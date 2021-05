– Det siste bildet jeg tok av min datter

SKOLE: Rebecca kjempet for at digital undervisning måtte fortsette etter koronatiden, for barn som er langvarig innlagt på sykehus. REUTERS/Darrin Zammit Lupi Foto: Darrin Zammit Lupi Les mer

HÅP: Rebecca får en gave av radiologene etter det som skulle være hennes siste strålebehandling i juni i fjor. Mange ble berørt av Rebecca på sykehuset. Ansatte forteller at hun alltid møtte dem med en smil, uansett hvor dårlig hun var. – Jeg forventet ikke å bli så knyttet til Rebecca, men hun hadde en evne til å få folk til å bli glad i henne, sier radiolog, Angelina Dimitrova. – Selv om kroppen var svak, var hodet skarpt og Rebecca slåss for det hun trodde på, inkludert å få til undervisning for barna som var innesperret mellom sykehusets fire vegger. Hun ville lære, vokse og gi tilbake gjenom sin lidenskap, sier hun. Foto: Darrin Zammit Lupi Les mer

– Jeg tok det første bildet av min datter Rebecca noen få øyeblikk etter hun var født 3. august 2005. Bare litt mer enn 15 år senere tok jeg det siste bildet av min datter like etter at hun døde av kreft 3. januar 2021, sier Reuters-fotograf Darrin Zammit Lupi til Reuters.

DET FØRSTE BILDET: Dette er farens første bilde av sin nyfødte datter. 3. august 2005 kom hun til verden på Saint James Capua Hospital i Sliema, Malta, August 3, 2005. REUTERS/ Foto: Darrin Zammit Lupi

DET SISTE BILDET: Marisa Ford gråter over datteren like etter at hun døde 3. januar i år. Foto: Darrin Zammit Lupi

Rebecca Zammit Lupi var 14 år da hun fikk kreftdiagnosen. Den tidligere så livsglade jenta fikk en sjelden form for kreft i skjelettet, kalt Ewings Sarcoma. Ett år senere døde hun. 15 år gammel.

– Jeg er fotojournalist. Det var naturlig at jeg dokumenterte hver dag av det vakre livet til «Becs», sier han.

Etter at Rebecca hadde vært i behandling i et halvt år, så prognosene bra ut. Gleden var stor etter hun var ferdig med sin siste strålebehandling.

Her har Rebecca akkurat avsluttet det de trodde var den siste strålebehandlingen i juni i fjor. Tre måneder senere ble hun syk igjen. Foto: Darrin Zammit Lupi

– Jeg trodde virkelig at vi hadde lagt det verste bak oss. Jeg tok så feil. Kanskje var det fornektelse. Jeg skjønte ikke at grunnen til at det aldri ble noe av et mulig behandlingsopplegg i England, var at legene ikke hadde håp for henne, sier faren.

– Dagen hun følte smerte i den ene skulderen i 2019 - en hel måned før det første røntgenbildet som viste en ondartet svulst - var det allerede for sent for henne, sier han.

Etter to måneder hjemme, ble hun syk igjen. Da måtte hun tilbake på sykehus på mange flere behandlinger - til ingen nytte. Rebecca ble sykere og sykere og de siste dagene før hun døde, var hun i koma.

Bare timer før hun døde skrev faren: «Becs puster lett, men jevnt. Det er veldig fredelig». Etterpå oppdaterte faren forsidebildet sitt på Facebook med teksten: «Det er en ny engel i himmelen. Fly høyt, engel»

KYSS: Rebeccas mamma, Marisa Ford, kysser datteren på hodet dagen før nyttårsaften. Foto: Darrin Zammit Lupi

Moren hyllet også datteren etter at livet måtte gi tapt. Hun skrev: «Kreften din var forferdelig. Den knuste kroppen din, og hjertet mitt ... Du er den vakreste kreftpasient og holdt ut uten å klage. Du kjempet for å bli bedre, selv om jeg innerst inne visste at du medisnsk ikke kunne klare det. Du er unik, Rebecca. For en ære det har vært å være din mamma. Jeg så med ærefrykt på hvordan du slåss. Kreften din er borte, men den tok deg med seg»

Da Rebecca var 12 deltok hun som danser i en forestilling i Valletta 4. juli 2018. Hun danset både ballett, hip hop og jazzballett før hun ble syk. Foto: Darrin Zammit Lupi

– Den sterkeste jeg har møtt

– Hun er uten tvil den sterkeste person jeg noen gang har møtt. Og jeg sier det ikke fordi hun er min datter, sa Zammit til avisen Times of Malta i oktober.

– Jeg vil at bildene skal være et testament over hennes utrolige og inspirerende styrke. Og ut fra tilbakemeldingene vi har fått, ser vi at det gir kraft til andre som går gjennom tilsvarende sykdom, sa han.

Et halvt år etter kreftdiagnosen ble hele verden rammet av en pandemi, noe som gikk ut over behandlingsplanen hennes. Ingen kan si om det kunne gått annerledes hvis hun fikk den planlagte behandlingen.