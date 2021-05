Bilbransjen er inne i store endringer. Mye handler om overgangen til elektrifiserte biler. Men også måten vi kjøper bil på forandres.

Tesla har vært den store innovatøren her. Titusenvis av norske Tesla-eiere har spekket og kjøpt bilen sin via nettet. Og når en rekke nye bilmerker nå kommer til Norge, er online-kjøp en fellesnevner. Mange dropper tradisjonelle butikker og har i stedet showrooms.

Der kan potensielle kjøpere se nærmere på bilene og få hjelp og informasjon. Men selve kjøpet skjer på nettet.

Kjøpe bil der de selv ønsker

De tradisjonelle bilprodusentene må naturligvis tilpasse seg dette, de også. En av dem som er langt fremme her, er Volvo.

De presenterte nylig en ny global satsing på netthandel. Nå utvider de satsingen sin i Norge.

– Nå kan norske kunder tegne bilabonnement eller kjøpe bil akkurat når de selv ønsker det, enten de besøker en Volvo-forhandler, surfer på nettet hjemme eller svipper innom en pop-up-butikk i byen, sier Hermod Wallestad, som leder Volvo Cars’ onlinesatsing i Norge.

Her åpnet de første showroom i Norge

Mobilløsninger er naturligvis viktig når kjøp av bil dreies over mot nettet.

Gjøre det enkelt for kundene

I tillegg til å tegne bilabonnement, kan kundene også velge å kjøpe bilen i Volvos nettbutikk. De tilbyr for øvrig utelukkende ladbare biler i nettbutikken, disse er samlet under modellparaplyen «Recharge»...

Hos Volvo satser man også på bilabonnement. Pakkeløsninger som skal gjøre det enkelt og forutsigbart for kjøperne er også en del av strategien.

– Når man kjøper en elbil fra Volvo, vil tre års service, tre års forsikring, garanti, veihjelp, og bytte av slitedeler som vindusviskere og bremseklosser være inkludert i en servicepakke som følger med. Dette gir stor verdi til kunden og et veldig bekymringsfritt bilhold, sier Wallestad, i en pressemelding.

Tror flere vil abonnere på bil

XC40 P8 Recharge er første elbil ut fra Volvo.

Forhandlerne er fortsatt viktige

Utrullingen av Volvos netthandelssatsing skjer ifølge importøren i tett samarbeid med de norske forhandlerne. De skal stå for en essensiell del av kundeopplevelsen og være ansvarlige for viktige tjenester som salgsveiledning for kundene, klargjøring og utlevering av biler, samt service og vedlikehold.

– Kundeopplevelsen og fleksibiliteten er avgjørende når vi satser på netthandel og Volvo-forhandlerne gjør at vi får til dette på en måte som få andre i markedet kan tilby, sier Wallestad.

Volvos søstermerke Polestar satser utelukkende på showrooms, dette er det første i Norge, i Oslo sentrum.

Kundene er yngre

Volvo Cars’ har en ambisjon om at halvparten av det globale salget skal skje via den nye netthandelskanalen, innen 2025. Innen 2030 skal Volvo før øvrig være en rendyrket elbilprodusent.

Importøren har tilbudt bilabonnementet Care by Volvo i Norge i ett år. Selskapet ser at de når nye og yngre kundegrupper gjennom abonnement. 85 prosent av disse kundene har kommet til Volvo fra andre merker og de er i snitt 12 år yngre enn kundene som kjøper eller leaser en ny Volvo: 42 kontra 54 år.

