Mesterlig Ruud-comeback – klar for kvartfinale

Snarøya-gutten slo torsdag ut Pablo Carreño Busta. Spanjolen er ranket som nummer tolv i verden, 15 plasser over Ruud, og vant i forrige uke ATP-turneringen i Marbella.

Ruud vant med settsifrene 7-6 (7-4), 5-7 og 7-5. Han så ut til å gå mot tap, men snudde ved å vinne fem strake game i det avgjørende settet.

– Det er bare for rått, altså. Jeg har ikke ord akkurat nå. Jeg er så utrolig stolt, sa Øivind Sørvald i Ruuds analyseteam under Eurosports sending.

– Det føles litt uvirkelig når man er nær målstreken, holder på å tape og klarer å snu det med matchballer imot. En utrolig følelse. Det har ofte det vært omvendt, at det er jeg som har hatt matchballer og klart å tape. Nå fikk jeg smake på det å ha matchball og vinne. Jeg er naturligvis veldig glad, sier Ruud til NTB.



Pablo Carreño Busta hadde seieren i sin hule hånd, men ble utspilt av Casper Ruud da det hele skulle avgjøres. Foto: Eric Gaillard

Klaget på underlaget

Ruud åpnet strålende i første sett. Etter å ha innledet med plettfri serving, ledet han 5-2 i game. Deretter kom han litt ut av rytmen og ble brutt tilbake av Busta, før han dro i land settseieren i tie-break.

Andre sett var svært jevnt. De to vekslet på å vinne servegamene. Ruud hadde en gyllen sjanse til å bryte sent i settet, men skuslet bort tre breakballer. Så ble han brutt i siste game før et eventuelt tie-break.

Etterpå klaget han på underlaget.

– Ingen baller som spretter her! Én ball som spretter opp, fanget TV-produsenten opp at Ruud sa da han satte seg ned mellom settene.

I det tredje og avgjørende settet ble Ruud brutt i sitt første servegame. 22-åringen hadde det lenge tøft, men klarte å avverge Bustas matchballer og kjempet seg tilbake i kampen. Så klarte han å bryte Busta igjen.

Møter italiener

I kvartfinalen venter Fabio Fognini. Italieneren er ranket som nummer 18 i verden. Klarer Ruud å ta seg videre til semifinalen, kan han få et drømmemøte med Rafael Nadal.

NESTE HINDER: Casper Ruud har slått Fabio Fognini to ganger tidligere. Foto: Eric Gaillard

Ruud imponerte stort også i forrige runde. Da slo han ut verdensnieren Diego Schwartzman, en av karrierens største seirer.