Ønsker seg avkriminalisering av narkotika i bursdagsgave

For Ap-landsmøtedelegaten Jon Reidar Øyan (40) vil avkriminalisering av narkotika til eget bruk være den beste bursdagspresangen han kan få. TV 2s kartlegging viser at det er stor motstand mot avkriminalisering, men tilhengerne mener utfallet fortsatt er åpent.

– Jeg tror det mest presise jeg kan si er at dette blir veldig jevnt. Det kan vippe begge veier. Fortsatt er saken «to close to call», sier Oslo-politikeren Jon Reidar Øyan.

Han mener det fortsatt er mulig å overbevise landsmøtet om å avkriminalisere med narkotika til eget bruk.

Øyan tilbringer 40-årsdagen på det digitale landsmøtet til Arbeiderpartiet. Torsdag ettermiddag holdt han innlegg for å avkriminalisere små doser narkotika, slik regjeringens rusreform foreslår. Innlegget avsluttet han med et bursdagsønske:

– Det er et spørsmål om de vi er glad i og rundt oss skal straffes og skades, svaret på det er enkelt nei. Dette er også vår kamp, vår felles, jeg ønsker meg rusreform og avkriminalisering i 40-årsgave.

– Som homokampen

Jon Reidar Øyan ble kjent for TV 2s seere og lesere da han fortalte sin historie om å komme ut av skapet som homofil i Vårt lille land.

«Brevet på kjøkkenbordet» kan du se på TV2 Sumo

Dagens kamp om avkriminalisering sammenlikner han med kampen for homofiles rettigheter. Øyan er leder av Aps homonettverk og rus- og sosialpolitisk talsperson for Oslo Ap.

– Vi homoer kjenner igjen kampen rusbrukerne nå driver for sine rettigheter, likeverd og avkriminalisering. Jeg er heldigvis for ung til å ha levd i forbudstida, for oss ble den avslutta i 1972 med oppheving av straffelovens paragrafer, som gjorde at homoseksualitet ikke lenger var et straffbart forhold. Vi ble avkriminalisert, sier han

– Straff skader

Skjebnen til regjeringens rusreform ligger nå i hendene til Arbeiderpartiet og preget derfor landsmøtet som åpnet torsdag.

Øyan var ikke den eneste som brukte landsmøtets første dag til å markere sitt syn i rusdebatten.

FOR AVKRIMINALISERING: AUF-leder Astrid Willa Eide Hoem (innstilt som ny nestleder) i AUF. Søndag er det valg i AUF sitt landsmøte. Foto: Lise Åserud/NTB

– Straff skader!

Det var det tydelige budskapet fra AUF-leder Astrid Hoem, som ba landsmøtet ivareta arven etter Thorvald Stoltenberg og støtte rusreformen.

Sammen med Oslo Ap, Homonettverket og Vestland Ap er AUF blant de tyngste forkjemperne for avkriminalisering.

Mange fristilte

Kilder som kjemper for avkriminalisering sier til TV 2 at mange delegater fortsatt er usikre. Opptellinger viser at det kan dreie seg om 50 delegater av 300.

TV 2s oversikt viser imidlertid at det er en overvekt av fylkeslagene som er imot generell avkriminalisering.

NRK har tidligere skrevet om årsmøtevedtak fra seks fylkeslag som går i mot en slik avkriminalisering: Agder, Finnmark, Vestfold og Telemark, Rogaland, Akershus og Nordland.

I ytterligere fire fylkeslagsdelegasjoner er flertallet mot, blant dem partiets største: Trøndelag, får TV 2 opplyst.

Buskerud Ap er blant lagene som ikke ønsker seg regjeringens rusreform.

– Vi er tydelig mot avkriminalisering, sier fylkesleder Martin Kolberg.

Han understreker at Buskerud-delegatene, bortsett fra AUF, er låst til fylkeslagets vedtak i saken.

Delegasjonslederen til Innlandet Ap gjort, melder også om at et flertall er mot en avkriminalisering for alle brukere.

– Vi er nok alle enig i at vi trenger en rusreform og at tunge rusmisbrukere må møtes med helsehjelp og ikke straff. Så er det nok en overvekt i delegasjonen av de som er skeptiske til en generell avkriminalisering, sier sier delegasjonsleder Rune Støstad.

– Greit flertall mot

Ap-ordfører Robin Martin Kåss har vært blant de fremste motstanderne av rusreformen slik den er lagt frem av regjeringen. Han er selvsikker på at hans syn vinner frem.

– Min oppfatning er at det er et rimelig greit flertall mot å avkriminalisere, for alle brukere. Det er basert på de vedtakene fylkeslagene har gjort, sier Kåss, som tror fristillingen av delegatene ikke vil innvirke dette.

– Det finnes skeptikere i fylkene som har vedtak for en avkriminalisering også, sier Ap-ordføreren som håper redaksjonskomiteen kan komme fram til et kompromiss.

Og akkurat den jobben er det redaksjonskomiteen har det neste døgnet før en innstilling legges fram fredag kveld. Først lørdag skal landsmøtet stemme over saken.

Tilhengerne viser til at de fleste landsmøtedelegasjonene er fristilt, og at digital avstemning hvor delegatene sitter alene foran skjermer, gjør saken mer åpen enn den ellers ville vært.

Rusreform uten flertall

I partiets gjeldende program står det at Arbeiderpartiet mener at rusavhengighet skal møtes med forsvarlig helsehjelp, men at det i ytterste konsekvens skal kunne gis bøter overfor personer som kan sies å åpenbart ikke ha et rusproblem.

I programforslaget for 2021-2025 er tonen mer i tråd med regjeringens rusreform:

«Arbeiderpartiet vil flytte ansvaret for samfunnets reaksjoner for bruk og besittelse av narkotika fra justissektoren til helsetjenesten.», står det der.



Regjeringens forslag har ikke flertall i Stortinget, både Sp og Frp har flagget at de vil stemme imot. Derfor er det ekstra spenning knyttet til hva Ap-landsmøtet faller ned på.

Stortingets helse- og omsorgskomité har frist på seg til 27. mai for å legge fram sin innstilling om reformen.

Saken skal etter planen stemmes over i stortingssalen 3. juni