Eirik (45) ber Maarud om noe helt spesielt – han er ikke alene

Flere tusen nordmenn har sluttet seg til en ny Facebook-gruppe. Felles for dem er at de mener at særlig én smak mangler i potetgullhylla.

De ønsker at blandingskrydderet Gastromat skal bli chipsprodusentenes nyeste tilskudd.

Navnet på gruppa er «For oss som ønsker oss potetgull med smak av Gastromat - mer enn noe annet». Mannen bak er 45 år gamle Eirik Grønseth fra Hommelvik rett utenfor Trondheim.

– Jeg har tenkt på dette kjempelenge. Men det hele begynte egentlig med at jeg sendte en melding om det til Maarud og fikk litt artig svar, sier han til TV 2.

Saken ble først omtalt av Glåmdalen.

– Ikke finn på noe tull

Maarud takket for en super idé og sa at de tok med seg tilbakemeldingen. Til slutt slang de på den trønderske frasen «itt fårrå nålless!»

– Det betyr vel noe sånt som «du må ikke finne på noe tull», så det fikk jo helt klart snøballen til å rulle, humrer Grønseth.

Han tok til sosiale medier, skapte en gruppe og inviterte alle på vennelisten. Det påfølgende dagen la han ut gruppen på Facebook siden til Gastromat, og da begynte det virkelig å skje ting.

Over 4200 personer er medlem av gruppa torsdag kveld. Flere av dem har ikke klart å vente på at produsentene skal få ut fingeren.

Klarer ikke vente

Flere av medlemmene har allerede funnet frem kniven, skåret potet, drysset over Gastromat og satt det i ovnen.

– Og smaken blei gastromatisk, skriver en bruker.

DESIGN: Kriss Stemland, en venn av Grønseth, har allerede hjulpet gruppen med å spesialdesigne pose. Foto: Privat

Grønseth har brukt ventetiden til å designe en passende potetgullpose.

I forrige uke kontaktet han også krydderprodusenten direkte, som har stilt seg svært positiv til initiativet fra gruppen.

– Vi her på Galleberg synes at dette er et utrolig morsomt initiativ. Vi er absolutt positive til ideen, men for øyeblikket har vi ikke noen andre planer enn å sitte på gjerdet og oppmuntre derifra, sier Rune Christopher Høydahl i Gastromat til Sande avis.

Stor etterspørsel

Han forteller at familiebedriften fra Vestfold har nok med å klare å produsere opp nok krydder til sine norske fans.

– Vi har nok med å få produsert nok krydder, for ikke å snakke om å få levert alt til butikkene, sier Høydahl til avisen.

Han forteller at bedriften i 2020 produserte hele 85 tonn, noe som tilsvarer 1 million bokser. Av de solgte de hele 850.000 stykker. Første boks ble produsert i 1966.

Dessverre har Maarud så langt bare nedslående nyheter.

– Elsker engasjementet

– Vi i Maarud elsker at man viser et så stort engasjement for potetgullet vårt, sier Cathrine Moksnes i Maarud til Glåmdalen.

Hun videre til at Gastromat inneholder natriumglutamat (MSG), noe de ikke bruker i potetgullet sitt.

– Det spesifikke krydderet er dessverre ikke aktuelt. Men vi er alltid på utkikk etter nye spennende smaker. At så mange mennesker ønsker Gastromat må vi ta med oss i videre produktutviklingsprosjekter, sier Moksnes til avisen.

Grønseth har også kontaktet produsenten Kims.

– Så gøy at du kontakter oss med nye ideer. Det setter vi veldig stor pris på. Vi kan selvsagt ikke love noe, men vi noterer oss selvsagt ønsket ditt, så får vi krysse fingrene for at produktutviklerne våre vil se på det, svarte de.

Gastromat-krisen

2019 var et mørkt år for Gastromatens tilhengere. Da førte produksjonsproblemer til at hyllene var uten krydderet i ti måneder.

– Det var helt krise. Livet var ikke det samme, sier Grønseth.

Under mørketiden ble krydderet omsatt for flere tusen kroner på nett, og folk sendte sanger, dikt og limericker til fabrikken.

– Hva er det som er så godt med Gastromat?

– Det er det beste krydderet som finnes. Det er Norges nest mest solgte krydder etter malt pepper, har jeg fått høre. Det er bare helt fantastisk, sier 45-åringen.

Til tross for at ingen av produsentene har sagt ja til ideen ennå, er han positiv. Han tror at 2021 vil bli et godt Gastromat-år.

– Vi må få litt høyere medlemstall for å få potetgullprodusentene til våkne, men jeg har troa, sier han.