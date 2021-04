Ble tiltalt for voldtekt - slapp rettssak på grunn av polititabbe: – Det er en skandale

Den angivelige voldtekten skal ha skjedd på et hotell på Vestlandet den 15. desember i 2019.

Politiet har gjennomført flere etterforskningssteg, men nylig bestemte Gulating lagmannsrett at en formell glipp gjør at saken ikke vil komme til retten, selv om statsadvokaten hadde tatt ut tiltale og bedt om at saken skulle berammes.

Dermed går mannen i 40-årene fri uten at saken blir prøvd for retten. Årsaken til at saken forkastes er blant annet at politiet gikk igjennom mannens telefon på det oppgitte åstedet.

– Dette er en skandale, sier kvinnens bistandsadvokat, Hilde Cecilie Meyer, til TV 2.

– Her er det flere uheldige ting som har skjedd etter hverandre. Prosessen har vært for lang, og da er reglene som de er.

Saken har blant annet blitt henlagt og gjenopptatt, noe som har ført til en svært lang behandlingsprosess.

Henleggelse og gjenopptakelse

Natten den 15. desember kontaktet en kvinne en resepsjonist på hotellet der hun og mannen bodde.

Det hun fortalte gjorde at resepsjonisten videre tok kontakt med politiet. Kvinnen fikk status som fornærmet, og politiet siktet mannen i 40-årene på bakgrunn av hennes forklaring.

Men så i mai 2020 henlegger politiet saken på bevisets stilling. Det er vanlig at det er få tekniske bevis i voldtektssaker, og bevisbildet handler gjerne hovedsakelig om forklaringer fra de involverte.

I denne saken mener derimot bistandsadvokat Meyer at det samlede bevisbildet var sterkt.

I tillegg til forklaringer og en sammenstilling av objektive bevis, forelå det flere tekniske bevis, sier hun.

– Blant annet forelå det et lydopptak som belyste hendelsen, sier hun.

Meyer klaget på henleggelsen i juni, og etterforskningen blir gjenopptatt av Statsadvokatene i Hordaland, Sogn og Fjordane, som tok ut tiltale i saken den 6. januar 2021.

Mannen er dermed tiltalt for voldtekt, og statsadvokaten ber om at saken behandles i Sogn og Fjordane tingrett den 9. februar 2021.

Frist på tre måneder

Men like før saken skal opp for retten krever mannens forsvarer at tiltalen forkastes. Grunnlaget er at den tidligere henleggelsen ikke ble omgjort av statsadvokaten innenfor tre månedersfristen.

I straffeprosessloven er det ført at straffeforfølgelse frafalles dersom en omgjørelse ikke er truffet innen tre måneder.

I en kjennelse fra Gulating lagmannsrett kommer det frem at påtalemyndigheten mener mannen ikke hadde status som «siktet» den aktuelle kvelden da politiet ble tilkalt til hotellet der voldtekten angivelig hadde funnet sted.

Uenige om mobilsjekk er ransaking

Den samme kvelden gjorde politiet flere etterforskningsskritt.

Da de tok seg inn på hotellrommet til mannen, lå han og sov. De gjorde åstedsundersøkelser, som å tømme søppelbøtter. I tillegg undersøkte de lommene på en frakk som hang på rommet, og gikk igjennom mannens mobiltelefon.

Dette er sentralt i årsaken til at mannen ikke blir straffeforfulgt. Påtalemyndigheten mener det ikke var pålagt noen tvang i etterforskningsmetodene som ble benyttet på stedet den kvelden. De mener derimot at han samarbeidet, og at mannen dermed ikke hadde status som siktet, og at han aldri var siktet før saken ble gjenopptatt.

Retten er uenig, og mener selv om mannen samarbeidet med politiet, betyr ikke det at de ikke gjennomgang av hans telefon ikke anses som igangsettelse av tvangsmiddler.

De mener at åstedsundersøkelsen bærte preg av en ransakelse, noe politiet kun har hjemmel til å gjøre dersom vedkommende som utsettes for ransakelsen er siktet.

Mannen går dermed fri.

– Risikofylt å bli tiltalt

Mannens forsvarer, advokat Ivar Eivind Hauge, sier til TV 2 at de er helt uenig med bistandsadvokat Meyer i at saken var bevismessig sterk.

– Det var overhodet ikke en sterk sak. Der er jeg helt uenig. Det er ikke uten grunn at politiet henla saken, sier han.

Han opplyser at hans klient hele veien nektet straffskyld, og at han nå er tilfreds med å slippe å møte i retten som tiltalt.

– Påtalemyndigheten skal jo ikke ta ut tiltale uten at de er sikre på at skyldig, og sikre på at det finnes bevis. Dermed er det alltid risikofylt å være tiltalt i en straffesak, sier han.