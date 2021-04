Norsk landslagsprofil nærmer seg drømmeovergangen

– Korona har ikke gjort det lett for meg, i den situasjonen jeg er i nå, anfører Vilde Bøe Risa.

25-åringen har vært klubbløs siden kontrakten med det svenske topplaget Kopparberg/Göteborg utløp i desember 2020.

– Det har vært spesielt ikke å ha en fast klubb å spille for, innrømmer landslagsprofilen.

Vilde Bøe Risa har vært klubbløs siden desember Foto: Stian Lysberg Solum

Forrige uke uttalte NRKs fotballekspert, Carl Erik Torp, at han stusset over at den norske midtbanegeneralen hadde brukt så lang tid på å bestemme seg for en ny klubb.

– Smittesituasjonen har gjort det vanskelig å reise. Både på grunn av de ulike karantenebestemmelsene, og fordi jeg følte at jeg måtte ta et samfunnsansvar, forteller bergenseren.

At all kommunikasjon med potensielle klubber har vært digital, har også vært en medvirkende faktor.

– Jeg har vært utålmodig, men på et tidspunkt skjønte jeg at det var lurt å sitte rolig i båten, sier Bøe Risa.

Flust av klubber

At bergenseren har vært en viktig brikke for både klubb- og landslag de siste årene, er det mange europeiske klubber som har fått med seg.

Ikke minst scoringen i Champions League mot Manchester City i desember.

– Jeg skal ikke legge skjul på at hun har kunnet hoppet på flere tilbud, men Vildes ambisjoner etter Kopparberg er at skal hun gå til et lag som kan bringe henne videre i karrieren, sier agent Stig Lillejord.

Han er tydelig på at det har vært et krevende år for spilleroverganger.

– Etter tolv måneder med korona er de fleste klubber i en situasjon der de må redusere lønnskostnader.

Likevel har det ikke stått på interessen når det gjelder å sikre seg navnetrekket til Bøe Risa.

– Det som har vært viktig er å finne den riktige klubben for henne, understreker Lillejord.

Linket til United

Vilde Bøe Risa pekte tidlig hvilke tre ligaer som var aktuelle for henne. Datteren til den tidligere Brann-spilleren, Terje Risa, er ambisiøs når det gjelder fremtiden.

– Jeg satser høyt denne gangen, sier hun.

For midtbanespilleren betyr det en toppklubb i England, Spania eller Frankrike.

– Det er én klubb som er veldig aktuell. Vi nærmer oss veldig, avslører 25-åringen.

Manchester United er klubben som hyppigst har blitt nevnt som neste stoppested.

– Er det Manchester United du er i sluttforhandlinger med nå?

– Det har jeg dessverre ingen kommentar til, svarer bergenseren lurt.

– Når regner du med at du har en ny kontrakt på plass?

– Snarest mulig. Prosessen ble satt litt på pause da jeg dro på landslagssamling.

Vilde Bøe Risa har blitt linket til Manchester United, der hun kan bli lagvenninne med Maria Thorisdottir (t.h) Foto: Terje Bendiksby

Men nå er hun mer optimistisk enn på lenge.

– Jeg har fått troen på at vi kommer til å lande dette på en god måte.

Landslagssamlingen, med kamper mot Belgia og Tyskland, ga henne også en etterlengtet opptur.

– Tilbakemeldingene fra Martin (Sjögren, journ.anm) var gode. Det mest usikre har vært det fysiske og fotballtempoet.

– Hvilke råd har landslagstreneren gitt deg i prosessen med klubbvalg?

– Jeg har hatt tett dialog med Martin og informert ham underveis.

Korttidskontrakt med Sandviken

Siden januar har landslagsprofilen bodd i Bergen og trent med Sandviken.

Med en overgang som lar vente på seg midt i en sesongavslutning for andre europeiske ligaer, kan det bli derfor bli aktuelt med en korttidskontrakt med Toppserie-laget.

– Å få matchtrening er det viktigste for meg nå, erkjenner Bøe Risa.

Agent Stig Lillejord sier det er aktuelt å forhandle med Sandviken når 25-åringen er ute av karantene neste uke.

– Det er fint hvis vi kan finne frem til en avtale med Sandviken, der de er innstilt på at at Vilde skal få gå når det dukker opp en mulighet for henne, sier Lillejord.

Ønsker primært langtidskontrakter

Sandvikens styreleder er innstilt på å se på hvilke muligheter klubben har for å signere Bør Risa for en kortere periode.

– Ingenting er tilbudt eller avklart, det har vært løselige samtaler, sier Pål Hansen.

Han understreker at dette også er en diskusjon klubben må ta med tanke på deres strategi om at de primært ønsker langtidskontrakter for spillerne.

– Vi har vært en forkjemper for at Toppserie-spillerne skal ha kontrakter som går over to til tre år. Derfor er det er noen prinsipper vi må diskutere før vi lander en avtale, sier Hansen.

Vilde Bøe Risa selv tror at det fort kan bli aktuelt at hun starter Toppserie-sesongen i Norge, før hun reiser videre ut i Europa.

– Vi ser på muligheter med Sandviken og er åpen for alt, så er det opp til dem om de vil gå med på en korttidskontrakt eller ikke.