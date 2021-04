Danmark vurderer å gi AstraZeneca-vaksinen til dem som ønsker å ta den

Danmark var første land i verden til å ta AstraZeneca-vaksinen ut av det nasjonale vaksineprogrammet.

Nå ønsker regjeringen å utrede om det er mulig å gi vaksinen til dansker som ønsker den.

– Jeg har bedt helsemyndighetene avklare fordeler og ulemper ved en modell som tillater borgere som ønsker å bli vaksinert med covid-19 vaksinen fra AstraZeneca, sier helseminister Magnus Heunicke til danske TV 2.

Regjeringen besluttet å droppe vaksinen fra programmet ettersom smittesituasjonen er under kontroll og det derfor ikke er grunn til å ta unødvendig risiko.

En rekke politiske partier har senere tatt til orde for at dansker selv burde kunne få lov til å velge om de ønsker vaksinen eller ikke.

Det samme har vært et ønske i Norge. På en pressekonferanse torsdag sa helseministeren at en slik ordningen ikke er aktuelt nå.

Villig til å ta risikoen

Flere har gitt uttrykk for at de vil ta vaksinen fra AstraZeneca, selv om norske myndigheter har satt den på pause.

Blant dem er Arve Hjelseth, som er sosiolog ved NTNU. Han skrev torsdag en kronikk i VG hvor han sa at han vil stille seg først i køen til frivillig vaksinering med AstraZeneca.

– Risikoen for å bli syk med covid-19 er mye større enn risikoen for å få blodpropp ved å ta AstraZeneca eller Janssen, sier Hjelseth til TV 2.

Han forteller at han respekterer vurderingen som gjøres av myndighetene og FHI, men at han er litt overrasket.

– Jeg er overrasket av graden av risikoaversjon her. Jeg tenker at det skal gode grunner til for å hindre noen i å gjøre noe som ikke skader noen andre. Hvis man har en veldig liten, men kjent risiko ved å ta en vaksine, som man så tar frivillig, er det ikke noe umiddelbar god grunn til å ikke tilby den, sier sosiologen.

Han poengterer at personer som velger å ta vaksinen kan beskytte seg selv, men også andre.

– Ved å øke egen beskyttelse, beskytter man også andre. I tillegg kan vaksinen jeg egentlig skulle få tilbys en annen. Jeg tror at mange er villig til å ta litt risiko for å få mer frihet raskere, sier Hjelseth.

Ikke anbefalt

Vaksinen er fortsatt en godkjent vaksine i Norge, men det likevel ikke komme en frivillig løsning med det første.

– FHI har ikke anbefalt en frivillig løsning, sier direktør Camilla Stoltenberg.

Hun viser til at det norske vaksinasjonsprogrammet kommer med en tydelig og sterk oppfordring om at alle voksne bør vaksinere seg.

– Vi går langt i å si at vi ønsker at folk skal ta koronavaksinen, og den er gratis og tilgjengelig. Det gjør den ganske annerledes enn å bare la den være tilgjengelig som en reisevaksine. Vi har ikke fått som et mandat å se på om vi kan gjøre AstraZeneca tilgjengelig for frivillig bruk. Det må vi i så fall få i oppdrag å vurdere, sier hun.

Et ekspertutvalg skal vurdere AstraZeneca vaksinen fremover, i tillegg til konsekvensene det vil få å ta denne ut av vaksineprogrammet. Høie mener at muligheten for en frivillig løsning også vil vurderes.

– Studier har konkludert med at vaksinen har positiv effekt og det er riktignok godkjent. Vi har bedt ekspertutvalget vurdere dette også, men den vil ikke være tilgjengelig for folk som ønsker den nå, sier helseminister Bent Høie (H).

– Kan være utfordrende

Even Fossum, vaksineforsker ved Rikshospitalet, er åpen for muligheten til å tilby vaksinen frivillig, men ser noen utfordringer.

– Når FHI skal stille seg bak en vaksine må de være helt sikre på at nytten langt overveier muligheten for alvorlige bivirkninger. Å overlate den vurderingen til hver enkelt kan være utfordrende, sier han.

Han peker i tillegg på at vi er i en situasjon der vaksinering kan komme til å gi fordeler i samfunnet, som mulighet til å reise eller unngå karantene.

– Det kan virke inn på folks risikovilje, sier Fossum.