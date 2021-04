Reidar Osen med ultimatum til bergenspolitiet - truer med privat straffesak

Kunsthandler og gallerieier Reidar Osen har engasjert Mette Yvonne Larsen som ny bistandsadvokat. Sammen med en av landets mest profilerte strafferettsadvokater, ruster han seg til nye rettsrunder.

Det spesielle er at forretningsmannen kjemper på to fronter, mot både kriminelle som har kidnappet, mishandlet og ranet ham. Og mot politiet som han mener motarbeider ham.

– Jeg kjører løpet fullt ut nå, sier Osen, som har planen klar.

– Formålet nå er å få de tre som politiet mener står bak bortføringen og mishandlingen tiltalt for flere kriminelle forhold, forklarer Osen.

Han sikter til de to polske statsborgerne som sist høst dømt i den såkalte Osen og Slengesol-saken, og som skal møte i ankesaken høsten 2021. Dessuten vil Osen ha flere tiltalepunkter i rettssaken mot tredjemann som politiet nylig pågrep.

Dramatisk sak

– Jeg har nesten aldri sett en så dramatisk sak hvor to personer har vært så grovt mishandlet og frihetsberøvet som dette, vi er ikke vant i Norge at folk blir kidnappet, og kjørt rundt og truet på livet, sier Mette Yvonne Larsen.

Reidar Osen har i flere år kjempet mot ledelsen i bergenspolitiet. Først for å unngå henleggelse av saken. Senere for å få de siktede tiltalt og dømt for det Osen mener de skal stå til ansvar for.

Bistandsadvokaten har brukt noen uker på å lese seg opp på saken.

STERKT MISHANDLET: Både Reidar Osen og Petter Slengesol ble overfalt, kidnappet og brutalt mishandlet av maskerte kriminelle voldsmenn. Foto: TV 2 / Privat

– Skal frem i lyset

– Det er spesielt at politiet tre ganger har foreslått denne saken henlagt og i dag så sitter tre personer i varetekt tiltalt og siktet for grovt ran, mener Larsen.

En polsk statsborger er dømt for grovt ran av Osen. Den tredje som nylig er pågrepet, har erkjent ran av både Reidar Osen og Petter Slengesol.

– Disse personene har også frihetsberøvet ham og de har samarbeidet som er en overtredelse av mafiaparagrafen. Det må nå frem i lyset før vi skal i retten til høsten, mener Larsen.

Bistandsadvokaten har tilskrevet statsadvokatembetet og Vest politidistrikt og ber påtalemyndigheten utrede muligheten for å ta ut tilleggstiltale mot de to som i dag kun er tiltalt og dømt for grovt ran. Hun krever også at tredjemann tiltales for grovt ran, grov frihetsberøvelse og organisert kriminalitet.

Egen privat straffesak

– Jeg ønsker å få til fokus på etterforskning, det er en ny person som er pågrepet. Det aller viktigste for min klient er at man får til en siktelse for frihetsberøvelse og en siktelse etter mafiaparagrafen, sier bistandsadvokaten til TV 2.

STORE SKADER: Både Reidar Osen og Petter Slengesol ble utsatt for kidnapping og mishandling av samme kriminelle bande. Reidar Osen er i dag 28 prosent invalid som følge av PTSD. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Dersom ikke det skjer, kjører Reidar Osen på med å fremme egen privat straffesak. Fullt mulig, men svært uvanlig.

FIKK PISTOL I MUNNEN: Rettstegner har forestilt seg hvordan det så ut da Reidar Osen ble truet og mishandlet inne i sin egen bil Foto: Lars Slettebø

– Det betyr i praksis at fornærmede og hans advokat stiller seg i aktorrollen og fremmer en sak direkte overfor den gjerningsmannen vi mener er skyldig.

– Jeg kan ikke tenke meg at politiet vil la det gå så langt, men hvis de ikke utvider siktelse nå vil jeg gjøre det, tilføyer Larsen.

Taus statsadvokat

Det er Vest politidistrikt som overfor statsadvokaten fremmer innstilling til tiltale. Så er det statsadvokaten som tar ut en eventuell tiltale.

TV 2 har spurt hvordan statsadvokaten stiller seg til det ultimatum som nå fremmes av Reidar Osen.

«Saken vil ikke bli kommentert herfra nå», svarer statsadvokat Ellen Cathrine Greve i epost til TV 2.

Larsen har gjort sine tanker om straffen de tiltalte kan få dersom de blir dømt på alle tre tiltalepunktene.

