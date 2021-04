Skal duellere med verdensenerne: – Det er der lista ligger nå

Se Amstel Gold Race for kvinner fra 11:00 og herreritt fra 14:00 på TV 2s kanaler og på Sumo førstkommende søndag

– Det er noen store navn, så det er klart man kjenner litt på det. Men nesten hvert ritt i år har vært mot folk på det nivået, så det er der lista ligger nå – selv om man ikke er blitt helt vant til det. De er stjerneryttere, men vi er ikke altfor langt unna når vi gjør alt riktig. Så vi skal nok klare å få vist oss litt frem på søndag også.

Uno-X-laget i Amstel Jonas Abrahamsen, 25

Anders Skaarseth, 25

Iver Skaarseth, 23

Markus Hoelgaard, 26

Jonas Iversby Hvideberg, 22

Martin Bugge Urianstad, 22

Syver Wærsted, 24

Det sier Jonas Iversby Hvideberg før Uno-X-lagets så langt største test: den nederlandske klassikeren Amstel Gold Race på søndag.

Der vil blant andre tre av de fem høyest rangerte syklistene i verden, Roglic, van Aart og Alaphilippe, sannsynligvis kjempe om seieren - sammen med blant andre Alejandro Valverde, Greg Van Avermaet, Jakob Fuglsang og Maximilian Schachmann.

Den regjerende U23-europamesteren Iversby Hvideberg og resten av Uno-X-laget har likevel ambisiøse resultatmål.

Går for topp 10-resultat

Målet er et topp 10-resultat i det som blir den 55. utgaven at det som tradisjonelt er kjent som den første av tre «Ardenner-klassikere».

Mannen som skal forsøke å sykle inn det resultatet blir sannsynligvis Markus Hoelgaard, 26-åringen som for øyeblikket er rangert som Norges beste syklist.

– Det er mye som skal klaffe, men jeg føler vi viste i E3 Saxo Bank Classic og tidligere at det er mulig å få til et toppresultat om beina er gode og utviklingen går riktig vei. Jeg tror det skal være mulig å kjempe om et topp 10-resultat igjen. Om vi klarer det er vanskelig å si, men det er det vi jobber for og det som er målet. Så får vi gi det et ærlig forsøk på søndag, sier han.

Hoelgaard kjørte inn til en oppsiktsvekkende 8.plass i E3-rittet i slutten av mars. Formen har ikke forsvunnet siden den gang.

– Jeg føler meg egentlig vel så bra nå som da. Jeg skulle gjerne hatt litt flere ritt i beina, men klarer jeg å komme meg litt i forkant, slik jeg gjorde i E3, så tror jeg det skal være mulig å få til det samme. Det blir nok fort nøkkelen for min del, sier han.

– Løypa passer meg veldig bra

Løypa i årets Amstel Gold Race er ikke helt som vi har lært den å kjenne de siste årene.

I et forsøk på å minimere risikoen for at tilskuere møter opp langs veien, har arrangøren kuttet ut de innledende milene fra starten i Maastricht. I år skal rytterne derfor kun sykle i en rundløype.

Vinnere de siste 10 årene 2019: Mathieu Van der Poel

2018: Michael Valgren

2017: Philippe Gilbert

2016: Enrico Gasparotto

2015: Michal Kwiatkowski

2014: Philippe Gilbert

2013: Roman Kreuziger

2012: Enrico Gasparotto

2011: Philippe Gilbert

2010: Philippe Gilbert

Det blir først 12 runder à 16,9 kilometer, før en avsluttende runde på 15,9.

På hver runde, med unntak av den aller siste, skal rytterne over tre stigninger: Geulhemmerberg (970 m à 7,9 prosent), Bemelerberg (900 m à 7 prosent), og den legendariske Cauberg-stigningen (800 m at 7.4%). På den siste runden er det kun de to førstnevnte stigningene som skal passeres.

Det betyr totalt 38 stigninger fordelt på 216,7 kilometer - altså cirka 50 kilometer mindre enn det man vanligvis har.

– Den passer meg veldig bra, vil jeg si. Jeg kjørte i nesten identisk samme løype i junior-VM i 2012, så jeg visste jo hva jeg kom til. Å si at den er perfekt er kanskje å ta litt i, men den passer meg i alle fall veldig bra. Så får vi se hva det holder til mot de beste i verden. Men det er ikke løypa det skal stå på i alle fall, forteller Hoelgaard.

– I år har det virkelig løsnet for oss

Uno-X-laget, som hører til på sykkelsportens nest høyeste nivå, har imponert og overrasket mange norske sykkelentusiaster allerede denne sesongen.

Seieren har riktignok uteblitt, men laget begynner å få en småpen liste med sterke plasseringer i alt fra spurter, til éndagsritt, til klatreetapper i Tyrkia rundt.

– Man ser jo på trening at man kjører på det nivået som skal til, men man kan snakke så mye man vil om hvor mange watt man tråkker og sånt. Det er noe annet å vise det i løp. Og i år har det virkelig løsnet for oss. Vi var på gang i fjor, og det var progresjon i vinter, så jeg var veldig sikker på at vi hadde noe her å gjøre. Men at det har løsnet såpass mye som det har gjort, det har overrasket meg også. Men jeg har visst at vi har hatt det inne, sier Iversby Hvideberg.

Jonas Abrahamsen skal, sammen med Iversby Hvideberg og resten av rytterne på laget, sørge for at Hoelgaard kommer seg best mulig frem til finalen av rittet.



Ideelt sett får laget også med seg en av rytterne i bruddet.

– Amstel blir et av de største rittene vi har kjørt. Det blir gøy å kjøre på det øverste nivået. Jeg har aldri vært borti det nivået før. Men vi har vist med Hoelgaard, som ble nummer 8 i E3, at vi har noe her å gjøre. Og vi viste i Brabantse Pijl at vi kan være med og kjempe, selv om vi ikke hadde helt stang inn der. Det er gøy at vi presterer som vi gjør når vi først får muligheten i slike ritt, sier han.