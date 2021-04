Ber Erna riste Raja til fornuft

Mens toppfotballen vil fyre på alle sylindre i løpet av mai er det usikkert om håndballserien vil bli fullført denne sesongen.

Det tillates nå organisert trening for alle lag i topphåndballen, men hvorvidt serien kan ferdigspilles er fortsatt i det blå.

Vipers Kristiansand har fått god matching gjennom Champions League og kvalifiserte seg nylig til Final 4 for andre gang på tre år. En sterk prestasjon med tanke på at alle kampene ble spilt på bortebane i Europa.

– Uforståelig

Nå kommer daglig leder Terje Marcussen med en bønn til statsminister Erna Solberg.

– Jeg prater ikke for min syke mor. Vi er i den heldige situasjonen at vi har så mange gode spillere at treningssituasjonen nesten vil være bedre om vi spiller internkamper. Jeg prater på vegne av norsk håndball både på dame- og herresiden. Vipers skal ikke ha særfordeler fordi vi skal spille Final 4. Men det er håndballens posisjon sammenlignet med treningssentrene og fotballen det er forskjell på. Det er uforståelig at det gjøres forskjell på. Uforståelig. Nå må Erna ta tak i kulturministeren og riste ham til han skjønner det, sier en engasjert Marcussen til TV 2.

– Jeg synes Erna er en fantastisk statsminister. Jeg har hatt en ordentlig godt samarbeid med henne. Nå har jeg bare tenkt til å si: Nå må du ta tak i dette. Du må be kulturministeren vurdere dette på nytt.

Det er åpningen av treningssentrene som var dråpen som fikk begeret til å renne over for Marcussen. Han går av som daglig leder i slutten av måneden og føler han har lite å tape på å synge ut.

– Jeg er på vei ut, så nå kan jeg slå og sparke i alle mulige retninger uten at jeg blir tatt med buksene nede i neste sesong, humrer han, før han blir mer alvorlig.

– Jeg skjønner at det er en alvorlig sak, men når man åpner treningssentrene... Vi har reist Europa rundt. Elverum har gjort det samme. Det er null smitte. Null smitte. Det er helt idiotisk at vi ikke skal få lov til å fullføre sesongen med noen få kamper igjen. Hvis det blir resultatet, er det rett og slett dumskap. Kulturministeren må slutte å løpe rundt på fotballbaner i treningsdress, fortsetter Marcussen.

– Heier på fotballen

Håndballederen understreker at han er glad for at fotballen åpner opp igjen.

– Jeg vil ikke at dette skal bli en diskusjon mellom håndball og fotball. Men dette må kunne ordnes når treningssentrene åpner. Da må det være likhet for loven. Det finnes ikke gode argumenter for at vi ikke skal få spille ferdig. En journalist burde spurt kulturministeren hvorfor han gjør forskjell på håndball og fotball, sier han.

Marcussen tror Håndballforbundet har gjort det de kan for å legge press på politikerne.

– Men fotballen står nok sterkere inn mot kulturministeren. Han respekterer nok dem mer. Jeg spør bare hva som er grunnen til forskjellsbehandlingen. Ikke kom med det tåpelige argumentet med at håndball kun er innendørsidrett. Da får vi heller spille uten tilskuere for å bli ferdig med serien. Jeg heier på fotballen som nå kommer i gang. Nå må det åpnes slik at vi kan bli ferdige med ting, sier Marcussen.

Kulturminister Abid Raja svarer slik til TV 2 på kritikken:

— Jeg har stor forståelse for utålmodigheten som folk kjenner på, men det er helsemessige vurderinger som ligger til grunn for regjeringens politikk under koronapandemien. Rett over nyttår var i tillegg situasjonen den at kun et lavt antall mennesker i Norge var vaksinert, og vi hadde utbrudd av et nytt mutert virus, det førte til strenge, men nødvendige tiltak for å sikre liv og helse og å få smitten under kontroll. Vi vet at viruset er mye mer smittsomt innendørs enn utendørs. Det fører til at smitteverntiltakene nødvendigvis må gå lenger på innendørsaktiviteter enn utendørs. Dette har medført at utendørsidretter i større grad enn innendørsidretter har kunnet drive sin ordinære aktivitet.