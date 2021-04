Rykket ut for å fjerne «hodeløst beist» som skremte naboene – så kom overraskelsen

Dyrevernere knakk sammen i latter da de så hva som hadde lammet et polsk nabolag.

Nylig ringte en kvinne dyrevelferden i Krakow og fortalte at det hang et brunt, mystisk og hodeløst vesen skapning i et tre i byen, skriver BBC.

– Kom og hent den! Folk våger ikke å åpne vinduene sine fordi de frykter at det kommer inn i huset, ropte kvinnen til dyrevelferdsinspektøren.

Hun tryglet flere ganger om at inspektørene skulle komme og fjerne uvesenet.

– Han har sittet her i to dager, og alle er redde for ham. Når kommer dere, spurte hun fortvilet.

To dyrevelferdsinspektører rykket ut, og de fikk seg en god latter da de tittet opp i treet.

Det var en croissant som hadde kilt seg fast mellom greinene.

FRYKTINNGYTENDE BAKST: Slik hang croissanten utenfor boligblokka i Krakow. Foto: KTOZ

Fra iguana til croissant

I et Facebook-innlegg, som er forfattet av «Inspektør Adam», skrives det at han lurte på om det var 1. april da kvinnen ringte for å fjerne det hun trodde var en iguana.

Dette var han skeptisk til, da reptiler og den polske kulden ikke går godt overens.

– Jeg ber om å få den nøyaktige adressen, og ber om et telefonnummer jeg kan nå henne på. Jeg mistenker at det er en sen aprilsnarr, for hvorfor skulle en iguana havne i et nabolag i Krakow, skriver Adam.

Fisker i søppeldunken

Han forteller at han gikk ut ifra at det var et vanlig husdyr som hadde forvillet seg opp i treet, men at han ikke kunne utelukke at det faktisk var snakk om en iguana.

– Etter flere års inspektørarbeid, har jeg lært at mennesker er villige til å kvitte seg med dyr som forårsaker problemer, skriver han.

Adam forteller om alle dyrene han og kollegene har reddet de siste årene.

– Vi fant en gammel hund i bakgården her om kvelden, en alvorlig syk katt i en koffert i en søppelbod om vinteren, rotter og hamstere kastet i søpla, til og med fisk i en søppeldunk. Kanskje hadde noen kvittet seg med en iguana, men hvordan hadde denne skapningen det etter to netter i kuldegrader? Kanskje satt han i treet og ikke bevegde seg fordi den var død?

Ingen aprilspøk

Adam forteller at det var han og en annen inspektør som rykket ut til adressen de hadde fått oppgitt.

– Den brune huden glinset i sola, selv om den var litt blek noen steder. Vi tok en nærmere titt, og stakkaren hadde verken armer eller bein. Vi visste at vi ikke kunne hjelpe skapningen. Det er vanskelig å hjelpe noe som har blitt bakt, og da ikke bare under solstrålene. Det er vanskelig å hjelpe noe som får oss til å knekke sammen i latter, skriver han.

Han har en teori om hvordan croissanten havnet i treet.

– Denne mystiske iguanen viste seg å være en croissant, en croissant laget av butterdeig. Den falt sannsynligvis ut av et av vinduene, og den stakkars baksten ble hengende fast i syringrenene, skriver han.

Vil ha varsler

Adam understreker at historien heller ikke er en aprilspøk fra deres kant, og at varselet de fikk var ekte.

– Husk at det alltid er verdt å varsle hvis du er bekymret. Det er bedre at vi sjekker og ikke finner noe. Noen ganger er det bedre å le enn å ikke reagere. Noen ganger kan det være snakk om en tragedie, avslutter han.