norge at det ble tatt en vurdering i etterkant av episoden.

– Vi inviterte Victoria Nadine fordi hun har to låter som handler om kjærlighetssorg. Hun fortalte sin historie, og vi tok en vurdering på om dette var innafor, med tanke på at de var et offentlig par som hadde et offentlig brudd.

Han påpeker at redaksjonen har for vane å spørre alle gjestene sine om det er noe de ønsker å klippe vekk etter opptak og at de gjør det om ønskelig.

Videre forteller han at han har sendt en e-post til managementet som representerer Vasstrand for å prøve å rette opp i det som har skjedd.

– Vi vil ikke at noen skal være lei seg. Han må gjerne gjeste podkasten og komme med sin side av saken, eller fortelle oss konkret hva som er feil, slik at vi kan rette opp i det.

Vasstrand sier at han er klar over at produksjonsselskapet til «G-punktet» har tatt kontakt med managementet hans.

– De hevder at alt som sies i denne episoden allerede var offentlig kjent. Dette stemmer ikke. Ja, bruddet har vært diskutert opp og ned i mente, men disse hentydningene om meg har jeg aldri hørt om tidligere og kjenner meg på ingen måte igjen i.

God kveld Norge har ikke lykkes med å få en kommentar fra Nadine.