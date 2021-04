Solskjærs trofédrøm lever – Cavani med volleyperle

Ole Gunnar Solskjær har tatt Manchester United til fem semifinaler, men aldri klart å ta hjem et trofé til Old Trafford.

Manchester United – Granada 2–0 (4–0 Sammenlagt)

– Dersom Manchester United ryker, er det en skandale, mente TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt før kampen.

Det var en påstand TV 2s ekspert skulle slippe å begrunne etter kampen.

Rødtrøyene hadde aldri problemer med å ta seg videre mot Granada. Dermed lever Ole Gunnar Solskjærs drøm om sitt første trofé som Manchester United-manager i beste velgående.

Rødtrøyene tar neppe igjen Manchester City i Premier League og er slått ut av de hjemlige cupene. Dermed er Europa League kristiansunderens eneste mulighet til å løfte et trofé denne sesongen.

– Dersom de ikke er motiverte til å ta dette, så forstår jeg ingenting. Det er ingen tvil om at United er best rustet til å ta hele Europa League, sier Erik Thorstvedt etter kampen.

– Vi ønsker å avslutte sesongen med et trofé

Fem ganger har Manchester United spilt semifinaler etter at Ole Gunnar Solskjær tok over styringen. Han har enda til gode å ta laget videre til en finale. Nå mener Bruno Fernandes det er på tide at klubben klarer det.

– Nå er det på tide å ta det neste steget. Å vinne semifinalen, sier Bruno Fernandes etter kampen.

Hittil har Solskjær tapt semifinale i Europa League mot Sevilla, semifinale i FA-Cupen mot Chelsea og to semifinaler i Ligacupen. Nå venter Roma i hans femte semifinale.

– Man møter gode lag. Det er ofte marginer i slike kamper, sier Solskjær om semifinalene til TV 2.

– Hva tenker du om Roma?

– De er et italiensk lag, så de er gode defensivt. De har mye rutine. Edin Dzeko er alltid farlig i boksen, det blir tøft, men vi ønsker å avslutte sesongen på en best mulig måte med et trofé, sier Solskjær til TV 2.

Cavani sørget for drømmestart

Manchester United måtte klare seg uten Harry Maguire, Scott McTominay og Luke Shaw grunnet karantene.

Dermed fikk Paul Pogba muligheten til å lede rødtrøyene ut på banen med kapteinsbindet for første gang på to år.

Det skulle ikke ta lang tid før kapteinen tok ansvar.

Allerede etter seks minutter tok Manchester United ledelsen. Edinson Cavani befant seg helt alene i Granadas 16-meter da Paul Pogba headet ballen til ham. Uruguayaneren var kontant da han tok ballen på volley og klinket den i det lengste hjørnet.

– Det er latterlig forsvarsspill av Granada, var dommen til TV 2s ekspertkommentator Nils Johan Semb.

– Samspillet mellom Pogba og Cavani er glitrende, sa TV 2s fotballekspert Erik Thorstvedt i pausen.

Solskjær valgte å ta av Pogba til pause. Franskmannen hadde pådratt seg et gult kort, og inn kom Donny van de Beek.

– Paul fikk gul kort og er en vinner. Han stikker ikke bare tærne inn i taklingene, han går inn i dem. Det var et par taklinger til han var involvert i, og jeg ville ikke ta sjansen på at han fikk karantene, sier Solskjær til TV 2 etter kampen.

Kampen punktert av selvmål

I det 89. minutt var Granada nære å utligne, men David de Gea vartet opp med en god redning. Manchester United kontret raskt og sekunder senere var ledelsen doblet.

Alex Telles svingte ballen inn foran mål. Der var Jesús Vallejo uheldig å headet den i eget mål.

I semifinalen er det Roma som må slås. Italienerne tok seg videre på bekostning av Ajax. I den andre semifinalen møtes Arsenal og Villarreal.