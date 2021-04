Fra å være et bilmerke mange vitset med og lo av, har Skoda gått til å bli et respektert, fornuftig og bestselgende bilmerke.

Det skulle være nok å nevne modeller som Superb, Octavia og Kodiaq.

Folkelige bilmodeller, med mange smarte løsninger som gir mye bil for pengene. Selv om elektrifiseringsbølgen de siste årene har skyllet over landet, har Skoda fortsatt å selge overraskende bra med dieselbiler også. Nå elektifiseres i midlertid bilparken der i gården også, med både ladbare hybrider og fullelektriske biler.

På design har det også skjedd store ting. En del av modellene er rett og slett pene å se på. Selv om den opplevde kvaliteten, finishen og materialvalgene fortsatt ikke alltid er helt på VW-og Audi-nivå. Det er ikke fordi Skoda ikke kan, men for at de ikke skal. De skal ligge et nivå under VW, som igjen ligger et nivå under Audi, slik at man unngår kannibalisering innad mellom konsernets merker.

Så langt – alt vel. Spørsmålet blir da som så ofte før når det gjelder bilene: Hvor gode er de egentlig etter en tids bruk. Gjerne over noen år – og hvilke erfaringer har de som eier og kjører Skoda daglig?

Da gjør vi som vi ofte gjør – går rett til kilden – Brooms brukergenererte bilguide: Eierne mener. Der har nemlig over 300 Skoda-eiere lagt inn sine erfaringer med de ulike modellene.

Her har vi plukket ut noen eksempler på hva eierne forteller om sine Skodaer:

Fra Mercedes til Skoda

Faksimile fra Brooms «Eierne mener».

– Dette er en SUV, og du merker at du sitter høyt dersom du utfordrer den inn i svinger etc, men til den daglige bruken så er den suveren. Lettkjørt med god sittekomfort og veldig god oversikt, skiver denne eieren i sin anmeldelse. Det trekkes ørlitt på kjøreglede, men eller er den nesten full pott over hele fjøla.

Plass og praktiske løsninger trekkes fram som et pluss i denne Skoda Kodiaq fra 2019. Totalt ender anmeldelsen med sterke 9,4 poeng av 10 mulige.

Les hele anmeldelsen her:

Har vært dyr å eie

Faksimile fra Brooms «Eierne mener».

Denne eieren av en Octavia 4x4med TDI dieselmotor forteller om store påkostninger på sin bil. 70.000 kroner, hovedsakelig til drivverket. Der både clutch, svinghjul, fordelingsgirkasse og bakre differensial har gått føyken. Da er det i tillegg brukt brukte deler.

Ellers advarer også eieren om bruktimporterte biler, som kan mangle viktig utstyr som mange setter pris på en kald vinterdag i Norge.

Totalt ender denne anmeldelsen på 5,8 poeng av 10 mulige. Det trekkes naturlig nok en del her på både kvalitet og eier-kostnader

Les hele anmeldelsen her:

Noen irriterende feil ...

Faksimile fra Brooms «Eierne mener».

– Meget god bil å kjøre. Stødig og støysvak. To ting trekker ned. Liten oversikt ut av vinduene ved rygging. Litt for treg fra 0 km/t når man for eksempel skal kjapt inn i en luke, sier denne eieren av en 2018-modell Skoda Kodiaq.

Ellers har vedkommende opplevd en del ulike, irriterende småfeil, som beskrives i anmeldelsen. Men ikke noe av driftskritisk karakter og som ikke har blitt dekket av nybilgarantien.

De praktiske egenskapene er det mange Skoda-eiere som framhever. Så også denne eieren, som ender opp med å gi bilen 8,8 poeng av 10 mulige. Det trekkes mest for kvaliteten, mens både plassen og eierkostnadene får full score.

Les hele anmeldelsen her:

Perfekt familiebil

Faksimile fra Brooms «Eierne mener».

– Enorm plass foran/bak og bagasjerom. Perfekt som familiebil og feriebil er noe av det eieren av denne Skoda Superb fra 2017, skriver om sin bil. Som på mange andre anmeldelser er det full pott i denne kategorien også her.

Videre påpekes det at bilen virker bunnsolid og komfortabel, men kanskje ikke så sporty. Det trekkes litt for høye servicepriser, men utover servicer har det ikke vært noen påkost.

Anmelderen gir Superben sin 8,6 av 10 mulige poeng.

Les hele anmeldelsen her:

Oppsummering

Med svært få unntak virker Skoda-eierne til å være godt fornøyde med bilene sine. Det er særlig dette med praktiske løsninger og plass eierne er mest fornøyd med. Der er de fleste samstemte. Mens en del av de som eier de litt eldre bilene, påpeker dette med et litt billig preg, i interiøret.

Mange Skoda-eiere virker også til å velge toppmodellene med mye utstyr, i alle fall på de litt større modellene som Kodiaq og Superb.

Kodiaq-eierne er forresten også de som er aller mest fornøyde med sin Skoda. De gir bilene sine en snittkarakter på hele 9,1 poeng av 10 mulige, men eierene av siste generasjon Superb hakk i hæl med 9 poeng blant. Deretter følger eierne av den litt mindre Fabia med 8,5 poeng.

De eieren som gir sin Skoda færrest poeng er de som kjører Yeti. Der ender det med 8,1 poeng.

