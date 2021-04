Lene (40) byttet ut byliv med alpakkagård – nå er hun ny Jakten-bonde

Det er klart for nye bønder som søker kjærligheten, når det folkekjære datingprogrammet Jakten på kjærligheten går inn i sin 18. sesong på TV 2 til høsten.

Seks bønder har blitt plukket ut, og én av dem er svært fersk med hverdagen på gård, men trives veldig godt med det.

Lene Grønnæss (40) fra Sarpsborg rakk nemlig kun å leve bondelivet i knapt et halvt års tid, før produksjonen tok kontakt og spurte om hun kunne tenke seg å være med på Jakten på kjærligheten.

KLAR FOR Å FINNE KJÆRLIGHETEN: Lene Grønnæss både gleder og gruer seg til deltakelsen. Foto: Espen Glomsvoll/TV 2

Grønnæss er ikke glad i oppmerksomhet og måtte gå flere runder med seg selv før hun takket ja til å være med i programmet.

– Jeg er ikke veldig komfortabel med å være i rampelyset eller å være midtpunkt, så jeg har litt anstrengt forhold til akkurat det, men så tenkte jeg at gevinsten kan være så mye større enn den frykten for hva alle andre skulle tenke og mene, sier hun.

Hun forteller at det øverste på ønskelista nå er å finne en mann med samme ønsker og verdier.

– Merkelig nok så er det en stor forskjell, for jeg hadde aldri satt meg ned å søke for å være med, forteller Grønnæss til TV 2.

– Men da den telefonen kom og jeg fikk det servert som en mulighet og et tilbud, så kunne jeg ikke si nei.

– Fra «city-girl» til «bondeknøl»

Grønnæss var kjent for produksjonen, ettersom hun tidligere hadde vært deltaker i TV Norge-serien «Gift ved først blikk».

Hun har alltid hatt en travel hverdag og jobbet som makeupartist, møbelsnekker, boligstylist og i malerbutikk i hovedstaden.

Etter 14 år med byliv, fikk hun derimot lyst til å prøve noe nytt.

– Jeg flyttet 1. september i fjor, og gikk fra å være «citygirl» til å bli «bondeknøl», ler 40-åringen som samtidig avslører at hun nå har hele 19 dyr på gården.

Ti alpakkaer, syv hester og to katter.

– Det har vært en barndomsdrøm å bo på gård og å ha hest. Jeg har brukt de siste årene på å reflektere over livet, ta meg selv på alvor og tenke på hvem jeg er, hva jeg vil, hva som gir meg energi og hvordan jeg vil at livet skal se ut videre. Da utdannet jeg meg til coach, og det er den prosessen som har ledet meg til å starte besøksgård, forteller hun.

Ridning og alpakkaopplevelser

På gården, som ligger fint til på Minnesund ved Mjøsa, har hun åpnet for folk som har lyst til å oppleve ulike aktiviteter.

– I første omgang så driver jeg med turridning og alpakka-opplevelser. Men på sikt ønsker jeg å ha åpen gård. Målet er å ha åpent en dag i uka, og det er en liten kafe hvor man kan kjøpe pølser og grille på bålpannen, sitte i hagen, oppleve dyrene og se utover den fantastiske utsikten mot Mjøsa og «være litt her og nå i nuet», forteller hun.

Grønnæss innrømmer at det var kjærlighet ved første blikk da hun så gården for første gang.

– Jeg var egentlig på utkikk etter å kjøpe, men så fikk jeg et tips om at gården ble ledig for leie. Først var jeg litt motvillig, men min søster sa at jeg burde dra og se på den, – og jeg kom ikke lenger inn enn i hagen før jeg var sikker på at «Her skal jeg bo». Det bare føltes så riktig, og heldigvis fikk jeg leie her.

Måtte ha pause fra datingen

Nå håper hun å kunne gjøre tilværelsen komplett ved å finne kjærligheten i løpet av sommeren.

