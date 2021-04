Pfizer: Kan kreve en tredje dose for å bli fullvaksinert

– Personer som er vaksinert med Pfizer vil sannsynligvis trenge en tredje dose innen tolv måneder for å bli fullvaksinert, sier administrerende direktør Albert Bourla til CNBC.

Han sier også at det er mulig at folk vil trenge å bli vaksinert mot viruset årlig.

Selskapet har tidligere denne måneden sagt at nyere studier viser at vaksinen fortsatt har god effekt etter seks måneder. Studien var gjort på 12.000 personer.

Det trengs imidlertid nye studier for å undersøke om vaksinen også gir beskyttelse etter dette.

DOSER: Sara Viksmoen Watle mener at to doser med Pfizer holder. Foto: Jil Yngland / NTB

To er nok

– Vi anser personer for fullvaksinert når de har fått to doser med vaksinen fra BioNTech/Pfizer, sier overlege Sara Viksmoen Watle i FHI.

Hun viser til at de kliniske studiene forutfor godkjenning viste høy grad av beskyttelse mot covid-19 og til oppfølgingsstudier fra blant annet Israel bekrefter disse funnene.

– Det har også kommet studier fra Storbritannia som viser til god beskyttelse mot mer alvorlig sykdom blant eldre etter første dose. Studier fra flere land indikerer også at det er god beskyttelse mot infeksjon, både med og uten symptomer, både etter første og andre dose, sier overlegen.

Mulig oppfriskingsdose

Wiksmoen Vatle mener at Pfizer med uttalelsen viser til at det på sikt kan være aktuelt å gi en oppfriskingsdose til de som tidligere er fullvaksinert fordi immuniteten vil svekkes over tid.

– Når dette vil bli aktuelt er for tidlig å si, men det pågår studier for å undersøke hvor immunresponsen holder seg, og hvor god effekt man får av å gi en tredje dose med samme vaksine eller en som er mer rettet mot nyere varianter av viruset, sier hun.