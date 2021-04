Ambisjonen er klar når Mercedes når lanserer sitt nye, elektriske flaggskip EQS. Denne bilen skal løfte nivået i klassen – og levere luksus, teknologi og elektrisk mobilitet på høyt premium-nivå.

EQS er den første elektriske luksus-sedanen fra Mercedes-EQ. Bygget på en helt ny elektrisk plattform vil den kunne tilby en rekkevidde på opptil 770 kilometer.

Norske priser forventes før sommerferien og det er indikert at de første bilene ankommer landet i september 2021.

- EQS introduserer et hav av teknologiske finesser som MBUX Hyperscreen, automatiske dører og skybaserte oppdateringer, kombinert med et utrolig komfortnivå. Vi kan i tillegg glede oss over en fantastisk rekkevidde og tittelen som den mest aerodynamiske produksjonsbilen i verden, sier konserndirektør Kjetil Myhre i Mercedes-Benz Norge, hos importøren Bertel O. Steen.

Digital signatur

Det nye plattformkonseptet muliggjør blant annet «en-bue»-designet som karakteristisk strekker seg fra forhjulene og gjennom resten av bilen. Dette gir en førerplass som er plassert betydelig lengre frem enn vanlig, noe som gir ekstra rom i kupeen.

Designet på EQS blir ytterligere understreket av det svarte panelet i front og utformingen på for- og baklysene. Foran har lysene den velkjente digitale signaturen med tre lysdioder, sammenkoblet gjennom et lysbånd. Bak har lysene en 3D-kurvet heliks som også er sammenkoblet, men med det bakre lysbåndet.

I tillegg er den velkjente trepunktsstjernen brukt flere steder på EQS, eksempelvis i spesialutgaven av den sorte panelfronten og i felgdesignet. I interiøret kan du se mønsteret i det bakbelyste listverket, eller i passasjerskjermen som et digitalt dekorativt bilde.

To batteripakker og rekkevidde opptil 770 kilometer. Her skal det ikke være nødvendig å lade i tide og utide.

To batteripakker i EQS

En ny generasjon batterier med betydelig høyere energitetthet introduseres til EQS. Det største av de to batteriene har et netto energiinnhold på 107,8 kWt, som er rundt 26 prosent mer enn dagens EQC.

Den innovative programvaren for batteristyringen er utviklet internt og tillater skybaserte oppdateringer (OTA). Energistyringen til EQS holdes derfor oppdatert gjennom hele livssyklusen til bilen.

Det modulære batterikonseptet har 400 V-arkitektur og kommer i to størrelser. Det ene med energiinnhold på 90 kWt og ti cellemoduler, og det andre på 107,8 kWt og tolv cellemoduler.

EQS kan ta imot inntil 200 kW når den hurtiglades.

Lade 300 kilometer på 15 minutter

EQS kan lades med opptil 200 kW på hurtigladestasjoner, og med opptil 22 kW med ladeboks via den kraftige ombordladeren. En rekkevidde på nye 300 kilometer (WLTP) kan lades opp på kun 15 minutter under rette forhold.

Electric Intelligence planlegger den raskeste og mest praktiske ruten med ladestopp. Den baserer seg på flere faktorer som topografi, rute, omgivelsestemperatur og fart. Den reagerer i tillegg dynamisk på trafikkork eller endring i kjørestil.

Automatisk innfellbare dørhåndtak er standard på alle utgaver av EQS, og panoramasoltak er tilgjengelig som ekstrautstyr. Sistnevnte består av to moduler som sammen danner en stor glassflate og dermed gir en god utsikt og mye lys i interiøret.

EQS kan lades med opptil 200 kW på hurtigladestasjoner Foto: Mercedes-Benz AG - Global Commun

Verdens mest aerodynamiske bil

En egen luke for på påfylling av spylervæske er integrert på venstre sideskjerm. Panseret kan nemlig kun åpnes av verkstedpersonell for utføring av vedlikeholdsarbeid, eksempelvis bytte av kupefilter.

Med en cd-verdi fra 0,20 er EQS den mest aerodynamiske produksjonsbilen i verden, noe som påvirker rekkevidden så vel som støykomforten positivt. Coupéformen, flat frontrute, optimalisert gulv og stort sett lukkede lameller er bare noen av elementene som bidrar til klasseledende aerodynamikk og god aeroakustisk ytelse.

I tillegg er det gjort aerodynamiske finjusteringer for å minimere luftmotstand.

Et kamuflert eksemplar, fra før premieren. Her har Mercedes vært tro mot konseptet.

Kontrolleres 10.000 ganger i minuttet

Alle EQS-modellene har en elektrisk motor på bakakselen, mens versjonene med firehjulstrekksystemet 4MATIC har også en motor på forakselen. 4MATIC-modellene har i tillegg Torque Shift som intelligent og kontinuerlig fordeler drivmomentet mellom for- og bakakselen. Slik sikrer systemet at den mest effektive motoren brukes i alle tilfeller, og gir en mye raskere respons enn med mekanisk firehjulstrekk.

Motorene kan reguleres uavhengig av hverandre, og dreiemomentet kontrolleres 10.000 ganger i minuttet, med mulighet for justeringer, om nødvendig. På et senere tidspunkt vil det introduseres en enda kraftigere høyytelsesversjon av EQS med opptil 560 kW.

