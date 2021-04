Redningsaksjon i Jotunheimen

Politi, redningsmannskaper, helikoptre og lavinehunder er på vei inn i området Nordgudbrandsdalen, skriver politiet Innlandet på Twitter.

Operasjonsleder i politiet sier til TV 2 at de på nåværende tidspunkt ikke vet om det er mennesker som er tatt av skredet. De setter likevel inn alle styrker, da skredet har gått i et populært turområde.

Klokken fem over ni skriver politiet at det er gjennomført en overflygning over området, uten at det er observert noe i skredet.

21.45 opplyser operasjonsleder at lavinehunder og mannskaper fra Røde Kors fortsatt søker i området.

– Skredet har gått sammen med en isbre. Det utgjør en litt større risiko for å sette mannskap inn, derfor har vi i fokusert på å bruke hundene mest mulig i søket, sier politiet.