Som programnavnet forteller, ble hun gift da hun deltok i Gift ved første blikk i 2014. Det ble derimot ikke noe langvarig forhold, og siden den gang har Grønnæss lagt datingen på vent.

– Jeg syntes det ble litt vanskelig å date rett etter programmet, og jeg fikk en følelse av at folk ville treffe meg fordi jeg hadde vært på TV. Så for meg ble det litt pause og avstand fra datinglivet.

Nå er hun derimot klar for å lete etter kjærligheten på nytt, og hun har en klar oppfatning av hva hun ønsker seg i en fremtidig kjæreste:

– For meg er det viktig at han er snill, omgjengelig, har omsorg for dyr og andre mennesker. I tillegg er det bra hvis han er en litt selvgående handyman og liker å være ute – for livet skjer jo utendørs her på gården, smiler hun.

40-åringen er spent på hvordan det eventuelt vil bli å få så mange karer på besøk samtidig, og hun innrømmer at hun også gruer seg litt.

– Det kommer an på om jeg får nok brev, selvfølgelig. I så fall tenker jeg det kan bli både spennende og utfordrende å få så mange gutter hit på gården som man skal sjonglere. Det er jo ikke akkurat vanlig for meg å skulle date flere på en gang, og så er det jo vanskelig og vondt å avvise noen, så det gruer jeg meg til, sier hun og legger til:

– Det kan føles litt overveldende å ha så mange å ta seg av. For det er jo viktig at de skal like meg også, og ikke bare jeg som skal la meg sjarmere av dem.

Vil ikke tilbake til byen

Uansett hvordan det ender, kommer hun ikke til å flytte tilbake til byen med det første.

– Nei, den tanken har aldri slått meg, frem til nå i hvert fall. Jeg har hatt det bra i Oslo, altså, og det jeg kan savne er jo venninner og å sette seg ned og skravle i byen over en middag. Men selv på tross av det, så kunne jeg aldri tenkt meg å bytte tilbake, for dette livet som jeg har skapt meg her nå har bare blitt mye bedre enn hva jeg har turt å håpe på, forteller hun og legger til:

– Dessuten er jo vennene mine veldig flinke til å komme hit på besøk, og de kommer ofte for å oppleve roen og hjelpe til på gården.

Bøndene som skal være med på Jakten på kjærligheten 2021, beskrives av TV 2 som følgende:

Lene Grønnæss (40)

JAKTEN-Bonde: Lene Grønnæss. Foto: Privat

Gårdsdrift: Besøksgård med alpakka og hester.

Fra: Minnesund, Eidsvoll, Viken.

Ønsker seg en mann som liker dyr og har et ønske om å bygge en fremtid sammen på gården.

Lene jobber også som livsstils-coach. Denne bonden er kreativ, hun har en utdannelse som illustratør og har jobbet som møbelsnekker.

Gården har hun pusset opp på rekordtid med spennende interiør og laget en egen kafé.

Det eneste som mangler nå i den nye hverdagen er en hyggelig og snill mann som vil bo landlig og dele opplevelsene sammen med henne.

Sebastian Muth Johansen (28)

Gårdsdrift: Melkeproduksjon.

Fra: Leknes i Nordland.

Odelsgutten Sebastian er en hyggelig og sjarmerende bonde som bor i Lofoten. Etter noen års studier i Tromsø, bestemte han seg for å flytte hjem til gården ikke så langt unna Leknes. I dag bor 28-åringen i farfarens gamle hus, men ønsker å flytte inn i barndomshjemmet når han stifter egen familie.

Sebastian jobber som idrettslærer på skolen i Leknes, men elsker å være i fjøset sammen med far og onkel som i dag driver gården. Han er i fjøset så fort han får litt ekstra tid og kunne ikke sett for seg å bo noe annet sted enn akkurat her i Leknes.

