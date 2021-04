Vedum om rusreform med ny regjering: – Sp vil stoppe det

Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum stenger døren for at en ny rødgrønn regjering vil gjennomføre en rusreform med avkriminalisering av mindre brukerdoser for alle.

– Senterpartiet vil stoppe det, sier Vedum til TV 2.

For Senterpartiet er ikke en generell avkriminalisering av brukerdoser noe partiet kan stille seg bak, forklarer Vedum.

– Vi vil ha et spor for de som er sjuke, så de skal slippe å være redde for straff. De er sjuke og da må de selvfølgelig inn i et behandlingsspor. Det er ikke noe mål å straffe de unge heller, men politiet skal kunne ha en sanksjon og si ifra. Vi er redde for den normative effekten, hvis vi sier dette generelt er greit, sier Vedum.

Kan bli utsatt

Fredag skal landsmøtet i Arbeiderpartiet diskutere om partiet skal støtte Høyre/KrF/Venstre-regjeringens forslag om å avkriminalisere mindre brukerdoser av de vanligste narkotiske stoffene, som cannabis, kokain og GHB.

Aps ruspolitiske talsperson Inge Tellef Mørland har åpnet for at partiet kan gå inn for å be regjeringen som sitter etter høstens stortingsvalg om å levere et justert forslag til rusreform til Stortinget istedenfor å vedta forslaget som i dag ligger til behandling.

Men skal brukerdoser generelt avkriminaliseres må det skje uten Sps støtte, sier Vedum.



Ikke et mål med straff



– Vi er helt tydelige på at vi ikke vil ha noen generell avkriminalisering.

– Hvilke bevis har du for at straff fungere?

– Det er alltid en diskusjon hvor mye straff man skal ha og det er ikke noe mål med straff i seg selv, sier Vedum.

Ap-leder Jonas Gahr Støre har holdt kortene tett til brystet om hva han selv mener om regjeringens foreslåtte rusreform. Men fredag har Støre varslet at han selv vil ta ordet og dele sitt syn med Ap-landsmøtet.

– Jeg tenker at Ap er i posisjon til å kunne gjennomføre sitt program og ha en rusreform som virkelig hjelper, sa Støre til TV 2 torsdag ettermiddag.