– Den totale strafferammen er 21 års fengsel. Men like viktig er det å markere alvoret i saken. Tiltalen skal speile det Reidar Osen faktisk har opplevd, presiserer Larsen overfor TV 2.

DNA-spor

En regntung desemberdag i 2015 ble Reidar Osen bortført, ranet og grovt mishandlet i Bergen. I to timer ble han kjørt rundt med hette over hodet. Han ble mishandlet og truet med grov vold og drap, før han slapp unna.

Politiet ville henlegge saken, men i 2019 ba statsadvokaten om ny etterforskning etter at etterforsker Kenneth Berg varslet om svikt i etterforskningen.

BORTFØRT I VAREBIL: Reidar Osen ble overfalt og bortført i sin egen varebil. Her er politiets krimteknikere i gang med tekniske undersøkelser. Foto: TV 2

DNA-funn førte etterhvert til pågripelse av to polske statsborgere. Og politiet koblet enda en grov ranssak til de samme polske statsborgerne.

For i januar 2015 ble Petter Slengesol overfalt og mishandlet på det groveste.

Men det gikk flere år før politiet klarte å koble disse to sakene - selv om de var nærmest identiske og fant sted i samme politidistrirkt.

Politiet erkjente overfor TV 2 at det var en tabbe.

Høsten 2020 ble den ene dømt for grovt ran av både Reidar Osen og Petter Slengesol. Den andre ble frikjent for grovt ran av Osen, men dømt for grovt ran av Petter Slengesol.

TREDJEMANN PÅGREPET: Her har den tredje siktede i saken nettopp landet på Bergen lufthavn etter å ha vært etterlyst i flere måneder. Han har erkjent overfallet på både Osen og Slengesol. Foto: Trond Solvang / TV 2

Ny pågripelse

For kort siden ble bror til en av dømte pågrepet etter på ha vært etterlyst internasjonalt siden i høst. DNA-funn knytter mannen til overfallet på Osen.

Etter å ha blir utlevert fra Island til Norge valgte den tredje siktede å tilstå overfallet på både Osen og Slengesol.

Det hører med til historien at politietterforskerne tidligere i etterforskningen ønsket å avhøre den tredje siktede, men fikk klar ordre om å avslutte etterforskningen.

I ettertid har Osen reagert sterk på dette. De to etterforskerne som vitne i varslersak, bekreftet ifølge lokale medier at de hadde fått beskjed om å stoppe etterforskningen mot mannen som nå i ettertid har innrømmet at han deltok i begge overfallene.

Anklager politiledelsen

Reidar Osen mener politiet sviktet grovt da de flere ganger ville henlegge saken. Han anmeldte derfor politiledelsen. Osen mener at politiledelsen nå jobber mot ham og forsøker å få saken til å fremstå mindre alvorlig og derfor kun har tiltalt de to som allerede har vært gjennom en rettsrunde for grovt ran.

– Det kom skjevt ut fra begynnelsen av, det har jo politimester Songstad innrømmet også, personlig til meg. Nå føler det at de vil at denne saken skal dysses ned.

– Hvorfor det?

– De har fått mye kritikk fra meg og fra varsleren og det har vært en stor belastning. Derfor vil de tone ned saken. Derfor var tiltalen så svak som den var, kun grovt ran.

Osen mener de siktede skulle vært tiltalt for grov frihetsberøvelse og for organisert kriminalitet.

– Dette har vært planlagt av flere personer. Og det er ikke bare meg, også Petter Slengesol fikk samme behandlingen. Så dette er en bande som driver med dette.

November 2018 anmeldte Reidar Osen politiledelsen ved Vest politidistrikt tjenesteforsømmelse og grov uforstand i tjenesten. Over 44 sider langer forretningsmannen ut mot ledelsen på politihuset i Bergen.

En etterforsker i Osen-saken anmeldte både politimesteren og lederen for påtaleenheten i Vest politidistrikt for grov uforstand i tjenesten.

Begge sakene ble henlagt.

Skjuler polititabbe

Osen mener at politiledelsen har medvirket til at det kun ble tatt ut tiltale for grovt ran mot de to som ble dømt i november 2020.

– Hadde de tatt med alle tiltalepostene kunne dreid seg om en langt strengere straff, og da hadde hele saken som først ble henlagt, fremstått som en enda større tabbe for politiet i Bergen.

Osen sier til TV 2 at han mener politiet forsøker å skjule en polititabbe som vil fremstå i et enda dårligere lys dersom noen ikke bare blir dømt for grovt ran, men i tillegg dømmes for både grov frihetsberøvelse og organisert krinminalitet.

