Video av politidrap på 13-åring offentliggjort

En video fra kroppskameraet til en politimann i Chicago viser hvordan en 13 år gammel gutt ble skutt av politiet etter at han hadde lagt fra seg et våpen. Mange har tatt til gatene for å demonstrere.

Videoen fra en politiaksjon i Chicago 29. mars viser hvordan 13 år gamle Adam Toledo slapp et våpen han hadde da politiet stanset ham.

Mens han var i ferd med å heve hendene over hodet, ble 13-åringen skutt i brystet og drept.

Et stillbilde fra videoen viser at Toledo ikke hadde noe i hendene da han begynte å heve dem. Et skytevåpen ble funnet på bakken i nærheten etterpå.

– Vi bor i by som er traumatisert av en lang historie med politivold, sa ordfører Lori Lightfoot i Chicago torsdag.

– Mens vi ennå ikke har tilstrekkelig informasjon til å være både dommer og jury over denne spesielle saken, er det forståelig at mange kjenner både fortvilelse og smerte over at tilliten mellom samfunnet og politiet fremdeles er langt fra reetablert, sier hun.

Livet sto ikke til å redde

Den aktuelle natten hadde politiet rykket ut på en melding om bråk da politimannen, som nå er siktet, så 13-åringen og en eldre mann. Tjenestemannen løpte etter dem mens han ba dem om å stanse.

Til slutt stanset Toledo, og politibetjenten ba ham vise hendene og slippe det han holdt. Videoen viser at 13-åringen gjorde som politibetjenten sa. Like etter falt likevel det fatale skuddet, og selv om Stillman tilkalte ambulanse og utførte hjerte- og lungeredning på gutten, sto ikke livet til å redde.

Vekker oppsikt

Videoen fra kroppskameraet som politimannen Eric Stillman bar den aktuelle natten ble torsdag offentliggjort har utløst kraftige reaksjoner.

Chicago har en lang historie med politivold- og rasisme og tilliten til politiet er lav, særlig blant svarte og latinamerikanere.

Offentliggjøringen skjer samtidig som rettssaken mot politimannen Derek Chauvin etter drapet på George Floyd i Minneapolis pågår, og drapet på Daunte Wright i midten av mars i samme by.

