TV 2 Danmark: Tre døde av salmonella i kosttilskudd

Statens Serum Insitut (SSI) opplyser at tre personer er døde med salmonella, etter at de har spist naturkosttilskuddet «HUSK Psyllium». Det melder TV 2 Danmark.

I tillegg har 19 personer vært innlagt av samme grunn.

Til sammen er 33 personer mellom 2 og 92 år blitt syke med denne typen salmonella, skriver Statens Serum Insitut i pressemeldingen.

På det norske markedet

HUSK Psyllium er et kosttilskudd med høyt fiberinnhold som har vært til salgs i helsekostbutikker i Norge.

Mandag ble det kjent at Orkla Health AS trekker tilbake dette kosttilskuddet og HUSK Magebalanse fiber basic, etter at det ble funnet en mulig risiko for salmonella i produktene.

Mattilsynet skriver at 2808 pakker av produktet HUSK Magebalanse er solgt i apotek i hele landet, og ber forbrukere som har kjøpt produktet om å kaste det.

Krevende å oppdage

De to produktene det gjelder, HUSK magebalanse og HUSK Psyllium, skal være bra for magebalansen og hjelpe på tarmproblemer.

SSI i Danmark påpeker at de som tar dette produktet er ofte personer som allerede har mageproblemer.

– Jeg er derfor bekymret for at salmonellainfeksjonen ikke blir oppdaget fordi vedkommende eller legen deres mener at symptomene på salmonellainfeksjonen stammer fra deres eksisterende mageproblemer, sier Luise Müller i SSI.