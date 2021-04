Person til sykehus etter vold i Arendal

En person er sendt til sykehus etter en voldshendelse i Arendal torsdag kveld. To personer er pågrepet.

– En fornærmet person er fraktet til sykehuset med ambulanse. Ukjent skadeomfang, opplyser Agder politidistrikt.

Politiet fikk inn en melding klokken 17.41 fra den fornærmede part som meldte at han ble utsatt for vold av to personer.

Operasjonsleder Vidar Arnesen sier til TV 2 at de befinner seg i veldig tidlig fase av etterforskningen, og har ikke full oversikt over hendelsen eller motivet.

De to personene som utøvde volden er pågrepet og tatt med til politistasjonen.