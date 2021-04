Berge nærmer seg comeback

Sander Berge har sett store deler av Sheffield Uniteds kamp mot nedrykk fra tribuneplass denne sesongen. 23-åringen pådro seg en muskelavrivning i møtet med Manchester United 17. desember i fjor og har vært ute siden.

Nå er nordmannen endelig tilbake i full trening.

– Det er positivt. Han har hatt tre fulle dager med oss nå og det er flott. Vi skal fortsette å jobbe med ham og forhåpentligvis er han tilbake snart, sier Sheffield United-sjef Paul Heckingbottom.

Han og resten av Sheffield United er i desperat poengnød. Laget ligger desidert sist i Premier League med fattige 14 poeng på 31 kamper. Lørdag venter Wolverhampton på Molineux, men den kampen kommer for tidlig for Berge.

– Han blir ikke klar til helgen. Jeg ville elsket å ha han klar, men han må komme seg gjennom denne uken sånn at vi vet at han takler intensiteten. Selv om vi trener med høy intensitet er det ikke det samme som en Premier League-kamp, og med tanke på skaden hans må vi være helt sikre, forklarer Heckingbottom til TV 2.

Berge har de siste månedene vært gjennom en operasjon og timesvis med rehabiliteringsarbeid. Forrige uke var han for første gang med på deler av Sheffield Uniteds treninger, mens han denne uken har vært tilbake for fullt. Allikevel er det litt som gjenstår før nordmannen meldes kampklar.

– Selv om vi ville elsket å ha ham tilbake, og han ville elsket å spille igjen, må han og det medisinske apparatet være trygge. Vi vet at han er god nok, vi må bare forsikre oss om at han er klar til å gå over den hvite streken og prestere uten konsekvenser, sier Heckingbottom.

Den midlertidige manageren, som tok over etter Chris Wilder for en måned siden, har fått en tøff start på tilværelsen på Bramall Lane med fire tap på like mange kamper.



Med sju kamper igjen av sesongen, skiller det hele 18 poeng mellom Sander Berges lag og Newcastle, som ligger over nedrykksstreken.