– Det er ganske kraftig beskyldinger du retter mot politiet når du mener at dette er ting man gjør med overlegg. Mener du at dette også er en form for hevn tilbake?

– Ja dette her kommer ovenfra, det er veldig mange flinke etterforskere i politiet, de fleste er besatt av å gjøre en god jobb, og de har ikke fått fullføre jobben.

Forretningsmannen viser til at de to etterforskerne som jobbet med saken i 2020 fikk etterhvert ordne om å stoppe arbeidet.

– De ble rett og slett stoppet når de ville avhøre den personen som nå er pågrepet, selv om de hadde bevis og indisier i massevis mot ham. Og nå viser det seg at han er skyldig og har erkjent at han var med på begge overfallene, sier Osen.

Tilbakeviser alt

– Jeg er spesielt overrasket og kan vel egentlig si at det har ingen rot i virkeligheten at vi ikke ønsker en riktig straff i en sak, sier påtaleleder Gunnar Fløystad i Vest politidistrikt.

Han mener etterforskningen det siste året viser at politiet ikke har forøkt å bremse saken.

TILBAKEVISER: Påtaleleder Gunnar Fløystad i Vest politidistrikt tilbakeviser anklagene fra Reidar Osen, Foto: Haakon Eliassen

– Så har jeg lyst å si at etterforskningsgruppen som har vært i sving i siste omgang, de har gjort en veldig god jobb og det synes jeg faktisk er på sin plass å få frem, understreker Fløystad.

– Osen er frustrert, spesielt over at det ikke har vært tatt ut tiltale for grov frihetsberøvelse?

– Den saken har det jo vært mye oppmerksomhet rundt og den har vært hos riksadvokaten som gir uttrykk for at en tiltalepost ekstra på det punktet vil ikke medføre noe mer straff og da fremstår det egentlig etterhvert som mindre interessant, tenker jeg.

Etterforskere ble truet

I mars sto en etterforsker som jobbet med Osen-saken frem som vitne i en pågående varslingssak i Vest politidistrikt. I følge Bergensavisen fikk retten høre at to etterforskere ble truet med de «tyngste redskapene i verktøykassen», korreks og personalsak fordi de hadde foretatt to avhør etter at ledelsen hevdet at den hadde satt sluttstrek for etterforskningen i februar i fjor.

Senere viste det seg at etterforskerne var på sporet av en tredje ransmann, som nå er etterlyst internasjonalt, men ifølge ledelsen ble dette sett på som et brudd på lydighetsprinsippet, skriver Bergensavisen.

I ettertid viser det seg at mannen som de ikke fikk avhøre, er den polske statsborgeren som nå har erkjent å ha vært delaktig i begge overfallene.

Også Bergens Tidende dekker varslersaken og skriver Reidar Osen-saken var tema og at en politimann i retten hevdet at han og en kollega ble truet med reaksjoner fordi de etterforsket Osen-saken.

Beskyldt for å være illojale

Politioverbetjenten som vitnet var en av lederne i etterforskningen av Osen-saken, skriver Bergens Tidende.

– Vi ble beskyldt for å være illojale og for å ha brutt avlydningsplikten, sa kollegaen i retten mandag. Det ble sagt at det var planer om karriereødeleggende sanksjoner mot oss, sa politietterforskeren ifølge Bergens Tidende.

TV 2 har bedt påtaleleder Gunnar Fløystad om en kommentar til dette.

«Siden det dreier seg om et tema som er berørt i en arbeidsrettssak det ikke er falt dom i kan vi ikke kommentere dette forholdet», svarer Fløystad i en epost til TV 2.

Påstandene som Osen rettet mot ledelsen i politidistriktet om at de har motarbeidet etterforskning og med hensikt kun innstilt på tiltalte for grovt ran for å dempe sakens alvor, tilbakeviser Fløystad.

– Det er ukjent for meg at høyere hold har gitt noen føringer i Osen-saken, tvert imot så er føringene gitt at vi ønsker å se på den med nye øyne flere ganger og har gjort det i til sammen tre omganger. Målet er jo selvfølgelig å oppklare saken mot de som har vært involvert og det mener nå at vi har gjort. Og så har vi hatt litt flaks med DNA som har slått inn, og det er jo lov, avslutter Fløystad.

Det hører med til historien at bergenspolitiet nå har siktet tredjemann for grovt ran. Og ikke for grov frihetsberøvelse eller organisert kriminalitet. Det skjedde for kort tid siden.

– Det er uforståelig, konkluderer Mette Yvonne Larsen som har varslet politiet og statsadvokaten at det blir fremmet privat straffesak om dette blir stående.