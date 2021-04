Norge trenger en ny sykkelhelt.

Kurt Asle Arvesen ble en kjent idrettsmann i Norge. Eresfjordingen var profesjonell syklist i tolv år, blant annet for storlagene CSC (senere Saxobank) og Team Sky.

Mads Kaggestad, TV 2s sykkelekspert. Foto: Erik Edland / TV 2

Arvesen deltok fem ganger i Tour de France. I 2008 vant han hårfint 11. etappe etter en spennende spurtduell inn til målbyen Foix. Den gang gledet hele Norge seg over at den hardtarbeidende nordmannen endelig lyktes å vinne i selveste Tour de France.

I tillegg vant Arvesen storrittet E3 Prijs Vlaanderen, en etappe i Italia rundt og ble nummer sju i sykkelmonumentet Flandern rundt. Mest kjent ble den tidligere proffrytteren for sin evne til å ta ansvar som hjelperytter og «roadcaptain».

En «roadcaptain» er en hjelperytter med autoritet og tillit til å ta beslutninger som forlenget arm fra direktørene i følgebilene til lagkameratene i sykkelfeltet. Med Hushovd og Arvesen fikk det norske sportspublikum en nyttig innføring i sykkelsportens komplekse natur med sykkellagenes rollefordeling og ulike interesser inn mot en og samme konkurranse.

Arvesen ble i tillegg en yndling for måten han reiste seg og syklet videre tydelig preget etter stygge velt. Gutten skapte dramatikk og fikk mye juling, men reiste seg opp og syklet videre fordi han var bevisst sin rolle på laget. I sykkel handler ikke alt om å vinne selv. Det er mye ære og lønnsomt arbeid å være bidragsyter til at også de rundt deg vinner og har suksess.

Thor Hushovd og Kurt Asle Arvesen i 2009. Foto: Heiko Junge

Nordmannen ble kjent som en jovial, hardtarbeidende lagspiller, som i tillegg evnet å oppnå egne resultater når friheten i laget tillot det. Slik ble han også svært respektert blant kollegaer og publikum. På tross av potensialet til personlig suksess satte han seg selv stadig i skyggen for lagets ambisjoner.

I dag er Arvesen sportsdirektør i norgeshistoriens største sykkelsatsing; Uno-X Pro Cycling. Jobben med å utvikle andre fortsetter, men i en tydeligere og viktigere rolle enn noen gang. Arvesen skal fortsatt bidra til engasjement, entusiasme og interesse, men ved å bygge neste generasjon sykkelyndlinger. En viktig rolle, fordi interessen avhenger av at norske utøvere lykkes. Engasjementet for landeveissykling i Norge skjøt fart med Thor Hushovd. Da Hushovd var på vei ned, ga han stafettpinnen videre til den yngre garde. Alexander Kristoff og Edvald Boasson Hagen fortsatte å leverte magiske sportsøyeblikk som holdt interessen oppe, og som førte de opp på listen blant landets mest kjente idrettsutøvere uansett idrett.

Nå er også arvtakerne etter Hushovd på tampen av karrieren og en ny generasjon må ta over. Resultatene til de to norske sykkelspydspissene så langt i 2021 viser at det haster.

Norge trenger en ny sykkelhelt.

Spørsmålet er om det er grunn til bekymring?

Svaret er nei, men norsk sykkelsport må igjennom et generasjonsskifte.

Under er bredden solid med en gledelig variasjon av ryttertyper også bygd for lange fjell. Norge har stortalenter som blant annet Tobias Foss, Andreas Leknessund, Torstein Træen, Jonas Hvideberg, Markus Hoelgaard, Kristoffer Halvorsen, Anders Halland Johannessen og Søren Wærenskjold.

Bak følger et kobbel med hardtsatsende, unge ryttere fordelt på ulike satsinger. Under kjempesatsingen til Uno-X gror det gjennom målrettet arbeid i utviklingslaget Dare Development Team (utviklingslaget til Uno-X) og i Team Coop. Videre nedover er rekrutteringen satt i system blant annet gjennom toppidrettsgymnasene og flere sterke klubbmiljøer.

Det er ikke et spørsmål om vi får en ny norsk sykkelstjerne, men når det skjer.

Litt tålmodighet og tid er nødvendig mens vi venter på det store gjennombruddet, men den friske satsingen på elitenivå korter ventetiden ned betraktelig.

Til helgen stiller Uno-X Pro Cycling i Amstel Gold Race. Deltakelsen markerer et historisk gjennombrudd for sykkelsporten i Norge. Aldri tidligere har et norsk lag deltatt i den store sykkelklassikeren arrangert på sportens øverste nivå siden 1966.

I følgebilen bak de røde og gule ryttere i Uno-X sitter den tidligere hjelperytteren og «roadcaptain» Kurt Asle Arvesen i rollen som direktør. Å håpe på norsk seier i helgens storritt er i overkant optimistisk. Men at vi endelig har et norsk lag med i det gode selskap gir håp om at et ny Hushovd – eller arvtaker etter Kristoff og Boasson Hagen er på gang.