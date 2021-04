– Vi må bli fullvaksinert under trygge rammer

Et ekspertutvalg skal vurdere videre bruk av AstraZeneca og Janssen-vaksinene. Den Norske Legeforeningen håper utvalget fokuserer på hva som skjer videre med de som har fått første dose.

FHI anbefaler å ta AstraZeneca-vaksinen ut av vaksineprogrammet. Men regjeringen vil ikke gjøre det helt enda.

Regjeringen setter ned et ekspertutvalg som skal gjøre en risikovurdering av å ta vaksinene i bruk og vurdere bruk i ulike aldersgrupper.

– Regjeringen ønsker en bredere vurdering som omhandler erfaringer med disse vaksinene fra andre land, og hva en utsettelse av vaksineringen innebærer av belastninger for befolkningen og samfunnet som helhet, sier Høie.

Lokale vurderinger

Kommunikasjonsdirektør i AstraZeneca, Jacob Lund, anerkjenner og respekterer vurderingen til Folkehelseinstituttet.

– Det er opp til hvert enkelt land å avgjøre hvordan de best kan rulle ut sitt vaksinasjonsprogram.

Det er i dag kun Norge og Danmark i som ikke tar i bruk AstraZeneca i Europa.

– EMA har jo gjort en annen vurdering enn det Danmark og Norge har kommet frem til. Men som sagt, vi har full forståelse for at lokale vurderinger må være avgjørende, sier Lund.

Ruster opp

Kommunikasjonssjef i Pfizer, Joachim Henriksen, var gjest på TV 2-Nyhetskanalen før avgjørelsen om videre bruk av AstraZeneca kom.

Han kunne fortelle at vaksineprodusenten er klar for å få en viktigere del av den videre vaksineringen i Norge.

– Vi er veldig godt forberedt. Vi øker nå leveringsmengden til EU, som også Norge får en del av. Vi leverer nå 50 millioner flere doser til EU.

Norge får en halv million flere doser, som resultat av den økte produksjonen.

– Hva gjør dere nå får å møte den økte etterspørselen som kommer?

– Allerede når vi begynte å utvikle denne vaksinen, så skjønte vi at dersom den blir godkjent, så kommer det til å komme en enorm etterspørsel. Vi fortsetter hele tiden å aktivt ruste opp nye lokaler for å øke produksjonsmengden

Gir en annen dose

Det foregår forskning på mulighetene for å mikse vaksinedosene i Storbritannia som FHI følger tett. Resultatene fra studien er forventet klare mot sommeren.

– Vi er spent på resultatene fra disse studiene. Det er mulig at de vil komme så raskt at det vil spille en rolle for vår anbefaling, sier direktør i FHI, Camilla Stoltenberg til NTB.

Men allerede nå sier FHI at de vaksinerte får tilbud om en annen vaksine som dose to.

– Vi kommer tilbake med konkret informasjon om når og hvordan de som har fått første dose skal få andre dose. Én dose gir god beskyttelse mot Covid-19 i minst 12 uker, sier smitteverndirektør i FHI, Geir Bukholm.

DOSE-MIKS: Smitteverndirektør i FHI, Geir Bukholm, kommer tilbake til når de som har fått første dose vil bli fullvaksinerte. Foto: Magnus Kaslegard / TV 2

Det er i stor grad helsepersonell som har fått første dose av AstraZeneca i Norge. President i den Norske Legeforeningen, Marit Hermansen, er fornøyd med at videre bruk av AstraZeneca nå blir vurdert av et ekspertutvalg.

Hun håper de som har fått AstraZeneca etter hvert blir fullvaksinerte under trygge rammer.

– Det er viktig for oss at ekspertutvalget ser grundig på mulighetene for videre vaksinering av de som har fått første dose.

Ikke forhastet

Hermansen sier at medlemmene i Legeforeningen er positive til å få en annen dose fra en mRNA-vaksine.

GRUNDIG: President i Legeforeningen, Marit Hermansen, håper ekspertutvalget vurderer videre vaksinering grundig. Foto: Thomas Evensen / TV 2

– Nå har de jo begynt å mikse dosene i Frankrike, og det er mye som tyder på at dette er en god mulighet. En annen dose fra en mRNA-vaksine høres ut som en god ide.

Men Legeforeningen håper ikke beslutningen om videre vaksinering blir tatt forhastet.

– Det er mye som tyder på at man er veldig godt beskyttet etter første dose AstraZeneca, så dette er ikke noe hast. Vi må bli fullvaksinert under trygge rammer.

Sjeldne tilfeller

Det var 11. mars at vaksineringen med AstraZeneca ble stoppet i Norge etter sjeldne tilfeller av blodpropp, blødninger og lave nivåer av blodplater.

– Det er relativt få tilfeller som har oppstått her i Norge. Å innhente mer informasjon fra resten av Europa kan være fornuftig, mener Even Fossum, vaksineforsker ved Rikshospitalet.

Han viser til at FHI har kommet med en klar anbefaling om å ta AstraZeneca ut av vaksinasjonsprogrammet.

– Det blir spennende å se om ekspertpanelet lander på en annen vurdering, men det skal kanskje litt til, sier han.

Ikke frivillig

Så lenge vaksinen er på pause er det heller ikke aktuelt å gjøre Pfizer til en frivillige vaksine.

Du syntes sosiolog ved NTNU, Arve Hjelseth, er overaskende.

– Jeg tenker at det skal gode grunner til for å hindre noen i å gjøre noe som ikke skader noen andre. Hvis man har en veldig liten, men kjent risiko ved å ta en vaksine, som man så tar frivillig, er det ikke noe umiddelbar god grunn til å ikke tilby den, sier Hjelseth.

Han skrev torsdag en kronikk i VG hvor han sa at han vil stille seg først i køen til frivillig vaksinering med AstraZeneca.

– Risikoen for å bli syk med covid-19 er mye større enn risikoen for å få blodpropp ved å ta AstraZeneca eller Janssen.