Sebastian har en herlig humor, en gårdskatt som heter «Piss Off» og her får damene en bonde som elsker å danse swing.

JAKTEN-BONDE: Sebastian Muth Johansen Foto: Espen Glomsvoll/TV 2

Ole-Johan Dyste (47)

Gårdsdrift: Korn og hest.

Fra: Østre Toten i Innlandet.

Ole-Johan er fjerde generasjons bonde på denne historiske og velholdte gården på Kolbu som ligger i Innlandet fylke. Han er veldig familiekjær og setter sine tre barn høyt.

Siden han er alene annenhver uke, bruker han i dag mye tid på hest, venner og andre sysler på gården. Høydepunktet i året er når han kan kjøre hest og slede på Røros i to uker hver vinter.

Det sosiale står høyt, så han merker begrensningene fra pandemien. Dette er også en av grunnene til at han har bygget sin egen bar på gården den siste tiden han håper skal komme til nytte når pandemien er over.

Han er en varm og sympatisk fyr med mye omsorg, i tillegg til at han er superhandy.

JAKTEN-BONDE: Ole-Johan Dyste. Foto: Espen Glomsvoll/TV 2

Tina Kristiansen (26)

Gårdsdrift: Hest og korndrift.

Fra: Tolsrød i Vestfold.

Denne blide bonden elsker å synge, være aktiv og tilbringe mye tid med hestene sine på gården.

I tillegg til å drive med hester og korndrift, jobber Tina som kontaktlærer i barneskolen.

Dating kan være litt skummelt, mener Tina. Derfor er hun glad og trygg for å ha Jakten på kjærligheten i ryggen når hun skal finne seg en kjæreste.

Tina er åpen, nysgjerrig og spent på å være med på Jakten på kjærligheten. Hun håper drømmemannen finnes der ute og at han tør å ta kontakt.

JAKTEN-BONDE: Tina Kristiansen. Foto: Privat

Ola Sørby Bråten (28)

Gårdsdrift: Korndrift.

Fra: Sørumsand i Akershus.

Ola skal i løpet av det kommende året ta over gården hvor han vokste opp. Det er opprinnelig ikke han som har odel, men heldigvis for Ola har storebror helt andre interesser og Ola får dermed barndomsdrømmen oppfylt.

Ola er sjarmerende beskjeden, samtidig som han er sosial og har et stort og godt nettverk. Han liker at ting skjer rundt ham, enten det er å være i gode venners lag, arbeide på gården, eller drive med jakt eller båtlivet.

Ola er sistemann i vennegjengen som er singel, han har rett og slett ikke sluppet noen gjennom nåløyet. Men nå er han klar for å åpne opp, og kaster seg ut på glattisen for å finne hun ene som han kan dele livet med.

JAKTEN-BONDE: Ola Sørby Bråten. Foto: Espen Glomsvoll/TV 2

Stefan Gundersen (50)

Drift: Sau, lama, ullgris, høner og bier.

Fra: Rømskog i Østfold.

Stefan er en hyggelig kar som holder til i Rømskog i Viken. Her bor han sammen med fire hunder, fem katter, sauer, ullgriser og to lamaer. Han er en kreativ sjel som dyrker Carolina reaper-chili, sanker egen honning og spiller saksofon i uthuset for å ikke forstyrre dyrene.

Stefan har mange prosjekter på gang og jobber med honningproduksjon i tillegg til dyrene. Stefan elsker å lage mat. Rett før pandemien traff Norge startet han opp et eget firma som han håper å kunne videreutvikle når tilstanden roer seg.

Stefan er både åpen og ærlig. Han har hodet med seg og trives godt med alt han gjør på gården sin.

JAKTEN-BONDE: Stefan Gundersen. Foto: Trym Helbostad/Indre Akershus Blad/TV2

Portrett-programmet til «Jakten på kjærligheten» sendes på TV 2 og TV 2 Sumo torsdag 22.april kl. 22.40.