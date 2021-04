Forteller om dramatikken: Måtte opereres fire ganger rett etter fødsel

I januar 21021 ble Hadia Tajik mor til en liten datter. På talerstolen under Arbeiderpartiets landsmøte fortalte hun i dag om den dramatiske tiden etter fødselen i vinter.

– Jeg har gleda meg ekstra mye til å treffe dere i år. Fordi i januar så fikk jeg en datter og hadde tenkt at hun skulle få være med og bli kjent med dere. Sånn har det jo ikke blitt, innledet Tajik fra talerstolen.

Arbeiderpartipolitikeren sier morsrollen har gitt henne en rekke nye bekymringer, som ble ytterligere forsterket av koronapandemien. Men også før koronautbruddet ble det dramatisk for Tajik, som slet med store komplikasjoner etter fødselen.

– Ungen min kom til verden gjennom et planlagt keisersnitt. Men etter noen dager gikk noe galt og jeg fikk blødninger som sprengte seg gjennom såret. I løpet av seks dager, var jeg fire ganger på operasjonsbordet, sier en åpenhjertig Tajik.

Nestlederen forteller at hun måtte vente til etter den etter den fjerde operasjonen før hun fikk holde sin nyfødte datter igjen, og mener opplevelsen er med på å illustrere Arbeiderpartiets politikk.

– Det er slike erfaringer, små og store, som former bevegelsen vår, sier hun.

– Nye bekymringer

Tajik har tidligere fortalt om fødselen til TV 2, men i talen til landsmøtet går hun i detalj om den tøffe starten.

Videre i talen var også Tajik åpen om de første månedene som mor.

– Livet mitt har jo fått helt nye bekymringer: Spiser jenta mi nok? Har hun det fint? Hun virker veldig sosial, og nå som det er mye nedstengt under koronaen tenker jeg en del på at jeg håper hun får venner. Hun hadde elsket å treffe alle dere. Foreløpig har hun bare to venner, det er babyen i speilet og babyen på bleiepakka, sier Ap-nestlederen.

HAR HUN DET FINT?: Ap-nestleder delte åpenhjertig om nye bekymringer som nybakt mor, i sin landsmøtetale i dag. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Politisk svik

De sosialdemokratiske verdien er en gjennomgående tråd i talen, hvor Tajik også kommer med et politisk stikk til høyresiden. Hun viser til hvordan det rett før påske var køer utenfor Fattighuset i Oslo, som utløste et sterkt folkelig engasjement, der både privatpersoner og butikker stilte opp med mat.

– Men når det er lange køer av sultne mennesker betyr at det har skjedd et politisk svik, sier Tajik og fortsetter:

– Når statsministeren fra Høyre får spørsmål om hva hun tenker om at folk ikke har råd til mat, og hun svarer «hadde de egentlig råd til det før», så er det ikke bare ansvarsfraskrivelse. Det er ideologi.

«Noen har snakket sammen»

Hun var også tydelig på at de sosialdemokratiske verdiene også må gjennomsyre det organisatoriske arbeidet i partiet, og at Ap må leve opp til egne verdier.

– Vi kan ikke krever større likhet der ute, og selv fatte beslutninger ved at «noen har snakket sammen» og bestemt på vegne av alle. Vi kan ikke aksepterer oppførsel fra egne våre kamerater som vi ville reagert på hvis det var snakk om noen andre, sa Tajik i talen.

– Trenger til og med Bergen

I likhet med Ap-leder Jonas Gahr Støre i sin tale landsmøtet, fridde også Tajik til Distrikts-Norge, og lovte å ta «hele landet i bruk».

Ikke mye ulikt tonene vi er vant med å høre fra Senterpartiet.

– Vi trenger Bjørheimsbygd, Bodø – ja, vi trenger til og med Bergen…, sa Tajik i talen.