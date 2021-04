Fra å være et marked med få modeller, har antallet elbiler skutt i været de siste par årene. Det handler om alt fra småbiler – til kostbare SUV-er.

Samtidig har også flere merker kommet med nye og prisgunstige utgaver av eksisterende modeller. Seneste denne uken kom for eksempel Polestar med en ny innstegsmodell og dermed solid priskutt.

Nå svarer Tesla på dette med å sette ned prisen på rimeligste Model 3 med hele 50.000 kroner.

Konkurransedyktig alternativ

Frem til nå har denne kostet fra 399.900 kroner. Ny pris er gunstige 349.900 kroner.

Dette gjelder bilen som heter Model 3 Standard Range Plus.

– Med den kraftige prisendringen blir Model 3 et konkurransedyktig alternativ også til mange mindre og rimeligere elbiler. Det betyr at kunder i dette segmentet nå kan velge en familievennlig elbil med lang rekkevidde, god ladeinfrastruktur, rikelig med plass, høy sikkerhet og stadige forbedringer gjennom trådløse oppdateringer, sier Even Sandvold Roland som er senior kommunikasjonssjef for Tesla i Norge.

Interessen for Model 3 var skyhøy før den kom til Norge første gang. Den har også solgt svært bra i det norske markedet. Foto: NTB Scanpix

Kan levere biler

I mars leverte Tesla ut et rekordhøyt antall av Model 3 i Norge. Den ble dermed Norges mest solgte bil denne måneden – og totalt sett så langt i år.

– Vi forventer en fortsatt normal leveringssituasjon fremover, med estimert leveringstid mellom én og to måneder ved bestilling av ny Model 3. Vi har også tidvis ferdigbygde biler og demobiler tilgjengelig med kort leveringstid, forteller Sandvold Roland.

Med startpris på 349.000 kroner og rekkevidde på inntil 448 er rimeligste Model 3 en bil som vil appellere svært sterkt til norske kjøpere.

Rekkevidde på 448 kilometer

For 349.900 kroner får du en Model 3 Standard Range Plus med bakhjulsdrift og rekkevidde på inntil 448 kilometer.

Neste steg i modellutvalget er så Long Range-utgaven med 4x4. Denne har rekkevidde på inntil 580 kilometer og koster fra 449.900 kroner.

Øverst troner så Performance-utgaven, også den med 4x4. Her er rekkevidden på inntil 567 kilometer, startpris her er 499.900 kroner.

