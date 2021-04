Tyskland trekker seg ut av Afghanistan i august

Kunngjøringen om at også Tyskland trekker ut sine styrker fra Afghanistan kommer etter at USA og Nato offentliggjorde at de avslutter sitt militære nærvær i landet.

Forsvarsminister Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) og generalinspektør og øverstkommanderende i tyske Bundeswehr, Eberhard Zorn, skrev torsdag at de følger etter USA og trekker seg ut. Den tyske kontingenten i Afghanistan på 1.100 soldater har vært den nest største etter den amerikanske. USA har hatt om lag 10.000 soldater i landet.

– Bundeswehr forlater Afghanistan med stolthet. Våre soldater har utført alle de oppdrag de har blitt gitt av parlamentet, skriver Kramp-Karrenbauer og Zorn.

Tyskland har mistet 59 soldater under tiden landet har stilt med militære styrker i Afghanistan. Av dissen har 35 blitt drept i angrep eller kamphandlinger.

Landets utenriksminister Heiko Maas sier til TV-kanalen ARD at Tyskland vil opprettholde sine sivile bidrag på nesten 5 milliarder kroner årlig til gjenoppbygning av Afghanistan selv om den militære styrken trekkes ut.

(©NTB)