Laboratorium stengt etter brutal mishandling av dyr

Skjulte videoopptak skal vise grov mishandling ved et laboratorium for dyreforsøk i Spania. NOAH-leder Siri Martinsen mener den brutale videoen illustrerer et større problem.

ADVARSEL: Videoen øverst i artikkelen inneholder svært sterke bilder.

De skjulte videoopptakene ble publisert forrige uke av dyrerettighetsgruppen Cruelty Free International.

Gruppen hevder å ha fanget «uforsvarlig ondskap og mishandling» hos laboratoriet til Vivotecnica, som driver med forsøk på dyr.

Selskapet, som holder til i Madrid, gjennomfører forsøk på en rekke ulike arter, deriblant hunder, apekatter, griser, kaniner og mus. Forsøkene gjennomføres for klienter innenfor flere industrier, inkludert farmasi-, kosmetikk-, tobakk- og matvareindustrien.

Vivotecnina har tidligere mottatt økonomisk støtte fra både spanske myndigheter og EU for å gjennomføre forsøkene.

Ansatt reagerte

Ifølge den spanske avisen El País er videoen spilt inn av en tidligere ansatt, som jobbet ved laboratoriet fra 2018 til 2020. Vedkommende er ikke selv en aktivist, men skal ha valgt å varsle om videoen etter at de andre ansatte ved Vivotecnica ignorerte innsigelsene om dyremishandling.

Videoen skal blant annet vise hvordan kaniner holdes fastlåst i trange bur og skader seg når de forsøker å rømme. Foto: Cruelty Free International

De brutale klippene skal vise dyr som lever under svært krevende forhold, hvor de slås, ristes og gjennomgår ulike kirurgiske inngrep med lite eller ingen bedøvelse.

Videoen viser hvordan ansatte ved laboratoriet bruker sakser til å klippe hodet av levende gnagere, mens hunder blir plukket opp etter nakken og kastet inn i små esker.

Stenges og etterforskes

Opptaket har fått stor oppmerksomhet i Spania, og myndighetene gjennomførte umiddelbart en inspeksjon ved laboratoriet. Nå er laboratoriet stengt, etter at myndighetene fant «tegn på dyremishandling».

Flere av dyrene, som denne hunden, blir barbert og tegnet på av forskerne. Foto: Cruelty Free International

– All form for forsøk ved laboratoriet er umiddelbart stengt på midlertidig basis, og det er lagt ned forbud mot å gjennomføre nye forsøk på dyr, sier spanske myndigheter ifølge The Guardian. Både politiet og statsadvokaten har startet hver sin etterforskning, mens EU krever at Spania kommer til bunns i saken.

Samtidig tas alle dyrene som ble funnet ved laboratoriet hånd om av myndighetene, og får tilsyn av en veterinær.

Store mørketall

Siri Martinsen, veterinær og leder i NOAH - for dyrs rettigheter, sier det er relativt uvanlig at slik dyremishandling får konsekvenser.

– Dette er nokså unikt. Det er sjelden at laboratorier etterforskes og at de må stenges ned som følge av slike saker, sier Martinsen.

NOAH-leder Siri Martinsen reagerer på forholdene ved laboratoriet. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB

Hun påpeker at det ofte er svært vanskelig å avdekke og bevise avvik ved laboratorier som Vivotecnica, noe som gjør at mishandlingen ofte får fortsette.

– Som regel er man avhengig av en varsler med video fra innsiden. Hadde man ikke hatt det her, ville dette fortsatt pågått, sier NOAH-lederen.

Hun sier at det trolig er snakk om store mørketall i antall tilfeller av dyremishandling.

– Dette laboratoriet var underlagt et kontrollsystem, og fulgte såkalte etiske retningslinjer. Men det er åpenbart at systemet ikke var godt nok, mener Martinsen.

Holdningsproblem

Selv hevder Vivotechnica at dyrevelferd er «deres fremste prioritet», og understreker at de opererer i tråd med spansk og europeisk lovgivning på området. Martinsen mener dette illustrerer mye av problemet tilknyttet forsøk på dyr.

– Hvis disse forskerne hevder å ha høyt fokus på dyrevelferd, hva betyr da «dyrevelferd» for denne gruppen? Det er grunn til å frykte at disse forskerne er ikke et unntak, men heller representanter for en eksisterende kultur innenfor forskningsmiljøet, mener Martinsen.

Alle dyrene er nå omplassert og får tilsyn av veterniær. Foto: Cruelty Free International

Kommer med råd

Hun forstår at videoen virker sjokkerende for mange, og påpeker samtidig at man kan avsløre flere dersom man ønsker å unnlate å støtte tilsvarende dyreforsøk.

– Til tross for at EU har innført forbud mot kosmetikktesting på dyr, har man ikke tilstrekkelige kontrollmekanismer for å etterleve dette forbudet. Derfor anbefaler vi å støtte kosmetikkprodusenter som tar et aktivt standpunkt mot dyretesting, sier NOAH-lederen.

Hun sier flere dyrerettighetsorganisasjoner publiserer oversikter over slike kosmetikk- og husholdningsprodukter, men understreker at man til syvende og sist er avhengig av politisk handling om man skal på stans på dyreforsøk.

– Man trenger reell handling og finansiering av dyrefri forskning fra politisk hold om man skal få slutt på dette, avslutter NOAH-lederen.