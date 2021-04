Avslører oppsiktsvekkende Ruud-resultat mot Nadal

Casper Ruud vartet opp med et oppsiktsvekkende treningsresultat mot verdensstjernen Rafael Nadal under Masters-oppladningen.

Casper Ruud (22) fortsetter å storspille i Monte-Carlo Masters. Torsdag tok han seg videre til kvartfinale i Masters-turneringen, etter å ha utspilt verdens tolvte beste spiller, Pablo Carreño Busta.

Eurosports tenniskommentator, Sverre Krogh Sundbø plasserer Ruud i den ypperste verdenseliten etter torsdagens triumf.

– Han slår Carreño Busta og Diego Schwartzman, som er to av verdens beste grusspillere. Jeg vet ikke hvor man skal sette taket akkurat nå, sier han om Ruuds nivå.

Dersom nordmannen tar seg videre til kvartfinalen i Masters-turneringen, venter en av verdens største stjerner, Rafael Nadal (34) på motsatt side av nettet.

– Det vil være en fest om Casper Ruud får lov å møte verdens desidert beste grusspiller gjennom tidene, sier Sundbø, som også peker på at det norske tenisesset har hatt Nadal som sparringspartner.

Spilte jevnt med verdens beste

I den sammenhengen, kommer Sundbø med en oppløftende nyhet for dem som håper på norsk triumf i Monte-Carlo:

– Rett før turneringen spilte Ruud og Nadal en ganske seriøs treningskamp. Den vant Nadal 7-5 og 7-6. Casper Ruud spiller altså helt jevnt med verdenes desidert beste spiller. Det er en god indikasjon på hvor god han er.

Stjerne-sparringen har åpenbart vært lærerik for Ruud. Sundbø mener nemlig Ruud besitter én ekstrem egenskap:

Ruud spilte med Nadal

– Akkurat nå er det ingen som spiller med flere omdreininger på ballen i sekundet, enn det Casper Ruud gjør. Det gjør at det er veldig tungt å spille mot ham, sier Sundbø.

Ruuds evne til å skru ballen overgår dermed læremesterens.

– Nadal har vært kjent for å være den spilleren med flest omdreininger på ballen. Akkurat nå er det Ruud, sier han.

Slik beskrives kvartfinale-motstanderen

Det kan han få bruk for når han møter neste hinder fredag. Det er italienske Fabio Fognini, som han har slått ved to tidligere anledninger.

– Mange tenker at Casper Ruud kanskje liker seg på den litt saktegående grusen. Han er en mellomspiller, som liker at det går fort. Han har en forehand som er et våpen av en annen verden. Går det fort nok til at han får gjennomslag for den, har han mer effekt enn hvis det går saktere, sier Sunbø.

MOTSTANDER: Dersom Casper Ruud skal nå semifinalen, må han først beseire Fabio Fognini. Foto: ERIC GAILLARD

Kommentatorer trekker frem at Ruuds kvartfinale finner sted relativt tidlig på dagen fredag, som en fordel.

– Når det gjelder Fabio Fognini, er han italiener på sin hals. Du vet aldri hva du får av ham. Det eneste man vet er at han kommer til å snakke med seg selv og lage show ute på grusen, sier Sundbø om spilleren han mener kan variere fra å være en av verdens beste grusspillere, til å være en skygge av seg selv.

– La oss håpe at Casper Ruud fører denne matchen, og ikke lar Fognini styre. Da kan han nemlig være ganske skummel, sier Sundbø.