EQS har intelligent regenerering som kan justeres i tre forskjellige steg via hendlene bak rattet. Den fungerer også situasjonsoptimalisert ved hjelp av ECO-Assistenten, med blant annet hensyn til trafikkforhold og topografi. Regenereringseffekten er på opptil 290 kW under optimale forhold og muliggjør en-pedalskjøring.

Passasjeren foran har naturligvis egen skjerm. Når det ikke sitter noen her, kan den bli til et dekorativt bilde.

Spare kundene tid

Med EQS tilbys muligheten til å aktivere helt nye funksjoner via skybaserte oppdateringer (OTA). Det betyr at kunden kan oppdatere bilen over natten og ha nye funksjoner tilgjengelig neste morgen.

Noen av funksjonene i EQS kan etter kjøpet tilpasses etter personlige preferanser. Dette inkluderer åpning av bakakselstyringsfunksjonen som gir deg en styrevinkel på bakhjulene på opptil ti grader. I tillegg til kjøp av individuelle funksjoner planlegges også abonnement, midlertidige aktiveringer og gratis testfaser.

«The best or nothing»-programmet kan også aktiveres via OTA. Der introduserer EQS seg selv ved å vise forskjellige funksjoner i en video, og utstyr som ambient lighting eller massasje kan oppleves direkte. De fleste kontrollenhetene i bilen kan oppdateres via OTA for service- og vedlikeholdshensyn. Denne teknologien sparer kundens tid siden vedkommende ikke trenger å besøke et verksted for oppdateringer.

Spesiell velkomstfunksjon

Videre vil dette sørge for at mange av bilens funksjoner vil være oppdatert gjennom bilens livssyklus. d Automatiske komfortdører med et enkelt trykk

Som et tilvalg har EQS automatiske komfortdører både foran og bak. Med ett trykk kan dørene åpnes eller lukkes. Du kan enten bruke de tradisjonelle dørhåndtakene, bilnøkkelen eller MBUX-systemet. Når bremsepedalen trykkes inn lukkes sjåførdøren automatisk.

En spesiell velkomstfunksjon kan aktiveres via MBUX-systemet. Den fungerer slik at når sjåføren kommer nærmere bilen enn seks meter, så sklir dørhåndtakene ut. Når sjåføren kommer nærmer bilen enn halvannen meter, låses den opp og førerdøren åpnes automatisk. Bakdørene kan også åpnes automatisk ved å bruke MBUX-systemet.

EQS er verdens mest aerodynamiske masseproduserte bil. Det er naturligvis positivt for rekkevidden.

Det neste store steget

Den revolusjonerende DIGITAL LIGHT-teknologien gjør det mulig å projisere markeringer og advarselssymboler på veien. En lysmodul med tre ekstremt kraftige lysdioder styres av 1,3 millioner mikrospeil i hver lykt. Oppløsningen er derfor mer enn 2,6 millioner piksler per kjøretøy. Dette gir bedre presisjon under krevende lysforhold, og ekstremt nøyaktige fjernlys som maskerer ut motgående trafikk.

MBUX-systemet med «zero-layer»-design MBUX (Mercedes-Benz User Experience) ble introdusert i 2018 i dagens A-Klasse, og finnes nå i mer enn 1,8 millioner Mercedes-Benz personbiler. For noen måneder siden debuterte andre generasjon av dette systemet i nye S-klasse, men nye EQS er allerede det neste store steget.

Verdens største skjerm i EQS

Med lærbar programvare tilpasser kontroll- og skjermkonseptet seg til brukeren og gir vedkommende personlige forslag til flere av infotainment-, komfort- og kjøretøyfunksjonene. Med det såkalte «zero-layer»-designet er de viktigste applikasjonene alltid på øverste nivå i synsfeltet, avhengig av situasjon og kontekst.

For å redusere operasjonstrinn ytterligere har Mercedes-Benz utviklet et brukergrensesnitt med kontekstsensitiv bevissthet ved hjelp av kunstig intelligens. Dette optimaliseres kontinuerlig, både av endringer i omgivelsene og av brukeratferd.

Den store, buede skjermenheten, ser ut til å sveve fra A-stolpe til A-stolpe. Under en felles glassflate finner du tre skjermer som visuelt smelter sammen til en skjerm. Den valgte visningsstilen vises jevnt på alle skjermer og lysstyrken er tilpasset lysforholdene i interiøret.

Fra september av kan du begynne å holde utkikk etter EQS på norske veier. Foto: Mercedes-Benz AG - Global Commun

Skjermen blir til et bilde

Kontrollpanelene for det automatiske klimakontrollsystemet er plassert i det nedre området av det sentrale displayet og vises permanent slik at føreren og passasjeren foran kan justere temperatur og ventilasjon direkte Skjermene som er plassert i midten og foran den fremre passasjeren gir haptisk tilbakemelding. Når en finger berører bestemte punkter på berøringsskjermen utløser aktuatorer (åtte i sentraldisplayet, fire i passasjerdisplayet foran) en merkbar vibrasjon i skjermglasset. Brukeren føler dermed pulseringer på den glatte overflaten som gir inntrykk av en mekanisk bryter.

Som ekstra sikkerhet vil et kamera oppdage dersom føreren ser i retning av passasjerskjermen foran, og dermed automatisk tone den ned slik at føreren ikke blir forstyrret mens han/hun kjører. Hvis passasjersetet foran ikke er opptatt, blir skjermen automatisk et digitalt dekorativt bilde. Føreren kan velge mellom forskjellige dekorative mønstre, inkludert en stjernehimmel med Mercedes-Benz-mønsteret.

Se flere bilder av nye EQS:

