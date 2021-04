Demonstranter hoppet i vannet for å stoppe stort havfartøy

Fredag er frakteskipet «Enough talk» fremme på Haramsøya i Møre og Romsdal. Skipet har med seg 12 rotorblader til vindturbinene som skal settes opp på øya.

Rundt 20 personer oppholdt seg fredag formiddag på kaia der skipet har lagt til.

Flere av dem hadde kommet opp av vannet etter å ha aksjonert mot vindkraft på Haramsøya i Møre og Romsdal.

Det opplyser demonstrantene selv på sin Facebook-side.

– Lite dramatikk

Politiets operasjonsleder, John Bratland, forteller at det var lite dramatikk knyttet til hendelsen, men at det var både mennesker og gjenstander som befant seg i vannet.

– Det er personer som er møtt opp på grunn av situasjonen som er der ute, uten at vi vet den eksakte årsaken til at de er der. Jeg har ikke grunnlag for å si at dette er demonstranter, men vi tar høyde for at det kan være det, sier operasjonslederen.

Politiet har ikke fått tilbakemeldinger om at det har vært fysiske hindringer, men de blir på kaia for å følge med videre.

– Vi ønsker å sikre den trygge ferdselen som sikrer det lovlige oppdraget og arbeidet som skal foregå der, sier Bratland.

Føler seg overkjørt

Leder av organisasjonen Nei til vindkraft på Haramsøya, Birgit Oline Kjerstad, var tydelig preget da TV 2 snakket med henne på kaia fredag formiddag.

– Jeg er først og fremst veldig lei meg for at dette skjer nå, før vi har fått dommen i rettssaken og før den endelige klagebehandlingen er ferdig i Olje- og energidepartementet. Det hensynet hadde kostet staten lite, sier hun.

KJEMPER: Birgit Oline Kjerstad har kjempet med nebb og klør for å stanse utbyggingen. Foto: Arne Rovick / TV 2

I slutten av mars ble saken, der hennes organisasjon mener konsesjonen til utbygging er gitt på feil grunnlag, behandlet i tingretten.

Ifølge NRK Møre og Romsdal har de tidligere tapt to runder i retten om midlertidig stans av utbyggingen. Aktivisten opplever at lokalbefolkningen har blitt overkjørt av storsamfunnet i denne saken.

– Det er mange lag i dette. Det ene er det som skjer med livet ute på fjellet. Fugler og folk som mister rekreasjonsområdet og landskapet. Det andre er prosessen og overkjøringen av kommunale vedtak, sier hun.

Kjerstad understreker samtidig at hun synes det er uheldig dersom demonstranter bruker ulovlige metoder for å hindre utbyggerne.

– Det er ikke noe jeg har sansen for og det er ikke noe vi som har holdt på med denne saken oppfordrer til, eller ønsker, sier hun.

Varsler politisk markering

Det har tidligere vært flere store demonstrasjoner mot utbygging av vindkraftverk på Haramsøya.

I juni i fjor var det blant annet en kvinne som sultestreiket, og truet med ikke å spise på 40 dager. Andre har forsøkt seg med veisperringer for å hindre anleggsmaskinene i å komme frem.

Men i mars 2020 ble utbyggingen av de åtte planlagte turbinene godkjent av OED.

Klokken 17.30 fredag ettermiddag har politiet gitt tillatelse til en politisk markering samme sted som hendelsen fredag morgen.