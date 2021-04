Arsenal leverte festfotball – møter eks-sjefen i semifinalen

Slavia Praha-Arsenal 0-4 (1-5 sammenlagt)

London-klubben er nå bare tre kamper unna europaligatrofeet og en billett til neste års Champions League.

Første hinder er dobbeltoppgjør mot Villareal, som slo ut Dinamo Zagreb. Der er Unai Emery hovedtrener. «Den gule ubåten» ligger på sjuendeplass i La Liga.

– Det er et veldig bra lag. Unai er den mest suksessfulle manageren i turneringen. Han har vunnet den tre ganger. Så jeg vet at det blir veldig tøft, men vi er klare for dyst, sier Emerys etterfølger, Mikel Arteta, til fransk TV.

GJENSYN: Unai Emery fikk sparken i Arsenal i november 2019. En snau måned senere tok Mikel Arteta over. Foto: Valentyn Ogirenko

– Spillesugen og livsglad gjeng

Arsenal fyrte på alle sylindrene i Tsjekkia. Etter bare 24 minutter ledet «The Gunners» 3-0, og hadde på langt nær knust Slavia Prahas drøm om en semifinaleplass.

Ledelsen var et resultat av seks magiske minutter.

– Det var fantastisk fra start til slutt. Vi viste virkelig karakter, sier Bukayo Saka til BT Sport.

– Det viser alle hvor underholdende vi kan være. Når vi spiller som dette, er det herlig å være involvert. Vi har kjangs til å vinne turneringen. Det er opp til oss. Vi ser frem til neste motstander, fortsetter supertalentet.

Arteta ble veldig glad av å se hvordan elevene hans rundspilte tsjekkerne.

– Jeg er ekstremt stolt av spillerne for prestasjonen mot et lag som jeg tror ikke har tapt hjemme på nesten to år. Vi fortjente fullt og helt å vinne kampen, sier spanjolen.

Først var det et lekkert forarbeid av Emile Smith Rowe. 20-åringen slo to tunneler da han assisterte Nicolas Pépé.

Like etter skaffet Bukayo Saka straffe. Alexandre Lacazette var iskald fra ellevemeteren. Så var det Sakas tur til å tegne seg på scoringslisten. 19-åringen dro seg innover i banen, og satte keeper ut av spill da han satte ballen tilbake i hjørnet han kom fra.

– Rett og slett en spillesugen og livsglad gjeng, det her nå. Festfotball fra Arsenal, kommenterte TV 2s Endre Olav Osnes.

Vertene hadde ikke et comeback i seg. Istedenfor la Lacazette på til 4-0 etter et par lekre dragninger midtveis i andre omgang. Det var franskmannens andre måldobbel på rad.

Arsenal-spillerne og dommeren gikk ned på kne før returoppgjøret mot Slavia Praha, mens tsjekkerne ble stående samlet langs midtsirkelen – slik de gjorde i den første kampen. Foto: TV 2 Sport Premium.

Onsdag fikk Slavia Praha-spiller Ondrej Kudela en ti kamper lang rasismestraff. Kudela ble funnet skyldig av UEFA i å ha ytret seg rasistisk mot Glen Kamara under åttedelsfinalen mot Rangers.